Wybuch największego wulkanu świata

Największy na świecie aktywny wulkan, Mauna Loa na Hawajach, wybucha po raz pierwszy od prawie 40 lat. Amerykańskie służby wydały ostrzeżenie o opadach popiołu.

Erupcja w Parku Narodowym Hawaii Volcanoes nie zagraża społecznościom zjazdowym ani lotom na Hawaje, chociaż opad popiołu przenoszony przez wiatr może gromadzić się na części wyspy.

"Ludzie z chorobami układu oddechowego powinni pozostać w domach, aby uniknąć wdychania cząstek popiołu, a każdy, kto jest na zewnątrz, powinien zakryć usta i nos maską lub tkaniną" - ostrzega Narodowa Służba Meteorologiczna w Honolulu.

"Możliwe są szkody dla upraw i zwierząt, drobne uszkodzenia sprzętu i infrastruktury. Zmniejszona widoczność. Może być konieczne powszechne sprzątanie" - dodano.

Strumienie lawy są skupione w obszarze szczytu i nie zagrażają społecznościom mieszkającym w dole zbocza, poinformowało Hawajskie Obserwatorium Wulkanów.

"Na podstawie przeszłych wydarzeń, wczesne etapy erupcji Mauna Loa mogą być bardzo dynamiczne, a lokalizacja przepływów lawy może się szybko zmienić" - ostrzegło jednak obserwatorium.

Może bowiem dojść do sytuacji, że otwory erupcyjne pojawią się na ścianach poza głównym kraterem wulkanu, a wówczas przepływy lawy mogą gwałtownie przemieszczać się w dół zbocza.

Mauna Loa pretenduje do miana największej góry świata. Licząc od podstawy ma 9145 m wysokości, z czego 4170 m to wysokość nad poziomem morza. Zajmuje połowę wyspy Hawaii (największa wyspa archipelagu). Wybuchł 33 razy od 1843 roku. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1984 roku, co czyni ten przedłużający się okres spokoju najdłuższym w zarejestrowanej historii wulkanu.

Wulkan był w październiku w stanie w podwyższonej aktywności. Badacze zarejestrowali na wyspie zwiększoną liczbę trzęsień ziemi. Wzrosła ona z pięciu do 10 trzęsień ziemi dziennie (czerwiec 2022 roku) do około 10 do 20 trzęsień ziemi dziennie w lipcu i sierpniu. Szczytowe liczby ponad 100 trzęsień ziemi dziennie odnotowano 23 września i 29 września, podała CNN.

Zwiększona aktywność skłoniła Park Narodowy Hawaii Volcanoes w październiku do zamknięcia szczytu Mauna Loa dla wszystkich turystów.