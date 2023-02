Wsparcie wojskowe nie wystarczy, trzeba też wspierać ukraińską gospodarkę

Pomoc wojskowa dla Ukrainy jest ważna, ale nie wystarczająca; należy też wspierać ukraińską gospodarkę - podkreślił prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Werner Hoyer.

"Jeśli rzeczywiście, na poważnie uznajemy, że Ukraińcy walczą nie tylko o swoją własną wolność i bezpieczeństwo, ale też o nasze wspólne wartości i o nas, to muszą za tym iść konkretne wnioski i działania. W postaci holistycznego wsparcia. Wsparcie to powinno mieć oczywiście wymiar wojskowy - żeby Ukraińcy mogli odebrać, to co Rosjanie zajęli - ale nie tylko" - powiedział Hoyer.

"Należy rozumieć, że siła oporu, który Ukraina stawia Rosji, opiera się na jej gospodarce. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale 70 proc. ukraińskiej gospodarki działa. I tu konieczne jest wsparcie" - dodał.

"Jest np. sytuacja, w której burmistrz pewnego ukraińskiego miasta zdecydował się na wysadzenie mostu na rzece, żeby rosyjskie czołgi nie mogły jej przekroczyć. Tymczasem od pięciu miesięcy Rosjan nie ma już po drugiej stronie rzeki. Co to oznacza? Ano to, że ten most należy odbudować teraz, a nie kiedy wyschnie atrament pod ewentualnym porozumieniem pokojowym zawartym kiedyś w przyszłości" - podsumował Werner Hoyer.

W czwartek Hoyer ponformował, że "Bank UE wykorzystuje pełną skalę swojej siły finansowej, aby złagodzić gospodarcze skutki nieuzasadnionej agresji Putina i stworzyć solidną podstawę dla trwałego ożywienia gospodarczego".

Wskazał, że EBI zaoferował Ukrainie natychmiastową pomoc zaraz po wybuchu wojny, wypłacając w zeszłym roku 1,7 miliarda euro, aby pomóc sfinansować najpilniejsze naprawy infrastruktury krajowej zniszczonej przez rosyjskie bombardowania.