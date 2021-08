Wybrzeże Kości Słoniowej: Amnestia dla 78 osób uwięzionychw 2020 r.

Prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattara ogłosił w piątek amnestię dla 78 więźniów politycznych skazanych w 2020 r. w kontekście protestów przeciw ubieganiu się Ouattary o trzecią kadencję. Szef państwa opowiedział się "za konstruktywnym dialogiem".

Zdaniem opozycji, która zbojkotowała ubiegłoroczne wybory prezydenckie, ubieganie się o trzecią kadencję przez Allasane Ouattarę stało w jaskrawej sprzeczności z konstytucją. W listopadzie 2002 r. w kraju doszło do zamieszek, w których zginęła co najmniej setka ludzi a 500 odniosło rany. Aresztowano blisko 150 osób.

W swym orędziu do narodu z okazji święta niepodległości Ouattara zapowiedział "ponowne przyjrzenie się wyrokom i warunkowe zwolnienie 69 osób skazanych w związku z ich udziałem w protestach ulicznych w październiku 2020 r." Oświadczył też, że skorzystał z prawa łaski w odniesieniu do 9 osób skazanych za poważne przestępstwa popełnione przy tej okazji. "Trwa badanie sytuacji innych osób, które trafiły do więzień" - dodał.

Jak zaznacza w swym komentarzu Agence France Presse decyzja o amnestii jest wyraźnym sygnałem, że urzędujący prezydent chce doprowadzić do zmniejszenia napięć społeczny i rozpocząć rozmowy z opozycją.

W swym wystąpieniu telewizyjnym 79-letni Ouattara, określany w kraju jako ADO, zadeklarował "swe przywiązanie do konstruktywnego dialogu, który pozwoliłby na dalsze uspokojenie nastrojów i skoncentrowanie się na przyszłości w imię pomyślnego rozwoju kraju".

Uwolnienie więźniów było głównym postulatem liderów opozycji, b. prezydentów Wybrzeża Kości Słoniowej, Laurenta Gbagbo i Henriego Konana Bédié.

Ggago, oczyszczony w marcu br. przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze z zarzutu popełnienia zbrodni przeciw ludzkości, spotkał się z ADO 27 lipca. Podczas audiencji zaapelował do urzędującego prezydenta o amnestię i przedstawił listę więźniów politycznych, których powinna była ona objąć. Było to pierwsze spotkanie polityków od czasów kryzysu politycznego w latach 2010-2011, który kosztował Wybrzeże Kości Słoniowej życie 3 tys. osób.

Z kolei Henri Konan Bédié, prezydent kraju w latach 1993-1999, wysłał na początku tygodnia oficjalny list do prezydenta Ouattary, w którym poprosił go uwolnienie więźniów i ułaskawienie skazanych.