"WSJ": USA szykują się do wysłania 2 tys. żołnierzy do Izraela

Siły zbrojne USA wyselekcjonowały ok. 2 tys. żołnierzy i przygotują ich do wysłania do wsparcia Izraela - podał w poniedziałek "Wall Street Journal", powołując się na urzędników Pentagonu. Żołnierze mają pełnić funkcje wspierające i nie brać udziału w walkach.

Jak donosi dziennik, misją żołnierzy ma być m.in. wsparcie medyczne i doradcze. Mieli zostać wybrani z różnych rodzajów sił zbrojnych i obecnie stacjonują na Bliskim Wschodzie i w Europie.

"Nie jest jasne, w jakich okolicznościach USA mogą wysłać żołnierzy, ani gdzie, ale decyzja Pentagonu sygnalizuje, że przygotowuje wsparcie izraelskich żołnierzy na wypadek lądowego najazdu na Gazę" - pisze gazeta.

W ostatnich dniach amerykańscy urzędnicy, w tym prezydent Biden, wielokrotnie podkreślali, że nie mają zamiaru angażować swoich żołnierzy w konflikt Izraela z Hamasem. Odmawiali jednocześnie odpowiedzi na pytanie, czy zmieni się to, jeśli do konfliktu dołączy np. Iran.