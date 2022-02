Wsparcie polskich eksporterów po nowemu. To rzadkość w Europie

Zmieniające się realia w handlu międzynarodowym wymusiły zmianę podejścia do wspierania ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców. W Polsce jednak są już dostępne unikatowe na skalę europejską rozwiązania, które pozwalają krajowym eksporterom skutecznie rywalizować z konkurentami z rynków zagranicznych.

Wsparcie w BIZ i przejmowaniu zagranicznych firm

Gwarancje finansowania obrotowego

Unikatowe rozwiązania na skalę europejską

- To duża zmiana, gdyż w dotychczasowych rozwiązaniach mieliśmy zazwyczaj do czynienia z finansowaniem i zabezpieczeniem kontraktów eksportowych, w których nasze zaangażowanie skupione było na obcym podmiocie poza granicami kraju. Teraz możliwe będzie finansowanie polskich spółek w kraju - tłumaczy Arkadiusz Zabłoński z BGK.Czytaj także: Polski fenomen eksportowy. Sprzedajemy coraz więcej mimo wzrostu ryzyka Z rozwiązania skorzystać będą mogły firmy o statusie eksportera. Są to firmy, które w okresie ostatnich 5 lat są w stanie wykazać w wybranych trzech latach średnie przychody eksportowe na poziomie co najmniej 20 proc.Jednak Piotr Maciaszek zwraca uwagę, że z tego typu zabezpieczeń finansowania korzystać będą mogli także przedsiębiorcy aspirujący do miana eksporterów, czyli te firmy, które dopiero planują zagraniczną ekspansję.- Jeśli polski podmiot nie jest w stanie wykazać określonego poziomu przychodów eksportowych, ale planowana przez niego inwestycja jest proeksportowa, to również udzielimy gwarancji na sfinansowanie takiego przygotowania do zagranicznej ekspansji. Może to być np. wybudowanie hali, kupno linii produkcyjnej lub maszyn, dzięki którym powstanie eksportowany towar lub usługa. Firma musi jedynie zapewnić, że po ukończeniu inwestycji rozpoczęta działalność produkcyjna będzie generowała przez kolejne 3 lata przychody eksportowe na poziomie co najmniej 20 proc. Z rozmów z przedsiębiorcami wiemy, że nie są to zbyt wyśrubowane kryteria i pomoc będzie mogła być szeroko wykorzystywana - wyjaśnia dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej z KUKE.Czytaj także: Polski eksport wyszedł zwycięsko z pandemii koronawirusa Takie rozwiązanie otwiera możliwości pozyskania finansowania zagranicznej ekspansji zwłaszcza dla firm z sektora MŚP, które dotychczas były praktycznie takiej możliwości pozbawione.- Małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które generują 49 proc. PKB, wciąż jest niewiele w strukturze polskiego eksportu. Sektor MŚP odpowiada jedynie za 33 proc. polskiego eksportu. W tym samym czasie na Litwie jest to 52 proc., w Słowenii 46 proc. a w Bułgarii 48 proc. - wylicza Arkadiusz Zabłoński z BGK.Jak dodaje, kolejną słabą stroną polskiego eksportu jest niski udział zaawansowanych technologicznie dóbr. Oznacza to, że w Polsce brakuje zdolności wytwórczych, żeby wejść na wyższy poziom w łańcuchu dostaw. Nowe produkty KUKE dają szansę wszystkim spółkom na sięgnięcie po finansowanie, które umożliwi zrealizowanie w Polsce inwestycji ukierunkowanych na eksport, które podniosą wartość dodaną polskiej produkcji.- Takie wsparcie odpowiada na zapotrzebowanie polskich firm, które będą mogły śmielej myśleć o ekspansji zagranicznej. Moim zdaniem w ten sposób zmienia się obraz polskiego eksportu. Banki będą chętniej oferowały finansowanie, bo spłata kredytów będzie gwarantowana przez KUKE, a firmy, zarówno duże jak i z sektora MŚP, zyskają szerszy dostęp do niezbędnego do inwestycji kapitału - mówi przedstawiciel BGK.Kolejnym produktem oferowanym przez BGK w ramach nowych rozwiązań KUKE jest finansowanie o charakterze inwestycyjnym albo akwizycyjnym poza granicami Polski. Polskie firmy, poza eksportem, zyskają możliwość finansowania bezpośrednich inwestycji poza granicami kraju.