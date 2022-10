Wybuchowa granica. Konflikt Tadżykistanu z Kirgistanem może się rozlać

Starcia na granicy tadżycko-kirgiskiej nie są niczym nowym w Azji Centralnej, ale coraz poważniejszym problemem jest zaostrzanie się tego konfliktu, który wydaje się być bardzo trudny do opanowania.

W kolejnych latach od ogłoszenia niepodległości przez obie republiki, problem nieuregulowanej granicy wydawał się być lekceważony przez polityków w Duszanbe i Biszkeku.

Obecnie jednak konflikt o przebieg granicy przestał być oparty wyłącznie na geograficznym przebiegu granicy.

Na pierwszy plan wysunął się problem dostępu do kurczących się zasobów wody.

Pełzający konflikt narastał przez 30 lat, ale zazwyczaj starcia miały charakter incydentalny i nie wkraczały poza pas przygraniczny. I na ogół kończyły się szybkimi negocjacjami władz lokalnych, często też obywało się bez ofiar.

Długa historia tadżycko-kirgiskiego konfliktu. Sąsiedzkie napięcia eskalują

Sytuacja zmieniła się w kwietniu 2021, gdy w walkach w kirgiskiej prowincji Batken zginęło ok. 60 osób, a ok. 260 zostało rannych. Przyczyną eskalacji był dostęp do wody, której zasoby - na skutek suszy - uległy gwałtownemu zmniejszeniu.

Starcia zaczęły się w tadżyckiej enklawie Woruch, w której Kirgizi próbowali zablokować dostęp do ujęcia wody.

Konflikt zaogniła akcja sił zbrojnych Tadżykistanu, które - według strony kirgiskiej - ostrzelały z helikopterów kirgiskie wioski, a także przeprowadziły kilka ostrzałów artyleryjskich i rakietowych obiektów cywilnych.

Kirgiska armia odpowiedziała również ogniem i oskarżyła Duszanbe o wprowadzenie żołnierzy na terytorium Kirgistanu. Po 2 dniach starć konflikt udało się wygasić, ale problem pozostał.. Warto wspomnieć, że poprzednie starcia i to na znacznie mniejszą skalę obserwowaliśmy w 2006.

Pod koniec grudnia 2021 na granicy znów zawrzało. Tym razem, twierdzi Biszkek, przyczyną było nieuprawnione zatrzymanie kirgiskiej ciężarówki i jej ostrzelanie - po nieudanym zmuszeniu do zawrócenia. W odpowiedzi nieznani sprawcy ostrzelali jeden z domów po stronie tadżyckiej...

Rządy obu państw przemilczały jednak wzajemne oskarżenia, ograniczając się do wydania oficjalnych i nie pokrywających się w treści komunikatów o przyczynie zajścia.

Nieco później pojawiła się informacja, że ciężarówka była w istocie cysterną, której kierowca próbował ją napełnić wodą, będąc po stronie tadżyckiej (co jednak zdementował Biszkek, twierdząc że pobranie wody nastąpiło już po przekroczeniu granicy).

Dwa dni krwawych walk, czyli najnowszy rozdział tadżycko-kirgiskiego konfliktu

Kolejny rozdział konfliktu zaczął się we wrześniu 2022, gdy doszło do wymiany ognia przez granicę i to w czasie, gdy przywódcy obu republik spotkali się na corocznej sesji Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW).

Jednak te starcia - na tle wojny w Ukrainie - zostały potraktowane marginalnie na forum wspomnianej organizacji. Prezydenci Emomali Rahmon i Sadyr Żaparow wydali jedynie wspólne oświadczenie, że rozmowy w sprawie granicy są w toku. Dodatkowo strona kirgiska poinformowała o uzgodnieniu warunków zawieszenia broni, do czego w ogóle nie odniosła się strona tadżycka.

Efektem dwudniowego starcia były zniszczenia w przygranicznych miejscowościach, głównie w ostrzelanym przez artylerię tadżycką Batkenie i uszkodzeniach tadżyckich domów po atakach kirgiskich dronów Bayraktar. Oczywiście obie strony oskarżały się wzajemnie o sprowokowanie ataku i dementowały przeprowadzenie ostrzału.

Choć walki były krótkie to Biszkek poinformował o 59 zabitych i 183 rannych Kirgizach, a Duszanbe - o śmierci 41 Tadżyków (nieoficjalnie mówi się o 63 ofiarach śmiertelnych), w tym głównie cywilów.

