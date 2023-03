Wybory w Kazachstanie są ważne dla Europy i Polski. Mamy trzy ważne powody

19 marca odbędą się wybory parlamentarne w Kazachstanie. Oto dlaczego powinniśmy obserwować głosowanie w państwie oddalonym o 4 tys. km od Polski.

Położenie, surowce i polityka – to trzy najważniejsze powody, dla których wybory w Kazachstanie mają tak duże znaczenie.

To 9. największe terytorialnie państwo świata, jeden z największych producentów ropy naftowej i kraj tranzytowy na trasie Azja-Europa.

19 marca mieszkańcy Kazachstanu wybierać będą członków Mażylisu (niższej izby parlamentu Kazachstanu) i maslichatów (lokalnych organów przedstawicielskich). To głosowanie jest ostatnim elementem zapoczątkowanego w ubiegłym roku przez prezydenta Kassyma-Żomarta Tokajewa "politycznego resetu" Kazachstanu.

Prezydent Tokajew ogłosił swój plan budowy Nowego Kazachstanu na początku 2022 r. Była to - w głównej mierze - polityczna odpowiedź na społeczne niezadowolenie, które przerodziło się w styczniu 2022 r. w krwawe rozruchy, stłumione po interwencji sił Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), któremu przewodzi Rosja.

Krwawy styczeń zapoczątkował polityczny reset w Kazachstanie

Właśnie po tych wydarzeniach Kazachstan rozpoczął proces reform w celu zagwarantowania stabilności kraju i – jak oficjalnie zapewniają kazachstańskie władze: przyspieszenia modernizacji i demokratyzacji kraju.

Najpierw przeprowadzono referendum konstytucyjne, w którym Kazachowie zgodzili się na zmianę 1/3 zapisów ustawy ustrojowej państwa. Zmiany te doprowadziły m.in. do ograniczenia uprawnień prezydenta i wzmocniły rolę parlamentu, wprowadziły bezpośrednie wybory na wszystkich szczeblach administracji, zmieniły system rejestracji partii oraz ordynację wyborczą. Przywrócono także w konstytucji instytucję Trybunału Konstytucyjnego w Kazachstanie.

Później, już na nowych zasadach, zgodnych ze zmienioną "ustawą zasadniczą", odbyły się Kazachstanie przedterminowe wybory prezydenckie, w których wygrał Kassym-Żomart Tokajew.

Teraz przyszła pora na ostatni etap tego politycznego resetu, czyli przedterminowe wybory parlamentarne i samorządowe, również na nowych zasadach. Wyłonieni w nich mają zostać członkowie niższej izby parlamentu Kazachstanu) i lokalnych organów przedstawicielskich.

- Przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Mażylisu i maslichatów podyktowane jest logiką reformy konstytucyjnej, popartej przez obywateli w ogólnokrajowym referendum. Na podstawie jego wyników nasz kraj przeszedł na nowe, bardziej sprawiedliwe i konkurencyjne zasady tworzenia przedstawicielskiej gałęzi władzy – tak uzasadniał konieczność skrócenia kadencji i przeprowadzenia wcześniejszych wyborów.

"Denazarbajewizacja" Kazachstanu, czyli jak prezydent zmienia kraj po swoim poprzedniku

Data głosowania jest symboliczna. 19 marca miną dokładnie 4 lata od ogłoszenia decyzji o rezygnacji z urzędu pierwszego prezydenta Kazachstanu, Nursułtana Nazarbajewa, który wprowadził w tym państwie autorytarny reżim prezydencki, kojarzony w ostatnich latach jego urzędowania z nepotyzmem i rozpasaniem władzy.

Dlatego obecny prezydent Kassym-Żomart Tokajew konsekwentnie odcina się od poprzednika i przeprowadza swojego rodzaju „denazarbajewizację” Kazachstanu. Symbolicznym tego przykładem była ponowna zmiana nazwy stolicy kraju z Nur-Sułtan na Astanę.

- Będą to najbardziej konkurencyjne wybory parlamentarne we współczesnej historii Kazachstanu, po wprowadzeniu istotnych reform w kwestii zasad rejestracji partii politycznych i ordynacji wyborczej – przekonywał w Astanie podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister spraw wewnętrznych Kazachstanu Roman Wasilenko.

I tak - na mocy zmian w konstytucji - po raz pierwszy w wyborach do Mażylisu zastosowany zostanie model mieszany, czyli proporcjonalno-większościowy, gdzie 70 proc. deputowanych będzie wybieranych proporcjonalnie według list partyjnych, a 30 proc. – według zasady większościowej w okręgach jednomandatowych.

Wybory do maslichatów obwodów (odpowiedników polskich województw) i miast o znaczeniu republikańskim (krajowym) również przeprowadzone zostaną według systemu mieszanego - z proporcją 50/50 proc.

Do innych ważnych zasad wyborczych należą: opcja „Przeciwko wszystkim” na wszystkich kartach do głosowania; obniżenie progu wejścia partii do Mażylisu z 7 proc. do 5 proc.; ustanowienie legislacyjne 30-procentowej kwoty udziału kobiet, młodzieży i osób ze specjalnymi potrzebami przy podziale mandatów poselskich.

Reformy konstytucyjne zakładały także uproszczenie rejestracja partii politycznych, co miało zwiększyć partycypację obywateli w polityce. M.in. próg rejestracji został obniżony czterokrotnie – z 20 tys. osób do 5 tys. członków. Zmniejszono również minimalny wymóg dotyczący liczby regionalnych przedstawicielstw partyjnych – z 600 do 200 osób.

Na tych nowych zasadach w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne zarejestrowano kilka nowych partii politycznych i do wyborów idzie w sumie siedem ugrupowań.

Największą jest obecnie rządząca partia Amanat (Testament Przodków), na której czele od ubiegłego roku stoi Jerłan Koszanow. Wyborcy mogą się też opowiedzieć jest liberalno-konserwatywną Demokratyczną Partią Kazachstanu Ak Żoł (Świetlista Droga), uznawaną za "koncesjonowaną opozycję", lojalną wobec władzy. Jej liderem jest Azat Peruaszew. Podobną pozycję na scenie politycznej ma socjaldemokratyczna Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył (Wieś), której przewodzi Ali Bektajew.

Oprócz nich w wyborach startuje Kazachstańska Partia Zielonych Bajtak (Rozległy Kraj), zarejestrowana 30 listopada 2022 roku. Jej założycielem i przewodniczącym jest Azamatchan Amirtaj. Centrolewicowa Ogólnonarodowa Socjaldemokratyczna Partia do wyborów idzie pod przewodnictwem Aschata Rachimżanowa. Listę tę uzupełnia Lewicowa Partia Ludowa Kazachstanu - z liderem Jermuchamet Jertysbajew oraz Stowarzyszenie Społeczne „Partia Respublica”, najmłodsza partia w Kazachstanie, zarejestrowana 18 stycznia 2023 roku. Jej liderem pozostaje Ajdarbek Chodżanazarow.

- Udział siedmiu partii w wyborach przyczynia się do stworzenia systemu wielopartyjnego - poprzez zwiększenie pluralizmu i różnorodności politycznej – wskazuje wiceminister Wasilenko.

Ostatecznie do wyborów startuje 12 451 kandydatów, w tym 716 osób – do Mażylisu oraz 11 735 osób – do maslichatów. Przebieg procesu wyborczego podczas głosowania obserwować będzie 800 przedstawicieli niezależnych organizacji i 250 dziennikarzy.

- Wybory parlamentarne i lokalne stanowią zakończenie resetu politycznego systemu Kazachstanu. Kończą przejście od systemu superprezydenckiego do modelu silnego prezydenta, wpływowego parlamentu i odpowiedzialnego rządu - podsumowywał wiceminister spraw zagranicznych Roman Wasilenko.

