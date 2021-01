"WSJ": Korea Północna ubiega się o szczepionki przeciw Covid-19

Korea Płn. zwróciła się do międzynarodowej organizacji GAVI, pomagającej w szczepieniach krajom o niskich dochodach, o przydzielenie jej szczepionek przeciw Covid-19 - podał w poniedziałek "Wall Street Journal". Oficjalnie w Korei Płn. nie zarejestrowano żadnej infekcji.

GAVI, która we współpracy m.in. z Światową Organizacją Zdrowia (WHO) prowadzi program COVAX, mający dostarczać szczepionki przeciw Covid-19 do krajów rozwijających się, odmówiła komentarza na temat wniosku Korei Płn. Rzecznik organizacji przekazał, że prowadzi ona indywidualną ocenę potrzeb każdego kraju.

W grudniu informowano, że w ramach COVAX szczegółowe wnioski o szczepionki złożyło 86 z 92 uprawnionych do udziału w tej inicjatywie państw.

Według źródeł "WSJ" przedstawiciele Korei Płn. próbowali w ostatnich tygodniach uzyskać informacje o możliwościach pozyskania szczepionki w ambasadach kilku państw europejskich.

W Korei Płn. oficjalnie nie wykryto jeszcze żadnego zakażenia koronawirusem - przypomina gazeta dodając, że reżim Kim Dzong Una uważa walkę z pandemią za sprawę bezpieczeństwa narodowego. Kraj zamknął swoje granice, a państwowe media wzywają obywateli do "maksymalnej czujności" i podkreślają "antyepidemiczne" wysiłki władz - relacjonuje "WSJ". Obowiązkowe jest noszenie maseczek, by chronić się przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się wirusa, ostatnio zakazano również palenia papierosów w miejscach publicznych.

Zagraniczni eksperci powątpiewają w zapewnienia północnokoreańskich władz o braku koronawirusa w tym kraju. Ze względu na słabą jakość opieki zdrowotnej i ubóstwo mieszkańcy Korei Płn. są szczególnie narażeni na zachorowanie - zauważa dziennik. Jak dodaje, kraj objęty jest też międzynarodowymi sankcjami, które utrudniają mu sprowadzanie sprzętu medycznego.