Kilka dni po szczycie SOW Tadżykistan oskarżył Kirgistan o wzmacnianie sił zbrojnych na granicy oraz rozbudowę militarnej infrastruktury, co naruszyło warunki porozumienia o zawieszeniu broni.

Dodatkowo tadżycki minister spraw zagranicznych oficjalnie poinformował o wielokrotnym naruszaniu przestrzeni powietrznej republiki przez kirgiskie drony. Oczywiście Biszkek tradycyjnie odrzucił oskarżenia...

Powtarzające się co kilka miesięcy tadżyckie ataki sprawiają, że 550-tysięczny region Batken powoli się wyludnia, a stolica regionu zamienia się w miasto-widmo. Władze kirgiskie szacują, że prowincję opuściło już 137 tys. mieszkańców, z których część znalazła schronienie w uzbeckim Soch.

Oliwy do ognia dolewają władze tadżyckie, wydając komunikaty o aresztowaniach etnicznych Tadżyków mieszkających w Kirgistanie.

Biszkek oczywiście zdementował te wieści - uznał je za prowokację oraz próbę wywołania paniki i zamętu w republice. Faktem jest, że żadne z tych doniesień nie zostało potwierdzone przez przebywających w Kirgistanie dziennikarzy zagranicznych.

Wzajemne oskarżenia między obu stronami konfliktu odnotowano na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ale nie wywołały, niestety, większego zainteresowania innych państw ani Rady Bezpieczeństwa - pomimo rosnącej gwałtownie liczby ofiar.

Eskalujący konflikt może przerodzić się w regularne starcia zbrojne

Oba państwa są członkami Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) oraz Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW), których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa regionalnego oraz właśnie ostateczne uregulowanie granic.

Jak dotychczas, pomimo wielokrotnie podejmowanych inicjatyw przez państwa regionu oraz na forum wspomnianych organizacji, nie udało się wypracować nawet wstępnego projektu rozwiązania kwestii granicznej.

Fiaskiem zakończyła się też próba mediacji podjęta przez ministra spraw zagranicznych Rosji Sergieja Ławrowa, a nawet zaangażowanie prezydenta Putina.

Warto wspomnieć, że w trakcie trwania kolejnego starcia na granicy tadżycko-kirgiskiej, prezydenci Kirgistanu i Uzbekistanu negocjowali demarkację granicy i proces ten jest bliski finalizacji.

Prezydent Żaparow nie omieszkał nagłośnić sprawy, która miała potwierdzać koncyliacyjną postawę Biszkeku i zarazem jednoznacznie wskazywać na winę agresywnie nastawionego prezydenta Rahmona. Ten przekaz spotkał się z natychmiastowym potępieniem tadżyckiego MSZ, które oskarżyło Żaparowa o kłamliwe kreowanie wizerunku Tadżykistanu jako agresora.

Dotychczasowe fiasko wszelkich prób wygaszenia konfliktu poprzez uregulowanie granicy można odczytać jako obustronną niechęć do ostatecznego rozwiązania spornej kwestii.

Obaj przywódcy mają bowiem w podtrzymywaniu tego konfliktu ukryty cel. W przypadku prezydenta Rahmona permanentne napięcie jest elementem gry na jednoczenie Tadżyków pod jego przywództwem, co zarazem miałoby legitymizować autorytaryzm sprawowanych rządów.

Z kolei prezydent Żaparow obawia się, że próby rozwiązania konfliktu na drodze mediacji prowadzonych przez Rosję mogłyby być niekorzystne dla Kirgistanu, co spowodowałoby wybuch niezadowolenia w społeczeństwie i - z dużym prawdopodobieństwem - pozbawiło go władzy.

Pozostałe państwa regionu dystansują się od tego konfliktu, uznając go najwyraźniej za mało istotne zagrożenie dla stabilności Azji Centralnej. Rosja i Chiny również niechętnie angażują się w militarne rywalizacje o charakterze etnicznym, uznając je za wewnętrzną sprawę dwóch państw.

Wszystko wskazuje na to, że eskalujący konflikt ma duże szanse przerodzić się w regularne starcia zbrojne i to na znacznie większą skalę. Być może dopiero wówczas, gdy dla Uzbekistanu i Kazachstanu realne stanie się zagrożenie nawet przypadkowego uwikłania w rozlewający się konflikt, wywoła to międzynarodową reakcję. Jak widać, liczone już w setkach ofiary starć nie są jeszcze wystarczającym impulsem do aktywizacji OUBZ i SOW, choć zostały powołane właśnie do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma