Wyjedź na zimę - zaoszczędzisz tysiąc euro. Taką ofertę ma niemieckie biuro podróży

Na rynku niemieckim, w ofercie biura turystycznego należącego do jednej z dużych sieci handlowych, pojawiła się oferta zimowego pobytu pozwalającego oszczędzić gaz i energię .

Biuro podróży należące do sieci Lidl kilka dni temu wprowadziło w Niemczech do swojej oferty zimowych wyjazdów tak zwany pakiet oszczędnościowy pozwalający uniknąć wysokich opłat za gaz ziemny i energię. W styczniu 22 dniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu na Riwierze Tureckiej z trzema posiłkami dziennie kosztuje 599 euro, w tym jest oczywiście uwzględniony transport lotniczy.

Jak podaje niemiecki dziennik ekonomiczny Handelsblatt, koszty utrzymania w Niemczech wzrosły w ostatnich miesiącach tak bardzo, że oferta może cieszyć się dużym zainteresowaniem. Zakładając, że dwie osoby zdecydują się na wspólny wyjazd i w domu zostawią czujniki pozwalające na minimalne zużycie gazu ziemnego do ogrzewania oraz nie będą korzystać z energii elektrycznej, ich oszczędności wyniosą nawet 1000 euro.

Dodatkowo nie będą wydawać pieniędzy na jedzenie, co wpłynie na to, że na koncie w banku pozostanie im kolejnych 500-600 euro. W tym czasie nie będą korzystać z samochodu tylko wygrzewać się na basenie. Wracając do domu mogą jeszcze zrobić tanie zakupy w lokalnych sklepach i cały wyjazd w takiej sytuacji zaczyna mieć sens.

W ubiegłym roku Turcję odwiedziło ponad 500 tysięcy niemieckich turystów.

Ze względu na niski kurs liry do euro wakacje są stosunkowo tanie. Do tej pory Niemcy "uciekali" przed zimą jadąc na Wyspy Kanaryjskie i do Maroka. Teraz te kierunki mogą mieć poważną konkurencję. Właścicielom tureckich hoteli dodatkowy strumień gości w początkowych miesiącach roku, pozwoli łatwiej przetrwać trudną sytuację gospodarczą wywołaną inflacją, która w sierpniu przekroczyła 80 procent w skali roku.