I tak naprawdę testem, czy Kazachowie wierzą w te zmiany i liberalizację życia politycznego, które deklarują przedstawiciele prezydenckiej administracji, będzie frekwencja wyborcza i liczba oddanych głosów „przeciw wszystkim”.

3 powody, dla których wybory w Kazachstanie są ważne dla Polski i Europy

Wracając jednak do postawionego na wstępie pytania (dlaczego głosowanie w oddalonym o 4 tys. km państwie powinno interesować Europejczyków, wtym Polaków?) należy spojrzeć na Kazachstan w nieco szerszym, geopolitycznym ujęciu.

24 lutego 2022 r., gdy napaść Rosji na Ukrainę całkowicie przemodelowała geopolityczną mapę świata; ten kraj, największa gospodarka Azji Centralnej, stał się wyjątkowo ważnym graczem na arenie międzynarodowej - i to z kilku powodów.

Po pierwsze: położenie. Kazachstan to największe państwo Azji Centralnej, leżące między dwoma potężnymi sąsiadami. Z Rosją łączy ro państwo najdłuższa granica świata i wiele powiązań gospodarczych, wywodzących się jeszcze z czasów ZSRR. Dla Chin z kolei Kazachstan to kraj tranzytowy, w którym zaczyna się tzw. Nowy Jedwabny Szlak, łączący Państwo Środka z Europą.

Po drugie: surowce. Kazachstan ma - po Rosji - największe złoża ropy wśród państw byłego ZSRR. W kazachskiej ziemi można znaleźć prawie wszystkie pierwiastki z układu okresowego, w tym tak cenne dziś metale ziem rzadkich.

Kraj ten pozostaje też największym producentem i eksporterem uranu na świecie i zajmuje drugie miejsce po Australii pod względem ilości zagospodarowanych rezerw tego cennego surowca. Jest również drugim co do wielkości producentem chromu (udział w globalnej produkcji wynosi 16 proc.).

Nie trzeba chyba wyjaśniać, że po rewolucji na surowcowych rynkach, którą wywołały sankcje nałożone przez Zachód na Rosję, zasoby te stały się kluczowe i pożądane przez wszystkich. Dla Europy, dla której Kazachstan stał się szansą na dywersyfikację dostaw, dla Chin, których apetyt na surowce jest niezaspokojony i wreszcie dla Rosji, dla której nowy gracz na surowcowej mapie świata może być zagrożeniem.

I tu wkracza trzeci argument, czyli polityka. Przez wzgląd na swoje położenie i zasobność surowcową Kazachstan od lat jest miejscem rywalizacji o polityczne wpływy, co zwłaszcza teraz nabiera mocy.

Izolowana przez Zachód Rosja szuka w Kazachstanie i w ogóle w państwach regionu Azji Centralnej partnerów, którzy pozwolą choć w części zminimalizować straty, jakie Moskwa ponosi przez sankcje. Ponadto potrzebuje Kazachstanu jako kraju tranzytowego do ekspansji w kierunku Azji.

Chiny z kolei dostrzegają szansę na poszerzenie swoich stref wpływów. W obliczu takich rywali, Europa nie powinna zaniedbywać Kazachstanu jako potencjalnego partnera.

Zdominowanie tego kraju przez któregokolwiek ze wspomnianych wielkich graczy byłoby fatalnym scenariuszem dla państw Starego Kontynentu. Kluczowe znaczenie tu ma także stabilizacja wewnętrzna, co pokazały wspomniane na wstępie krwawe zamieszki ze stycznia 2022 r. Ówczesna interwencja sił Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) pod rosyjskim przywództwem pokazuje, jak łatwo jakiekolwiek wewnętrzne zawirowania mogą zostać wykorzystane przez Rosję.