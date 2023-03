Wyczekiwany przełom na linii Korea Południowa - Japonia

Spotkanie południowokoreańskiego prezydenta Yoon Suk-yeola z premierem Japonii Fumio Kishidą w Tokio było pierwszym takim wydarzeniem z udziałem przywódców obu państw na terenie Japonii od dwunastu lat.

Spotkanie południowokoreańskiego prezydenta Yoon Suk-yeola z premierem Japonii Fumio Kishidą w Tokio świadectwo przełomu w relacjach między tymi krajami.

Seul zgodził się na samodzielne rozwiązanie kwestii ofiar japońskiej okupacji, zwłaszcza w trakcie drugiej wojny światowej .

Tokio złagodziło natomiast ograniczenia eksportowe, wracając tym samym do statusu z 2019 r.

Historyczny konflikt, który kładł się cieniem na współczesnych relacjach

Na początku marca br. południowokoreański prezydent Yoon Suk-yeol podjął przełomową decyzję w sprawie ofiar japońskiej okupacji z czasów drugiej wojny światowej. W 2015 r. Sąd Najwyższy Korei Południowej podjął decyzję o pociągnięciu do odpowiedzialności Mitsubishi Heavy Industries Ltd. oraz Nippon Steel Corp. za wykorzystanie w okresie wojny do niewolniczej pracy 15 Koreańczyków. Japońskie firmy miały wypłacić odszkodowanie za wyrządzoną krzywdę pod groźbą przejęcia ich aktywów w Korei Południowej. Wyrok i jego polityczne poparcie wywołało stanowczą reakcję Japonii.

W odpowiedzi na roszczenia i rozdrapywanie historycznych zaszłości japoński rząd podjął decyzję o usunięciu Korei Południowej z tzw. białej listy, czyli grupy państw, do których japońskie firmy mogły eksportować swoje towary na preferencyjnych warunkach. Wykluczenie z tego grona oznaczało konieczność przechodzenia przez znacznie dłuższe i złożone procedury eksportowy, co stanowiło dodatkowe ryzyko dla ciągłości produkcyjnej południowokoreańskich producentów. Jak zauważa zajmująca się technologiami fundacja ITIF ponad 1,1 tys. produktów zostało narażone na utrudnienia importowe, w tym chemikalia i komponenty kluczowe w produkcji półprzewodników.

W obliczu trwających już od 2018 r. napięć prezydent Korei Południowej podjął przełomową decyzję. Zgodnie z informacjami agencji Yonhap południowokoreański rząd zaproponował formalnie wypłacenie odszkodowania ofiarom japońskich obozów pracy. Środki zostaną wypłacone przez wspieraną przez Seul fundację, zamiast ze strony oskarżonych firm. Zgodnie z założeniami fundusze na odszkodowania mają zostać zebrane wśród koreańskich firm, w szczególności tych, które otrzymały w przeszłości granty ze strony Tokio. Oficjalnie mają robić to dobrowolnie, choć w praktyce będą do tego najprawdopodobniej zobligowane przez rząd. Japonia zapewniła Korei Płd. w latach 60.-70. szeroką pomoc rozwojową, którą traktowała jako formę reparacji wojennych.

Zaproponowane przez Yoona rozwiązanie zostało przyjęte dość nieprzychylnie przez ofiary oraz południowokoreańską opinię publiczną. Jak podaje The Korea Herald według przeprowadzonych przez Gallup Korea 8 i 9 marca br. badań jedynie 35 proc. z 1002 respondentów wyraziło poparcie dla rządowej decyzji. Aż 59 proc. wyraziło negatywną opinię na temat takiego rozstrzygnięcia, wskazując na brak szczerych przeprosin i bezpośredniego zadośćuczynienia Japonii. Działanie Yoon Suk-yeol wiążę się więc z dużym ryzykiem politycznym wewnątrz kraju. Stworzyło to jednak doskonałe otwarcie rozmów, który w kolejnym tygodniu towarzyszyły jego wizycie w Tokio.

Pierwsza od 12 lat wizyta prezydencka przyniosła przełomowe decyzje

Yoon Suk Yeol udał się 16 i 17 marca do Japonii, co było pierwszą od 12 lat wizytą południowokoreańskiego prezydenta w ramach dwustronnego szczytu w tym kraju. Było to natomiast trzecie już spotkanie głów obu państw, stanowiące dowód wysiłków obu stron na rzecz zażegnania trwających od lat napięć. W wyniku wizyty doszło do przełomowych decyzji- Japonia zdecydowała się zdjąć ograniczenia eksportowe, a Korea Południowa w pełni powróci do działań zgodnie z umową o dzieleniu się informacjami wywiadowczymi (GSOMIA). W spotkaniach wzięli udział także liderzy największych koreańskich czeboli, wskazując intencję zaciśnięcia relacji biznesowych pomiędzy oboma państwami.

Można więc mówić o wyczekiwanej normalizacji stosunków pomiędzy bliskimi sobie geograficznie państwami Azji Wschodniej. Choć kwestie zmuszanych do pracy oraz wykorzystywanych seksualnie Koreańczyków i Koreanek wciąż będzie ważnym tematem dyskusji publicznej w Korei Południowej, wymiana gospodarcza i strategiczne bezpieczeństwo w regionie mogą okazać się spoiwami, które pomogą obu krajom na bardziej optymistyczne spojrzenie na wspólną przyszłość.