- Jeśli polscy przedsiębiorcy będą tworzyć swoje struktury produkcyjne, fabryki, zakłady, finansując je kredytem bankowym, jesteśmy gotowi zabezpieczyć takie finansowanie i to do 100 proc. - podkreśla Piotr Maciaszek. - Tak samo jesteśmy w stanie zabezpieczyć finansowanie kredytem bankowym transakcji przejęcia przez polskie spółki zagranicznych podmiotów.Do tej pory na bezpośrednią rywalizację z zagranicznymi konkurentami pozwolić sobie mogli tylko najwięksi. Dzięki tego rodzaju zachętom również mniejsze podmioty będą mogły śmielej myśleć o przejmowaniu zagranicznych firm i finansowaniu takich transakcji bankowym kredytem.Kolejne rozwiązanie KUKE, które trafia do oferty BGK, nie ma już charakteru inwestycyjnego. Są to gwarancje zabezpieczające do 80 proc. finansowania obrotowego dla eksporterów, a także zabezpieczające płatności dla poszczególnych dostawców lub całych łańcuchów dostaw. Mogą z nich korzystać firmy, które w okresie ostatnich pięciu lat są w stanie wykazać w wybranych trzech latach średnie przychody eksportowe na poziomie co najmniej 20 proc.- Tam, gdzie tacy przedsiębiorcy potrzebują zabezpieczenia swoich linii kredytowych w bankach czy ich zwiększenia i to bez względu na to, czy finansowanie ma dotyczyć ich działalności krajowej czy też eksportowej, jesteśmy gotowi do udzielania gwarancji właśnie pod tego typu krótkoterminowe finansowanie obrotowe do 2 lat - wyjaśnia Piotr Maciaszek.Jak podkreśla Piotr Maciaszek, celem KUKE przy wprowadzaniu nowych rozwiązań było zapewnienie przedsiębiorcom pełnego wachlarza najnowocześniejszych instrumentów wsparcia, które pomogą im w rywalizacji z konkurentami z rynków zagranicznych. Tego typu rozwiązania funkcjonują obecnie w zaledwie w kilku państwach Europy, m.in. w Wielkiej Brytanii i Danii.- Są to unikatowe rozwiązania na skalę europejską. Ich wykorzystanie może zapewnić naszym eksporterom wyraźną przewagę w rywalizacji z dostawcami z innych krajów. Zyska na tym również sam bank poprzez ograniczenie ryzyka bądź zwiększenie klientom dostępnej puli kredytów. Przy szybko rosnących kosztach finansowania zmniejsza się zdolność kredytowa firm, co mogłoby zagrozić realizacji niektórych projektów inwestycyjnych lub eksportowych. Użycie gwarancji KUKE ten problem niweluje. Warto dodać, że nasze instrumenty mogą wykorzystywać zagraniczne firmy, które lokują w Polsce swoją produkcję i stąd potem prowadzą eksport. To nam zapewnia transfer technologii i otwiera możliwość współpracy z nimi mniejszym krajowym podmiotom, które dzięki temu również będą mogły wychodzić na świat - dodaje Piotr Maciaszek.KUKE nowe produkty wprowadziło do swojej oferty w ubiegłym roku. Jak mówi Piotr Maciaszek, zainteresowanie nimi ze strony banków jest spore. Współpracę nawiązał już m.in. Santander Bank Polska, polski oddział HSBC, BNP Paribas, Pekao, PKO BP, czy nawet brytyjski Chartered Bank. Teraz do tej listy dołącza polski bank rozwoju, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego.- Gama dostępnych produktów wspierających polskie firm znacznie się poszerzy, co będzie miało wymierny wpływ na ich aktywność na zagranicznych rynkach. Nie zapominajmy, że eksport jest kołem zamachowym polskiej gospodarki - podsumowuje Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w BGK.