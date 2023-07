"WSJ": Ambasador USA odwiedziła więzionego w Rosji dziennikarza Evana Gershkovicha

Ambasador USA Lynne Tracey odwiedziła w poniedziałek więzionego w moskiewskim więzieniu Lefortowo dziennikarza "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha - podała gazeta. Była to zaledwie druga wizyta amerykańskiego urzędnika od jego aresztowania w marcu.

Dziennik nie podał szczegółów spotkania. Odnotował jednak, że doszło do niego nieco ponad tydzień po tym, jak rosyjski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu dla dziennikarza do 30 sierpnia. Było to dopiero drugie spotkanie amerykańskiej ambasador z Gershkovichem, mimo że Waszyngton od dawna publicznie apelował o dostęp konsularny do więzionego reportera, zaś sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił, że sprawa ta podnoszona jest przez USA praktycznie każdego dnia.

Pierwsze spotkanie Gershkovicha z ambasador miało miejsce w kwietniu, po czym Rosja odmawiała dostępu przez dwa miesiące. Tracy oskarżała Rosję o prowadzenie "dyplomacji zakładniczej". Według "WSJ", rosyjscy oficjele sugerowali, że są skłonni rozważyć wypuszczenie dziennikarza w ramach wymiany więźniów z USA, ale najpierw musi zapaść wyrok w jego procesie, który może ciągnąć się miesiącami.

31-letni Gershkovich, syn emigrantów z ZSRR, został zatrzymany pod koniec marca w Jekaterynburgu pod zarzutem szpiegostwa, choć dotąd nie zaprezentowano na to żadnych dowodów. Zarówno on sam, jak i jego pracodawca, a także Waszyngton zaprzeczają tym zarzutom.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński