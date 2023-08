Wstąpienie Bułgarii do Schengen będzie zależało od Holandii

Bułgaria nieskutecznie podejmuje próby wejścia do strefy Schengen od 2008 roku. We wrześniu ma dojść do kontroli stanu jej przygotowań w tym względzie. Kontrola zostanie przeprowadzona przez polityków z krajów niechętnych akcesji Sofii.

Wyniki, jakie Bułgaria osiągnęła w spełnianiu wymogów wejścia do strefy Schengen, zostaną sprawdzone we wrześniu przez misję zagraniczną z udziałem przedstawicieli Holandii i Austrii - dwóch krajów, które nadal sprzeciwiają się przyjęciu Bułgarii do strefy wolnej kontroli granicznych.

Na ostatnim posiedzeniu rządu minister spraw wewnętrznych Kalin Stojanov poinformował o swoich spotkaniach z europejską komisarz ds. wewnętrznych Ylvą Johansson oraz z holenderskim ministrem ds. migracji Erikiem van der Burghiem.

W ramach dwustronnych spotkań minister Stojanov poinformował o działaniach podjętych przez Bułgarię w celu wypełnienia zaleceń Komisji Europejskiej zawartych w raporcie na temat praworządności.

W chwili obecnej, według niego, najważniejsze jest uzyskanie przez Bułgarię zgody Holandii.

Tymczasowy rząd w Holandii podejmie się działania sprawdzenia gotowości Bułgarii do Schengen

Minister van der Burgh wskazał, że chociaż rząd w Holandii jest rządem tymczasowym, istnieją oczekiwania, że będzie on miał mandat do pracy nad kwestiami z agendy europejskiej, w tym nad tematem Schengen.

W związku z tym wyraził chęć przeprowadzenia misji w Bułgarii, co jest również pragnieniem kraju bałkańskiego, a koordynacja zostanie podjęta przez Komisję Europejską.

Robi się wszystko, aby delegacja przybyła do Bułgarii do 10, a najpóźniej do 15 września, aby przeprowadzić kontrolę na miejscu i zadać pytania odpowiednim bułgarskim ekspertom.