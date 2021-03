WTO: Unia i USA porozumiały się w sprawie handlu artykułami rolnymi po brexicie

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o zakończeniu negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi nt. podziału kontyngentów celnych WTO w handlu płodami rolnymi. Umowa wymagała renegocjacji po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. UE zachowa część dotychczasowych kwot. Umowa dotyczy m.in. handlu wołowiną, drobiem, ryżem, nabiałem, owocami, warzywami i winami.

"Cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie z naszym najważniejszym partnerem handlowym, USA. Umowa ta - zawarta w ramach WTO - zachowuje oryginalne ilości, ale dzieli je między UE a Wielką Brytanią. Daje to pewność i stabilność handlowi rolnemu i naszym rynkom" - oświadczył komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. "Szczególnie cieszy mnie, że to porozumienie podkreśla znaczenie naszych stosunków handlowych i gospodarczych. Jest to dobry sygnał naszego zaangażowania we współpracę zarówno dwustronną, jak i w ramach WTO" - dodał.

UE prowadzi analogiczne negocjacje w sprawie podziału kontyngentów celnych z 21 innymi krajami, m.in. z Argentyną, Australią i Norwegią.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz