Wybory prezydenckie w Peru: "lewicowy i religijny" nauczyciel Pedro Castillo ma minimalną przewagę

Po przeliczeniu 99,42 procent głosów Castillo ma poparcie 50,17 procent wyborców podczas gdy na jego prawicową rywalkę głosowało ok. 49,82 procent. Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że sprawdzanie zastrzeżeń jej zwolenników co do prawidłowości wyborów może potrwać jeszcze nawet dwa tygodnie.

Pedro Castillo, 51-letni nauczyciel, jedyny z dziewięciorga dzieci z ubogiej rodziny, który zdobył wyższe wykształcenie, określany często przez media jako "religijny konserwatysta z lewicowym programem społecznym" w przeprowadzonej w niedzielę, 6 czerwca, drugiej turze wyborów prezydenckich - po obliczeniu około 100 proc. oddanych głosów - uzyskał niewielką przewagę 70 000 głosów nad kandydatką prawicy, Keiko Fujimori, zagrożoną dochodzeniem prokuratorskim na podstawie oskarżeń o korupcję.

Kandydat partii "Wolne Peru" Pedro Castillo uzyskał ogromną przewagę nad Keiko Fujimori wśród ludności górskich okręgów kraju - w ubogich regionach środkowego i południowego Peru oraz w peruwiańskiej części Amazonii, tj. w regionie Madre de Dios i pozostałych leżących przy granicy z Brazylią i Boliwią, gdzie poparcie dla tego kandydata miało masowy charakter.

Fujimori, uważana za kandydatkę broniąca interesów zamożnych elit kraju, uzyskała przewagę w stolicy, Limie i innych dużych miastach Peru.

Rząd Peru wystosował w piątek formalny protest przeciwko gratulacjom które "przedwcześnie" złożył w depeszy zaadresowanej do Pedro Castillo jako do "prezydenta-elekta" lewicowy prezydent Argentyny, Alberto Fernandez.

Keiko Fujimori starsza córka byłego prezydenta Peru, Keiko Fujimoriego, skazanego na więzienie za korupcję i nadużywanie władzy, a następnie ułaskawionego, protestuje przeciwko "absurdalnym prześladowaniom" jej i rodziny. Obrończyni Fujimori w procesie przed Krajowym Trybunałem Karnym poprosiła Trybunał o poinformowanie z kim z rodziny nie powinna się komunikować, by uchronić je przed objęciem dochodzeniem.

Jak podkreślają komentatorzy mediów latynoamerykańskich, nauczyciel z dyplomem magistra psychologii, Pedro Castillo, nie będzie miał łatwego zadania, jeśli Komisja Wyborcza ostatecznie orzeknie jego zwycięstwo.

W peruwiańskim Kongresie może liczyć na poparcie zaledwie 35 spośród 130 zasiadających w nim prawodawców. Prowadząc kampanię w kraju, w którym pandemia koronawirusa zabrała ponad 180 000 istnień ludzkich - głównie spośród najuboższych Peruwiańczyków - odwiedzał przede wszystkim najuboższe regiony kraju określane w stołecznych mediach jako "zapadła prowincja". Na każdym spotkaniu przedwyborczym powtarzał: "Mówimy "nie" biedzie w tak bogatym kraju".

Pedro Castillo od wczesnej młodości angażował się społecznie- co podkreślano w jego kampanii wyborczej. Należał m.in. do straży chłopskiej, która broniła wsi przed przymusowymi kontrybucjami nakładanymi na peruwiańskich rolników przez partyzantów maoistowskiego Świetlistego Szlaku i inne grupy partyzanckie.

Przedstawiając na konferencjach prasowych swój program i decyzję aby kandydować w wyborach prezydenckich mimo, iż wstępne sondaże były mało zachęcające, Castillo powtarzał: "patrzyłem na moich uczniów, na cierpienia na jakie skazała ich pandemia , gdy gospodarka skurczyła się o 12 procent po dwudziestu latach względnej stabilizacji, a Peru zajęło pierwsze miejsce na świecie pod względem zgonów spowodowanych koronawirusem". Obiecuje, że w ciągu pierwszych dni swej prezydentury uruchomi program "Peru wolne od pandemii".

Zgodnie z programem, który głosi Castillo, jego rząd miałby przystąpić do nacjonalizacji dwóch sektorów gospodarki: górnictwa i energetyki.

Komentatorzy w Ameryce Łacińskiej, wśród nich wielki konserwatywny dziennik argentyński "La Nacion", zadają pytanie, jak dalece zachował swe wpływy w partii "Wolne Peru" jej główny do niedawna lider, były gubernator peruwiańskiego regionu Junin, Vladimir Cerron, deklarujący się jako "marksista-leninista"; zamierzał on kandydować na prezydenta Peru, ale start w wyborach uniemożliwił mu wyrok w procesie o korupcję.

Również inne czołowe dzienniki regionu, wśród nich lewicowy argentyński "El Clarin" i chilijska centrowa gazeta "La Tercera" zastanawiają się, czy Castillo, "lewicowy chrześcijański konserwatysta" ograniczy się w swym programie etatyzacyjnym do górnictwa i energetyki .