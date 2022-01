Wyjazdy na narty: Włochy tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców, w Niemczech i Austrii potrzebna trzecia dawka

Przez szczyt zakażeń wywołanych wariantem Omikron koronawirusa ograniczenia dotyczące podróżowania oraz korzystania z wyciągów narciarskich zostały zaostrzone w wielu krajach Europy. Włoskie Alpy są dostępne tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców, a w Niemczech i Austrii dodatkowo potrzebna jest przypominająca dawka szczepionki lub test.

W sezonie 2020/2021 wyciągi narciarskie pozostały zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. Straty z tego tytułu w samych tylko Alpach szacowano na ponad 25 mld euro. Mimo że piąta fala pandemii przetacza się obecnie przez wiele państw europejskich, można jeździć na stokach, jednak dla osób nieszczepionych w wielu miejscach jest to utrudnione.

Ponadto od 1 lutego unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni) po szczepieniu podstawowym na Covid-19, a nie jak obecnie przez rok.

Polscy narciarze powyżej 12. roku życia, którzy chcą wjechać do Austrii, muszą być zaszczepieni lub wyleczeni z Covid-19, a także przedstawić dowód przyjęcia dawki przypominającej lub negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin (zasada 2G+). Po przyjeździe obowiązuje z kolei zasada 2G przy korzystaniu z kolejek linowych i przy wejściu m.in. do hoteli, restauracji. Oznacza ona konieczność okazania dowodu zaszczepienia lub wyleczenia. W przypadku zaszczepienia preparatem Johnson & Johnson wymagana jest dawka przypominająca. Dzieci w wieku poniżej 12 lat są zwolnione z wymagań 2G, a nastolatki w wieku powyżej 12 lat mogą przedstawić dowód szczepienia lub negatywny test, by wejść na stoki (w ciągu tygodnia muszą wykonać dwa testy PCR i jeden antygenowy). Od końca grudnia zamknięte są również obiekty apres-ski (rozrywkowe atrakcje w ośrodkach narciarskich), a w restauracjach obowiązuje godzina policyjna o 22.00. Maseczki są również wymagane w kolejkach linowych i innych zamkniętych przestrzeniach w całym kraju. Warto zapoznać się z ograniczeniami obowiązującymi w danym landzie, ponieważ mogą one być bardziej rygorystyczne niż te obowiązujące w całym kraju.

W Niemczech obowiązują przepisy krajów związkowych i najlepiej przed wyjazdem sprawdzić, jak wygląda sytuacja w wybranym ośrodku. Niektóre kurorty narciarskie są otwarte, ale w wielu panują surowe restrykcje. W Bawarii zasada 2G (zaszczepieni lub ozdrowieńcy) ma zastosowanie do wielu pomieszczeń, w tym obiektów rekreacyjnych oraz kolejek linowych. Z kolei w Badenii-Wirtembergii na wyciągach obowiązuje 2G+, zgodnie z którą osoby zaszczepione i wyleczone muszą przedstawiać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a osoby, które otrzymały dawkę uzupełniającą, są z tego zwolnione. W punktach gastronomicznych niemal w całym kraju ma zastosowanie również zasada 2G+. W przeciwieństwie do poprzedniego roku nie jest dozwolone zakrywanie twarzy kominami lub chustami - muszą to być maseczki. Każda osoba wyjeżdżająca z Polski do Niemiec, która nie jest w pełni zaszczepiona lub wyleczona, musi przejść 10-dniową kwarantannę.

Przybywający do Szwajcarii zaszczepieni podróżni powyżej 16. roku życia muszą przedstawić negatywny wyniku testu PCR nie starszego niż 72 godziny lub antygenowego sprzed 24 godzin. Dotyczy to również ozdrowieńców. W przypadku pozostałych osób test należy powtórzyć między czwartym a siódmym dniem od przyjazdu i może to być również test antygenowy. Nie ma potrzeby posiadania certyfikatu covidowego, by korzystać ze stoków lub wyciągów. Dowód zaszczepienia lub wyzdrowienia lub negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin lub testu antygenowego w ciągu 48 godzin, jest konieczny zaś przy wejściu do pomieszczeń barów, restauracji, klubów i hoteli. Zakrycie twarzy i nosa jest obowiązkowe w transporcie publicznym, w pomieszczeniach oraz na wyciągach krzesełkowych i kolejkach linowych.

