Wschód kontra Zachód. Polska ma tu do odegrania wyjątkową rolę

Słaba pozycja Polski

- Z powodu naszego położenia w Unii Europejskiej, a także wielkości Polski, jesteśmy graczem predestynowanym do współkształtowania unijnej polityki wschodniej nie tylko wobec Białorusi, ale także wobec Rosji i Ukrainy. Nikt nie będzie naszych interesów i naszej perspektywy reprezentował. Unia dzisiaj ma problemy wewnętrzne i zewnętrzne z bardzo wielu kierunków - i ten wschodni, najważniejszy dla nas, nie jest najważniejszy np. dla Hiszpanii czy Włoch... Stąd tak wielka odpowiedzialność Polski - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.Czytaj także: Wiceszef MSZ o wydarzeniach na Białorusi: konieczna twarda odpowiedź świata zachodniego Nasza rozmówczyni dobrze ocenia reakcję polskiego rządu na działania Białorusi, lecz zwraca uwagę, że dzieje się to równolegle z szeregiem konfliktów na forum unijnym, w który zaangażowana jest Polska.- Trzeba rozumieć, że to całość - i nasza pozycja w Unii Europejskiej jest zbudowana nie tylko przez to, jak postępujemy wobec Białorusi, lecz i przez to, jak postępujemy wobec Brukseli, wobec rządów prawa i innych sfer. Ta pozycja jest osłabiona, co się bardzo mocno odbija na naszej możliwości współkształtowania unijnej polityki wschodniej - dodaje.A to pozycja jest wyjątkowo istotna, gdyż za wschodnią granicą Polski nie tylko Białoruś zaostrza kurs. Również Rosja eskaluje napięcia na wielu frontach: cyberataki, afery szpiegowskie, odprawianie dyplomatów, działania na granicy z Ukrainą czy niedawne ograniczenie swobody działania placówek dyplomatycznych i konsularnych Czech i USA...Katarzyna Pełczyńska-Nałęcza zwróciła uwagę, że - podobnie, jak w przypadku białoruskiego reżimu - i w Rosji mamy do czynienia z kontynuacją działań. Mowa o licznych aktach dezinformacji, korupcji politycznej, cyberagresji, ingerencji w wybory i sprawy wewnętrzne krajów unijnych, ale także Stanów Zjednoczonych.- Taka sytuacja trwa od lat. Pozostaje pytanie, w jakim stopniu Polska, Unia Europejska i Zachód są gotowi z tym walczyć - dodała była ambasador w Rosji.Jej zdaniem nie mamy obecnie do czynienia z zimną wojną w XX-wiecznym sensie, w którym naprzeciw siebie stały dwa bloki: zachodni i sowiecki. Świat dziś jest o wiele bardziej skomplikowany, a Rosja tak naprawdę dziś nie wydaje się oponentem Stanów Zjednoczonych. Moskwa jest dużo słabsza, a Waszyngton główną swa uwagę poświęca dziś Chinom.- Tym samym ten konflikt musi być "niesiony" w dużo większym stopniu przez Unię Europejską, a w jej ramach - przez Polskę. Odporność wobec działań rosyjskich musi być budowana nie tylko na poziomie NATO, ale także w ogromnym stopniu wewnątrz poszczególnych państw, na poziomie społeczeństw - wskazała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.I znów dyplomatycznie Polska działa tu adekwatnie, jeśli chodzi o alarmowanie społeczności międzynarodowej i stanowisko wewnątrz NATO.- Jeśli zaś chodzi o odporność wewnątrz Polski, to jesteśmy w bardzo złym punkcie, bo podziały wewnątrzspołeczne, własna propaganda, słabość instytucji powoduje, że stajemy się całkowicie nieodporni na działania ze strony rosyjskiej cyberagresji, dezinformacji i korupcji politycznej - podsumowała nasza rozmówczyni.Była wiceminister spraw zagranicznych i ambasador Polski w Moskwie, a obecnie członkini zarządu Instytutu „Strategie 2050” była gościem sesji "Future. Rozmowy o trendach przyszłości", która odbyła się 25 maja podczas EEC Online.