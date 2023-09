Współpraca Polski i Litwy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu

Współpraca polsko-litewska ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego regionu. Obecne polsko-litewskie stosunki mogłyby być dla innych państw "wzorem tego, jak mogą współpracować sąsiedzi” - mówią zgodnie prezydent Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Prezydent Andrzej Duda podkreśla wagę współpracy polsko-litewskiej dla bezpieczeństwa. Przypomina, że oba kraje mają granice z Rosją i Białorusią.

Prezydent Gitanas Nauseda wskazał, że Litwa i Polska Realizują bardzo ważne projekty dotyczące infrastruktury takie, jak m.in. Via Carpatia, które są bardzo ważne dla całego regionu.

Rozwijana jest także współpraca wojskowa, w lipcu 2023 r. odbyły się ćwiczenia polskich i litewskich wojsk specjalnych w Kłajpedzie.

Prezydent Duda na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą podkreślał wagę współpracy polsko-litewskiej dla bezpieczeństwa. Przypomniał, że oba kraje mają granice z Rosją i Białorusią oraz ważny strategicznie Przesmyk Suwalski.

Współpraca wojskowa i polityczna, ale także gospodarcza

"Dlatego nasza współpraca i współpraca z partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego - ze Stanami Zjednoczonymi, Republiką Federalną Niemiec jako państwem odpowiedzialnym za obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na Litwie - ma tak istotne dzisiaj znaczenie" - podkreślił Andrzej Duda, dodając, że to współpraca wojskowa, ale i polityczna.

Duda przekazał, że w najbliższym czasie razem z prezydentem Litwy uda się do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ.

"Na pewno będziemy rozmawiali o zbliżającym się kolejnym szczycie NATO w Waszyngtonie (planowany na 2024 rok ), do którego już dziś się przygotowujemy" - zaznaczył.

Dodał, że rozmowy będą dotyczyły również Ukrainy i jej akcesji do NATO.

Andrzej Duda zauważył również, że czwartkowe spotkanie z prezydentem Litwy to okazja do rozmowy także o realizowanych inwestycjach, które mają łączyć oba kraje. Wymienił w tym kontekście: budowę Via Carpatii, linię kolejową Rail Baltica, otwarty przed rokiem interkonektor gazowy i synchronizację energetyczną w zakresie energii elektrycznej.

Polsko-litewskie stosunki mogłyby być wzorem dla innych państw

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślał, że obecne polsko-litewskie stosunki "mogłyby być wzorem dla innych państw, wzorem tego, jak mogą współpracować sąsiedzi".

"I dzisiaj ta przyjaźń i takie zrozumienie przynosi owoce. Realizujemy bardzo ważne projekty dotyczące infrastruktury takie, jak m.in. Via Carpatia, które są bardzo ważne dla całego regionu" - powiedział Nauseda.

Podkreślał też pomoc Polski i Litwy dla Ukrainy.

"Nasza pomoc dla Ukrainy jest wyjątkowa" - zaznaczył Nauseda.

Prezydent Litwy przekonywał również, że "Rosję należy powstrzymać".

"Powinniśmy popierać Ukrainę, wspierać ją aż do końca, do zwycięstwa. Powinniśmy pomóc w odbudowie infrastruktury Ukrainy, możemy odbudowywać gospodarkę Ukrainy i w tym celu wykorzystać również format Trójmorza" - podkreślił Nauseda.

"Najważniejsze byśmy nie tylko deklarowali, ale również wdrażali te decyzje, które zostały podjęte podczas spotkania na szczycie NATO w Wilnie" - dodał Nauseda.

Możliwe kolejne wspólne projekty dotyczące szkolenia wojska

Prezydenci były pytani przez litewską dziennikarkę o przyszłe wspólne projekty dotyczące szkolenia wojska. Jak przypomnieli, współpraca taka została zainicjowana w lipcu 2023 r. ćwiczeniami polskich i litewskich wojsk specjalnych w Kłajpedzie - obserwowali je prezydenci obu państw.

"Myślę, że to nie była propozycja jednorazowa. Te wspólne ćwiczenia chcielibyśmy kontynuować w przyszłości. Chcemy też orientować się na tak bardzo ważny dla nas region, jakim jest tzw. Przesmyk Suwalski" - wskazał prezydent Litwy.

Nauseda relacjonował, że dwustronne rozmowy w Krynicy-Zdroju dotyczyły m.in. organizacji wspólnych ćwiczeń wojskowych.

"Mam nadzieję, że te dyskusje otrzymają bardziej konkretny wymiar - my, jako Litwa, jesteśmy bardzo zainteresowani takimi wspólnymi manewrami, ćwiczeniami z naszymi partnerami, z Polską" - zaznaczył prezydent Litwy.

Zdaniem polskiego prezydenta, ćwiczenia w Kłajpedzie były "faktycznie bardzo interesującym pokazem współpracy militarnej między naszymi wojskami specjalnymi".

"Ja wtedy sygnalizowałem panu prezydentowi, że chciałbym, żebyśmy z kolei my, w Polsce, przygotowali takie ćwiczenia, na które będą mógł zaprosić pana prezydenta" - przypomniał Duda.

"Rozmawiamy na ten temat i takie spotkanie, również i naszych żołnierzy, na którym, mam nadzieję, będziemy mogli im towarzyszyć razem z panem prezydentem, w niedługiej przyszłości będzie miało miejsce" - powiedział prezydent Duda.