Aby wjechać do Włoch i nie zostać skierowanym na 5-dniową kwarantannę, turyści muszą przedstawić dowód zaszczepienia lub powrotu do zdrowia w minionych 180 dniach oraz w przypadku osób od 6. roku życia negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 48 godzin lub testu antygenowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przyjazdem. Od 10 stycznia prawo wstępu na wyciągi mają wyłącznie osoby ze wzmocnioną przepustką Covid-19, wystawianą na podstawie szczepienia lub wyleczenia. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez rząd włoski specjalnie z myślą o ośrodkach narciarskich po tym, jak liczba infekcji wzrosła pod koniec 2021 roku. Obecnie by uzyskać dostęp do stoków w całym kraju wymagany jest certyfikat Super Green Pass i dotyczy to każdego, kto ukończył 12 lat. Jest on również potrzebny do wejścia do barów lub restauracji, a także do jedzenia na zewnątrz. Maseczki typu FFP2 są również obowiązkowe na stokach narciarskich i wszędzie tam, gdzie nie można zachować odpowiedniej odległości, w tym w kolejkach na świeżym powietrzu.

Dorośli z Polski udający się na Słowację powinni być zaszczepieni lub przedstawić dowód wyleczenia lub negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin lub testu antygenowego w ciągu 48 godzin. W przeciwnym razie będą skierowani na 14-dniową kwarantannę. Turyści chcący korzystać z tatrzańskich stoków powinni sprawdzić, jakie zasady panują w danym ośrodku oraz w hotelu, w którym planują się zatrzymać. Obecnie w Tatrzańskiej Łomnicy, Szczyrbskim Jeziorze (sł. Sztrbske Pleso) i Starym Smokowcu korzystanie z kolejek dozwolone jest dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców, jednak w wielu hotelach i domach wczasowych konieczny jest również test. W całym kraju zamknięte wagony kolejek liniowych działają przy 25-proc. wypełnieniu, a noszenie maseczek typu FFP2 jest obowiązkowe w pomieszczeniach.

Do Czech mogą wjechać zaszczepieni obywatele polscy oraz ozdrowieńcy, którzy pokonali chorobę w ciągu minionych 180 dni. Pozostałe osoby muszą okazać negatywny wynik testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem, a także muszą wykonać dodatkowy test PCR między piątym a siódmym dniem po przyjeździe, a do otrzymania wyniku zobowiązani są nosić maseczkę FFP2 wszędzie poza miejscem zamieszkania. Aby kupić skipass dorośli muszą okazać dowód zaszczepienia lub przebytej infekcji w aplikacji Teczka. Nastolatkowie od 12 do 18 lat mogą również mieć test PCR ważny 72 godziny. Dzieci poniżej 12 lat nie są objęte restrykcjami. W kolejkach do wyciągów należy mieć zakrytą twarz (maseczką, chustą lub kominem). W hotelach, restauracjach i barach trzeba okazywać certyfikaty covidowe, a testy PCR uznawane są tylko w niektórych sytuacjach. To samo dotyczy wejścia na część imprez kulturalnych.

Wyjeżdżając z Polski do Francji należy posiadać dowód zaszczepienia, wyzdrowienia w okresie od 11 dni do 6 miesięcy przed przyjazdem lub negatywny wynik testu PCR bądź antygenowego sprzed 24 godzin. W ośrodkach narciarskich taka przepustka wymagana jest również, by uzyskać dostęp do wyciągów narciarskich, barów i restauracji. Obowiązuje ona wszystkie osoby w wieku powyżej 12 lat. Wkrótce planowane jest zastąpienie dotychczasowej przepustki zdrowotnej przepustką szczepionkową, która bierze pod uwagę jedynie fakt zaszczepienia się. Maseczki są wymagane w kolejkach do wyciągów narciarskich i zamkniętych wagonach kolejek linowych. W kwestii zakrywania nosa i ust nie ma żadnych zwolnień medycznych, a osoby niestosujące się do tych przepisów mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 135 euro (ok. 610 złotych). Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie zasady panują w danym ośrodku, ponieważ niektóre władze lokalne wprowadziły jeszcze surowsze restrykcje, w tym obwiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Od soboty wszyscy dorośli będą potrzebować dawki przypominającej, a przepustki, których posiadaczom podano drugą i zarazem ostatnią dawkę siedem miesięcy wcześniej, stracą ważność.

Joanna Baczała