Wybory prezydenckie we Francji zadecydują o przyszłości całej Unii Europejskiej

Przed II turą wyborów prezydenckich we Francji w trakcie telewizyjnej debaty Marine Le Pen z Ruchu Narodowego oraz urzędujący prezydent Emmanuel Macron przedstawili swoje programy i przyszłą wizję państwa. Otwarte pozostaje pytanie, czy zachęcili do głosowania tych, którzy ich nie poparli w I turze?

Wybory we Francji mogą na lata zmienić całą architekturę polityczną w Europie.

Wizja zmian w polityce zagranicznej to pokłosie sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie.

Bez względu na wynik wyborów Francja wyjdzie z tego starcia bardzo podzielona.

Debata telewizyjna dwóch kandydatów przed II turą wyborów prezydenckich to polityczne wyzwanie, na które wszyscy czekają. W klimatyzowanym studiu panuje temperatura 19-19,5 ℃, ale temperatura sporu jest dużo większa. Marine Le Pen z Ruchu Narodowego i urzędujący prezydent Emmanuel Macron to wytrawni gracze na francuskiej scenie politycznej.

To właśnie oni przed pięcioma laty uczestniczyli w takiej dyskusji. Wówczas prawicowa kandydatka popełniła wiele błędów wizerunkowych, była rozkojarzona i zdenerwowana, niepotrzebnie podnosiła głos. Teraz była spokojna, delikatnie zaczepna, ale trudno jej się było wyzbyć pewnej arogancji. Macron ironizował, podpierał się łokciem, odwracał wzrok od swojej przeciwniczki, skutecznie ripostował. Walka na argumenty trwała ponad 2,5 godziny i tak naprawdę była dosyć monotonna i nudna.

Najciekawiej w social mediach?

Ku ogólnemu zdziwieniu najciekawsza była dyskusja w mediach społecznościowych. Niemal natychmiast po zapaleniu się reflektorów w studiu, rozpoczęto analizę tego, czy prezydent ma dobrze dobrany krawat i dlaczego bawi się zwykłym długopisem.

Wobec Marine Le Pen wysuwano zastrzeżenia dotyczące słabo układającej się fryzury i powtarzającego się tiku odrzucania kosmyka włosów. Podobny problem wywoływał kolor bluzki, nie do końca współgrający z jasnym żakietem.

Czytaj też: Wybory we Francji powinien wygrać Macron bo "jest mniejszym złem"

Można powiedzieć, co to ma wspólnego z dyskusją na programy i argumenty? Jednak badania zachowań społecznych pokazują, że co najmniej kilka procent niezdecydowanych wyborców podejmuje swoje decyzje na kogo odda głos w ostatniej chwili, pod wpływem takich wrażeń i to oni mogą przeważyć szalę zwycięstwa.

Doktryna Marine, przesłanie Macrona

Marine Le Pen uważa, że Unia Europejska nie powinna prowadzić wspólnej polityki w imieniu państw narodowych, Francja ma się wycofać ze struktur politycznych NATO, polityka emigracyjna powinna być w gestii rządów; zapowiada też zawieszenie funkcjonowania przepisów Traktatu z Schengen.

Francuskie firmy powinny według Le Pen zatrudniać w pierwszej kolejności Francuzów, a otwarty europejski rynek pracy jest przeżytkiem, podobnie jak system zasiłków społecznych.

Po wygranych wyborach jeszcze jesienią tego roku powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie zmian w konstytucji, zmieniających zapisy o przyznawaniu obywatelstwa, azylu politycznym, zasadzie łączenia rodzin. Również powinna być rozstrzygnięta kwestia islamizacji kraju, zakazu publicznego manifestowania swojej wiary oraz natychmiastowego wydalania z kraju wszelkich radykałów religijnych.

W polityce zagranicznej, mimo agresji wojsk rosyjskich w Ukrainie, trzeba mieć, jak uważa Le Pen, na uwadze konieczność prowadzenia rozmów z Rosją i Chinami na temat światowego porządku. Ograniczenie importu gazu ziemnego i ropy naftowej z Rosji nie powinno mieć miejsca, bo tylko spowoduje wzrost cen dla gospodarki i indywidualnych odbiorców.

Emmanuel Macron odrobił lekcję z kampanii przed I turą i już nie eksponował konieczności podwyższenia wieku emerytalnego do 65 lat. Przekazał informacje na temat wsparcia edukacji, opieki medycznej, w tym zwłaszcza domów starców, zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo i policję. Poza tym mają zostać utrzymane dodatki drożyźniane z tytułu wzrostu cen paliw i nośników energetycznych.

Przesłanie obecnego prezydenta było oczywiste. Francja ma pozostać europejska, tolerancyjna, działająca we wspólnym interesie wszystkich państw Unii Europejskiej, szukająca niezależności od dostaw rosyjskich surowców. Rozmowy z Putinem nie powinny być obecnie prowadzone.

Niedziela godzina 20 – i wszystko jasne

Marine Le Pen na początku drugiej fazy kampanii popełniła pewien błąd, ogłaszając publicznie, że wszyscy antysystemowi kandydaci, ci z prawej i lewej strony, niejako z automatu poproszą swoich wyborców, aby na nią oddali głos. Arytmetyczne zliczenie wyników nie do końca przełożyło się na poprawę notowań. Kiedy kamery telewizyjne uwieczniły atak ochroniarzy kandydatki RN na uczestniczkę wiecu wyborczego, która publicznie pokazała zdjęcie uścisku dłoni Marine Le Pen z Władymirem Putinem, sondaże wykazały spadek poparcia o 2 procent.

Analitycy francuskiej sceny politycznej są bardziej ostrożni w ocenie szans obojga kandydatów. Wyniki pierwszej I tury pokazały, jak przewidywania sondażowe rozminęły się z wynikami. Jednak niemal wszyscy wskazują, że debatę telewizyjną wygrał urzędujący prezydent i dodało to wiatru w żagle jego kampanii.

Od północy w piątek obowiązuje cisza wyborcza. Wstępne sondaże wyników poznamy w najbliższą niedzielę, dosłownie kilka sekund po godzinie 20.00. Nad Sekwaną decydować się będzie wizja francuskiego państwa na kolejnych pięć lat, podobnie jak przyszłość Unii Europejskiej.