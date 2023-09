Wybory w trzeciej demokracji globu przyciągają uwagę świata

Indonezja, trzecia po Indiach i USA najludniejsza demokracja świata, szykuje się do wyborów. Nowe rozdanie polityczne w jednym z kluczowych graczy w Azji Południowo – Wschodniej pilnie obserwują światowe stolice.

W lutym przyszłego roku w Indonezji odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie. Te drugie będą najważniejsze ze względu na system polityczny, w którym prezydent jest nie tylko głową państwa, ale i szefem rządu.

Z uwagi na zakończenie drugiej kadencji kandydować nie może obecny, cieszący się w dalszym ciągu poparciem trzech na czterech Indonezyjczyków prezydent Joko Widodo.

Kto ma szanse wygrać w tym nowym rozdaniu w trzeciej - po Indiach i USA - najludniejszej demokracji świata?

Obecnie na giełdzie nazwisk w kontekście zbliżających się wyborów w Indonezji jest trzech liczących się kandydatów: Ganjar Pranowo, Brabowo Subianto i Anies Baswedan. Ganjar, który jest gubernatorem prowincji Jawa Centralna, reprezentuje tę samą co Widodo Indonezyjską Partię Demokratyczną - Walka (PDI- P). Pierwotnie wydawał się „pewniakiem” w wyborach. Jednak wewnętrzne tarcia w macierzystej partii podcięły mu skrzydła.

Przed wyborami polityka wewnętrzna Indonezji niezwykle zagmatwana

Jej szefowa, była prezydent Megawati Sukarnoputri, przez długi czas wahała się, czy nie wystawić kandydatury swojej córki Puan Maharani. Osłabiony tymi konfliktami Ganjar ma obecnie wedle sondażu Lembaga Survei Indonesia poparcie na poziomie 37 proc., czyli ponad dwukrotnie niższe niż urzędująca głowa państwa.

Jego głównym konkurentem jest obecny minister obrony Indonezji w gabinecie Jokowiego, a w poprzednich wyborach jego główny kontrkandydat, czyli Prabowo Subianto.

Jest on byłym żołnierzem, popularnym w kręgach nacjonalistycznych. Niespodziewanie w listopadzie 2022 r. uzyskał on wsparcie od urzędującego prezydenta. To pozwoliło mu wedle Lembaga Survei Indonesia odbudować poparcie na poziomie ponad 35 proc. W dodatku wedle obecnych prognoz Subianto wygrałby z Ganjarem w drugiej rundzie.

Trzeci kandydat to Anies Basewedan, były minister edukacji w rządzie Jokowiego i gubernator Jakarty do 2022 r. Startuje on z poparciem partii islamistycznych, a zagłosować chce na niego obecnie co czwarty Indonezyjczyk. Chociaż Baswedan nie uchodzi za radykała, jego osoba budzi obawy wśród mniejszości religijnych i liberalnej części społeczeństwa.

Ostateczna rejestracja kandydatów odbędzie się w październiku. Na tą chwilę dwóch głównych konkurentów nie ma jeszcze wskazanego kandydata na wiceprezydenta. Baswedan wybrał na swego ewentualnego zastępcę Muhaimina Iskandara, lidera Partii Przebudzania Narodowego, umiarkowanego stronnictwa islamistycznego.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że ta partia jeszcze niedawno tworzyło koalicję wspierającą kandydaturę Prabowo Subianto. Partia Przebudzenia Narodowego jest powiązana z religijnym ruchem Nahdlatul Ulama, będącą potężną organizacją muzułmańską z członkostwem szacowanym na 90 mln ludzi. Sama organizacja jednak odcięła się wyraźnie od wsparcia Baswedana, a w odrębnym oświadczeniu wyraźnie wsparła obecnego prezydenta.

Wybory w Indonezji są pilnie obserwowane w światowych stolicach

Kilka miesięcy przed wyborami polityka wewnętrzna jest więc niezwykle zagmatwana, z olbrzymią ilością zakulisowych uzgodnień. Prawdopodobnie - jak wskazuje badanie singapurskiego instytutu badań społecznych ISEAS - to poparcie Jokowiego będzie czynnikiem decydującym o sukcesie kandydatów. Szczególnie ciekawe jest to w kontekście formalnej przynależności Joko Widodo do PKI - P.

Zakulisową rywalizację wewnątrz partii z jej przewodniczącą Megawati oraz rozgrywki zmierzające do zapewnienia trwałości spuścizny urzędującego prezydenta oznaczają, że nie jest wcale przesądzone, kto takie poparcie ostatecznie uzyska.

Biorąc pod uwagę rolę Indonezji jako jednego z kluczowych graczy w Azji Południowo – Wschodniej, bardzo ważnego dostawcę surowców naturalnych oraz kraj oscylujący pomiędzy USA a Chinami, wybory będą pilnie obserwowane w światowych stolicach. Jeżeli do tego dołożymy kontrowersje związane z polityką blokady eksportu nieprzetworzonych surowców - co było jednym z kluczowych działań Widodo, a uderzało w interesy globalnych korporacji - nie należy się dziwić temu, że część Indonezyjczyków obawia się zakulisowych interwencji aktorów zewnętrznych.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma