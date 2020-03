Wybory do irańskiego parlamentu: zwycięstwo twardogłowych w cieniu koronawirusa

Zdecydowane zwycięstwo w wyborach w Iranie odnieśli skupieni w kilku ugrupowaniach przedstawiciele frakcji twardogłowych. W jednoizbowym Madżlesie na 290 miejsc zdobyli 230 mandatów. Ten wyborczy triumf był z góry przesądzony. Na kilka dni przed wyborami Rada Strażników Rewolucji, organ odpowiedzialny m.in. za ostateczną akceptację list wyborczych, odrzuciła większość polityków z frakcji reformatorów, w tym kilku z najbliższego otoczenia prezydenta Hasana Rouhaniego. Co taki wynik oznacza dla bliskowschodniego mocarstwa regionalnego?

Partie polityczne pełnią w Iranie rolę drugorzędną. Na kartach do głosowania nie widnieją nawet informacje o afiliacji partyjnej kandydatów. Istotny podział deputowanych przebiega na linii twardogłowi - reformatorzy systemu. Jedni i drudzy zgadzają się co do fundamentalnych kwestii związanych z funkcjonowaniem irańskiego systemu politycznego opartego na ideologii stworzonej przez ajatollaha Chomeiniego. Zakłada podporządkowanie instytucji państwa konserwatywnemu islamowi oraz wyższość muzułmańskich duchownych nad politykami świeckimi. Jednak reformatorzy postulują większe otwarcie na świat oraz rozszerzenie swobód obywatelskich.Najważniejszym długofalowym skutkiem wyborów parlamentarnych może okazać się dalsza konsolidacja władzy w rękach twardogłowych. Wielu analityków przypuszcza, że wynik przyszłorocznych wyborów prezydenckich został już ustalony przez Najwyższego Przywódcę Iranu Alego Chamenei, a potencjalni kandydaci ze skrzydła reformatorów mogą, podobnie jak w przeddzień wyborów parlamentarnych, zostać wykluczeni przez Radę Strażników Rewolucji.Załamanie i tak kruchego balansu pomiędzy frakcjami twardogłowych i reformatorów to krótkowzroczny sukces tych pierwszych. W dłuższej perspektywie oznacza on wzrost niezadowolenia kolejnych grup społecznych, co skutkować może kolejnymi wybuchami niezadowolenia społecznego. To oni wezmą na siebie całkowitą odpowiedzialność za pogorszenie stanu gospodarki i niewydolność państwa w zwalczaniu epidemii najnowszego koronawirusa.Czytaj pozostałe teksty z cyklu #TydzieńwAzji 8 (58) / 2020