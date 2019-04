Wykup wierzytelności eksportowych. Dobry w handlu i inwestycjach zagranicznych

Polskie firmy eksportują coraz więcej towarów poza rynki UE. Targi, konferencje i spotkania biznesowe przynoszą nowe możliwości. Na początku każdej współpracy z nieznanym partnerem pojawia się jednak zawsze ten sam problem: jak zabezpieczyć finansowe ryzyko transakcji? Razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), partnerem serwisu "Rynki Zagraniczne", omawialiśmy już akredytywą eksportową. Dzisiaj przedstawiamy inne rozwiązania, polegające na wykupie wierzytelności eksportowych.

Korzyści z wykupu dla firmy

Załóżmy, że polski eksporter urządzeń przemysłowych wygrał przetarg na dostawy do nowego klienta z Wybrzeża Kości Słoniowej. Wartość umowy to 7,5 mln euro. Swojego kontrahenta poznał za pośrednictwem PAIH, która pomaga w dotarciu do rynków zagranicznych polskim firmom. Klient z Afryki nie ma możliwości wywiązać się z zobowiązań od razu i oczekuje, że polska firma udzieli mu kredytu kupieckiego.Dzięki rozwiązaniom wypracowanym przez BGK wspólnie z KUKE kredyt kupiecki może wynosić nawet 5 lat. Takie rozwiązanie jest wygodne przede wszystkim dla importera. Polska firma może spróbować sfinansować transakcję samodzielnie, co jednak ograniczy jej zdolność do zawierania podobnych transakcji w kolejnych latach. Zawsze jest też ryzyko, że importer nie wywiąże sią ze swoich zobowiązań.Czytaj też: Lepsza niż inkaso i ubezpieczenie? Akredytywa dokumentowa w handlu międzynarodowym - Wykup wierzytelności wpływa na poprawę płynności finansowej eksportera poprzez skrócenie czasu oczekiwania na otrzymane należności. Daje też możliwość przeznaczenia środków na realizację nowych pomysłów w firmie. Importer może natomiast liczyć na bardzo atrakcyjne warunki odroczenia płatności – wymienia, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w BGK.Wykup wierzytelności jest zatem kolejnym wygodnym i opłacalnym rozwiązaniem dla obu stron.Wykup wierzytelności a akredytywa eksportowaW porównaniu z akredytywą eksportową, w transakcji wykupu bierze udział mniej podmiotów. Są to: eksporter, w tym wypadku producent urządzeń przemysłowych; importer, czyli spółka importująca urządzenia oraz bank finansujący. Nie ma zatem banku importera, który jest stroną transakcji w akredytywie eksportowej.Wykup wierzytelności, podobnie jak dyskonto akredytywy z odroczonym terminem płatności, pozwala przyspieszyć płatność na rzecz eksportera i, w przypadku wykupu bez regresu do eksportera, dodatkowo zdejmuje z niego ryzyko braku zapłaty przez importera. Jest jednak kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby taka transakcja wykupu doszła do skutku.Czytaj też: Kredyty BGK dla zagranicznych firm wspierają polski eksport Po pierwsze, firma kontrahenta z Wybrzeża Kości Słoniowej musi cieszyć się akceptowalnym przez BGK standingiem finansowym zbadanym przez BGK. Z powyższego wynika konieczność przedstawiania dokumentów finansowych importera, które potwierdzą jego dobrą sytuację finansową.Po drugie, zabezpieczeniem wykupu wierzytelności jest polisa KUKE. Powoduje to brak konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń.Po trzecie, co do zasady, wykup wierzytelności oferowany jest przy transakcjach powyżej 5 mln euro.Koszty i etapy transakcjiKoszty związane z finansowaniem kontraktu eksportowego są zwyczajowo ponoszone przez importera, który płaci odsetki uzgodnione w kontrakcie eksportowym. Koszt dyskonta, który eksporter poniesie w postaci odsetek dyskontowych jest „zaszyty” w marży handlowej. Bank pobiera również prowizję administracyjną w wysokości 0,5 proc. od wartości transakcji. Eksporter opłaci też koszty opinii kancelarii prawnej specjalizującej się w tym wypadku w prawie Wybrzeża Kości Słoniowej, a która potwierdzi, że taka transakcja jest możliwa pod względem prawnym i cesja wierzytelności jest prawnie dozwolona w danym kraju.Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, BGK podpisuje umowę dwu- lub trójstronną z eksporterem i importerem, a polska firma może przystąpić do realizacji kontraktu i wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności. BGK każdorazowo weryfikuje zgodność faktur z umowami i wypłaca środki eksporterowi niezwłocznie po stwierdzeniu prawidłowości faktur. W ostatnim kroku importer dokonuje płatności za faktury w terminie zapadalności faktury na rachunek wskazany przez bank.Czytaj też: Gdyby nas nie było, trzeba by nas wymyślić - mówi Wojciech Hann z BGK Wykup wierzytelności eksportowych pozwala przede wszystkim na poprawę płynności finansowej eksportera poprzez skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi.Dodatkowo, w przypadku wykupu bez regresu do eksportera, zabezpiecza on ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta za otrzymany towar lub zrealizowaną usługę. Dzięki ubezpieczeniu w KUKE, zabezpiecza również ryzyko polityczne – pieniądze nie przekraczają granicy, bo BGK wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera.Wykup wierzytelności eksportowych ma też kilka dodatkowych przewag w porównaniu z innymi metodami finansowania. Jest lepszy niż klasyczny kredyt, ponieważ nie ma regresu do polskiego eksportera. Nie musi on także przedkładać bankowi zabezpieczeń, z wyjątkiem wykupu polisy KUKE. Natomiast zagraniczny importer finansuje się długoterminowym zobowiązaniem handlowym, a nie kredytem.W zestawieniu z faktoringiem, który jest też stosowany przez firmy w transakcjach międzynarodowych, wykup wierzytelności eksportowych ma dłuższy okres finansowania, możliwe są większe jednostkowe wartości transakcji, oraz – co wydaje się kluczowe – obejmuje transakcje o charakterze inwestycyjnym.Czytaj też: Bank Gospodarstwa Krajowego idzie za granicę. Po Brukseli pora na Frankfurt i Waszyngton