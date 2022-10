"WP": USA przeanalizowały wrak irańskiego drona użytego na Ukrainie; Iran zaprzecza, że jego drony wykorzystywane są w tej wojnie

"Washington Post" podał w czwartek, że Amerykanie przeanalizowali wrak irańskiego drona użytego na Ukrainie, by lepiej poznać wykorzystaną w nim technologię. Szef MSZ Iranu Hossein Amir-Abdollahian zaprzecza, by irańskie drony były wykorzystywane w tej wojnie.

Jak pisze "WP", powołując się na przedstawieli administracji USA, informacja o irańskich dronach, ich strukturze i technologii ma kolosalne znaczenie, ponieważ pozwoli Ukraińcom i Amerykanom lepiej identyfikować tę broń i skuteczniej z nią walczyć.

Amir-Abdollahian napisał jednak w czwartek na Twitterze, że zarzuty, iż Iran dostarcza Rosji drony wykorzystywane przeciw Ukrainie "są bezpodstawne".

"W rozmowie telefonicznej z (szefem dyplomacji UE) Josepem Borrellem przypomniałem mu, że naszą polityką jest przeciwstawianie się wojnie i jej eskalacji na Ukrainie" - zadeklarował minister. Przyznał jednak, że Iran "współpracuje z Rosją w kwestii obrony".

We wtorek agencja Reutera, powołując się na irańskich i zachodnich dyplomatów, napisała, że Iran dostarczy Rosji kolejne drony i pociski ziemia-ziemia, a porozumienie w tej sprawie podpisano 6 października. O irańskich dostawach broni napisał też "Washington Post".

Również we wtorek ukraiński rząd zaprosił ekspertów ONZ do zbadania irańskich dronów, używanych przez Rosję do atakowania celów na Ukrainie.