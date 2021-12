Współpracownik Nawalnego: nie ma napięć między UE a Rosją; są między Unią a Putinem

Nagroda im. Sacharowa dla Aleksieja Nawalnego nie może wywołać napięć między Unią Europejską a Rosją, ponieważ nie ma napięć między Unią Europejską a Rosją. Są między Unią Europejską a prezydentem Rosji Władimirem Putinem - mówił podczas seminarium w PE w Strasburgu Leonid Wołkow, współpracownik więzionego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Wołkow podkreślił podczas seminarium, że dla przedstawicieli rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego Nagroda im. Sacharowa dla Nawalnego jest bardzo ważna, ponieważ mogą czuć się częścią wspólnoty europejskiej. "Ta nagroda nie może wywołać napięć między Unią Europejską a Rosją, ponieważ uważam, że nie ma napięć między Unią Europejską a Rosją. Między Unią Europejską a Władimirem Putinem dochodzi do napięć. Zawsze musimy to rozróżniać" - wskazał.

Zaznaczył, że najważniejsze w Nagrodzie im. Sacharowa jest to, że jest ona przyznawana przez Parlament Europejski, który wybierany jest przez europejskich wyborców. "Jest więc wielkim zaszczytem i oczywiście dużą odpowiedzialnością, że sama Europa docenia osiągnięcia Aleksieja Nawalnego, naszą pracę antykorupcyjną, nasze pragnienie uczynienia Rosji krajem europejskim, częścią europejskiej rodziny" - wskazał.

Europoseł Andrius Kubilius (EPL), członek Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i sprawozdawca ds. stosunków rosyjskich w Parlamencie Europejskim podkreślał, ze Nawalny jest prawdziwym światowym liderem w walce z autokratyczną kleptokracją i korupcją.

"Nawalny jest symbolem i nadzieją dla innej Rosji. I ta inna Rosja - jak mówi Aleksiej Nawalny +Szczęśliwa Rosja przyszłości+ - ostatecznie wygra. To jest nasze silne przekonanie. Tak niedawno stwierdził także Parlament Europejski w swoim raporcie na temat polityki UE wobec Rosji" - podkreślił.

Głos podczas seminarium zabrała też fińska eurodeputowana, wiceprzewodnicząca PE Heidi Hautali (Zieloni). "Parlament pracuje obecnie również nad ustawodawstwem antykorupcyjnym, ponieważ nie ma ochrony praw człowieka bez surowych środków przeciwko korupcji. (...) Chcemy wysłać silny sygnał, że będziemy bronić praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji" - mówiła.

Aleksiej Nawalny zyskał międzynarodowy rozgłos w efekcie organizowania demonstracji przeciwko prezydentowi Putinowi i jego rządowi, kandydowanie na urząd prezydenta i walkę z korupcją.

W sierpniu 2020 r. Nawalny został otruty i przez kilka miesięcy wracał do zdrowia w Berlinie. Został aresztowany po powrocie do Moskwy w styczniu 2021 r., a obecnie przebywa w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Nawalny rozpoczął strajk głodowy pod koniec marca 2021 r., protestując w ten sposób przeciwko brakowi dostępu do opieki medycznej.

W czerwcu 2021 r. rosyjski sąd nazwał organizację Nawalnego Fundację Antykorupcyjną i jej biura regionalne "grupami ekstremistycznymi".

W rezolucji przyjętej w styczniu 2021 r. europosłowie domagali się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia opozycjonisty oraz wezwali kraje UE do znacznego zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Wezwanie to powtórzyli w kwietniu 2021 r.

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli jest przyznawana corocznie przez Parlament Europejski. Została ustanowiona w 1988 roku, aby uhonorować osoby i organizacje broniące praw człowieka i podstawowych wolności. Nosi imię radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa.

Z Brukseli Łukasz Osiński