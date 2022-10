Wybory w Bośni i Hercegowinie nie przynoszą zmian. Paraliż kraju trwa

72 partie polityczne, 38 koalicji i 17 kandydatów niezależnych - tak wyglądały wybory w Bośni i Hercegowinie na szczeblu państwowym, kantonalnym oraz w ramach dwóch jednostek administracyjnych.

3,4 miliona obywateli Bośni i Hercegowiny wybierało 518 przedstawicieli.

Stanowisko w prezydium przysługujące Boszniakom zostanie obsadzone po raz pierwszy w historii tego kraju nie przez przedstawiciela największej partii w państwie Partii Akcji Demokratycznej.

Bośniaccy Chorwaci domagają się swoich narodowych kandydatów do prezydencji w Federacji Bośni i Hercegowiny.

Wybory w Bośni i Hercegowinie, które miały miejsce 2 października, były kolejnym plebiscytem popularności polityków w ramach danych grup narodowych. Wybór kandydatów i partii politycznych w Bośni i Hercegowinie może sprawiać wrażenie pluralistycznych ze względu na wielostopniową formułę głosowania; od poziomu kantonalnego przez wybór swoich kandydatów do Izby Reprezentantów parlamentu Federacji Bośni i Hercegowiny, prezydenta Republiki Serbskiej, dwóch wiceprezydentów Republiki Serbskiej, przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej, aż po wybory do instytucji państwowych: wybory trzech członków prezydencji Bośni i Hercegowiny, przedstawicieli do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny. W wyniku tego 3,4 miliona obywateli Bośni i Hercegowiny wybierało 518 przedstawicieli.

Jednakże, ta złożoność i powierzchowny pluralizm wyborów w rzeczywistości prowadzą do paraliżu państwa, które nie funkcjonuje jako jeden byt polityczny. Wyborcy mają możliwość głosowania na kandydatów według kryteriów etnicznych, wśród których dominują przedstawiciele, budujący swój kapitał polityczny na wrogości wobec wszelkich form budowania kompromisu na poziomie centralnym.

Obecne wybory, których wyniki są jeszcze nieoficjalne, nie przyniosą radykalnych zmian w strukturze politycznej kraju. Według sondaży w wyborach do Prezydium Bośni i Hercegowiny nastąpią zmiany polityczne wśród chorwackich i boszniackich (społeczności muzułmańskie w Bośni i Hercegowinie). Zeljko Komsić z Frontu Demokratycznego zostanie zastąpiony przez Borjana Krišto z Chorwackiej Unii Demokratycznej Bośni i Hercegowiny (HDZ BIH).

Z kolei, stanowisko w prezydium przysługujące Boszniakom zostanie obsadzone po raz pierwszy w historii tego kraju nie przez przedstawiciela największej partii w państwie Partii Akcji Demokratycznej (SDS) Bakira Izetbegovicia a przez lewicowego polityka Denisa Bećirovicia z Socjaldemokratycznej Partii Bośni i Hercegowiny.

Z kolei miejsce Serbii w prezydium zajmie Żeljka Cvijanović, reprezentantka Związku Niezależnych Socjaldemokratów (SNDS), która obejmie miejsce po liderze swojej partii Milodarze Dodiku, który zdecydował się wziąć udział w wyborach na stanowisko prezydenta Republiki Serbskiej.

Na poziomie parlamentu federalnego w Izbie Reprezentantów (izbie niższej) utrzyma się dominacja największych partii: odpowiednio boszniackiej SDS, chorwackiej HDZ BIH i serbskiej SNDS.

Dalej w Bośni i Hercegowinie bez zmian. Siły secesjonistyczne trzymają się mocno

Niezależnie od pewnych przetasowań politycznych nie zmieni się układ polityczny w Bośni i Hercegowinie, który paraliżuje to państwo. Narastają tendencje secesjonistyczne, w mniejszym stopniu na poziomie wspólnoty chorwackiej funkcjonującej w ramach Federacji Bośni i Hercegowiny oraz w większym Republiki Serbskiej.

HDZ BIH zaapelowała o stworzenie nowych okręgów wyborczych w ramach Federacji Bośni i Hercegowinie, w których nie byłoby mieszanych list wyborczych, co według postulujących wyeliminowałoby możliwość głosowania jednego narodu na przedstawicieli drugiego w prezydencji BIH. Byłby to krok, który prowadziłby w konsekwencji do wyodrębniania się nowej jednostki administracyjnej na poziomie federalnym zarządzanej jedynie przez Chorwatów.

Znacznie większym wyzwaniem dla integralności terytorialnej państwa jest postawa Milorada Dodika i klasy politycznej rządzącej w Republice Serbskiej, która prezentuje stanowisko secesjonistyczne, według założeń Bośniaccy Serbowie powinni przeciwstawić się integracji z NATO i UE i zintegrować się z Serbią oraz Rosją.

Bardzo niska frekwencja odwrotnie proporcjonalna do poziomu frustracji politycznej istotnej części społeczeństwa

- Wstępne i szczątkowe wyniki wyborów powszechnych w Bośni i Hercegowinie będą uzupełnione przez decyzje formowania rządów koalicyjnych w poszczególnych kantonach. Zgromadzenia parlamentarne w kantonach będą bowiem decydowały o wysłaniu przedstawicieli do drugiej izby parlamentu Federacji Bośni i Hercegowiny. Ci z kolei decydują o wyborze Prezydenta i wice-prezydenta Federacji BiH, którzy z kolei mianują premiera Federacji - tłumaczy w rozmowie z WNP.pl Jan Muś, członek Zespołu Bałkańskiego w Instytucie Europy Środkowej.

Jak wskazuje, obecnie istotnym zagrożeniem jest weto stawiane przez Chorwacką Wspólnotę Demokratyczną HDZ, której lider, człowiek o niejasnych powiązaniach międzynarodowych, Dragan Čović wzywa do utworzenia osobnego chorwackiego entytetu w ramach Bośni i Hercegowiny.

- Aby temu zapobiec, Christian Schmidt, Wysoki Przedstawiciel Wspólnoty Międzynarodowej wprowadził w życie w dniu wyborów nowe prawo, które mobilizuje partie na poziomie Federacji BiH do bardziej konstruktywnego podejścia przy formowaniu nowego rządu. Dotychczasowy rząd miał bowiem charakter techniczny – od 2018 roku nie udało się osiągnąć konsensusu w tej sprawie i władze sprawowała koalicja powołana jeszcze w 2014 roku - dodaje nasz rozmówca.

Zdaniem eksperta, Dragan Čović znajduje się w korzystnym położeniu.

- Z jednej strony jego partia będzie miała istotny wpływ na tworzący się rząd na poziomie Federacji BiH, a co za tym idzie także na ten na poziomie państwowym. Z drugiej strony, przegrana reprezentującej partie chorwackie na urząd członka Prezydencji BiH Borjany Kršto, zrzuca z niego odium odpowiedzialności. Czyli de facto problem dysfunkcjonalnych instytucji państwowych może się utrzymać. Pozostaje także pytanie, czy Miloradowi Dodikowi, który dotychczas prowadził mocno secesjonistyczną i skierowaną raczej na konflikt niż na współpracę retorykę, uda się utrzymać przy władzy - mówi Jan Muś, dodając, że bez względu na wyniki bardzo niska frekwencja jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu frustracji politycznej istotnej części społeczeństwa.

