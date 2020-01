Wysłannik ONZ do Libii: wojna domowa to nie tylko sprawa Libijczyków

Szef Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Libii Ghassan Salame oznajmił w czwartek w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung", że wojna domowa w tym północnoafrykańskim kraju, to zagrożenie dla bezpieczeństwa w basenie Morza Śródziemnego.

Salame przekonuje, że libijska konferencja pokojowa, która ma odbyć się w niedzielę w Berlinie, jest obecnie bardziej konieczna niż kiedykolwiek.

"Opinie społeczności międzynarodowej nie mogą już być odzwierciedleniem polaryzacji, która jest aktualnie powszechna w Libii. Potrzebujemy minimalnego konsensusu. Berlin musi wysłać Libijczykom wyraźny sygnał, że konflikt nie jest już wyłącznie ich wewnętrzną sprawą, ale źródłem troski sąsiadów oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności w basenie Morza Śródziemnego" - apeluje przedstawiciel ONZ i wyraża jednocześnie nadzieję, że Turcja i Rosja włączą się w konstruktywny sposób w zaplanowane w Berlinie rozmowy.

Pytany, czy należy ufać Ankarze i Moskwie, które wspierają wrogie sobie siły w Libii, Salame odparł, że "jest to kwestia nie tylko zaufania, ale także wpływów". Jeśli ktoś wspiera jedną ze stron, to ma możliwości oddziaływania na nią.

We wtorek Urząd Kanclerski poinformował, że Angela Merkel, po konsultacji z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, zdecydowała się zorganizować w najbliższą niedzielę w Berlinie konferencję pokojową poświęconą Libii.

Jak czytamy w opublikowanym oświadczeniu, ma to być spotkanie na szczeblu szefów państw i rządów. Wezmą w nim udział przedstawiciele: USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji, Republiki Kongo, Włoch, Egiptu Algierii, a także ONZ, UE, Unii Afrykańskiej i Ligi Arabskiej. Zaproszenie zostało wystosowane ponadto do Fajiza Mustafy as-Saradża, premiera libijskiego rządu jedności narodowej, popieranego przez ONZ i prowadzącego z nim wojnę przywódcy samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL) Chalify Haftara.

Prowadzone w poniedziałek w Moskwie negocjacje pokojowe między Haftarem i Saradżem pod patronatem ministerstw spraw zagranicznych Rosji i Turcji zakończyły się fiaskiem. W konflikcie w Libii Rosja aktywnie wspiera Haftara, a Turcja - uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Saradża.

Niemieccy analitycy studzą oczekiwania względem niedzielnego spotkania. Wolfram Lacher, ekspert think tanku doradzającego niemieckiemu rządowi w sprawach polityki zagranicznej, zwraca uwagę, że Libia jest krajem, w którym ściera się mnóstwo sprzecznych ze sobą interesów. Podkreślił, że nawet kraje UE nie mówią o Libii jednym głosem. Dodatkowo ani UE ani USA nie zdecydowały się dotychczas wywrzeć poważnej presji na Haftara i jego sojuszników - przede wszystkim Arabię Saudyjską.

"Jak długo będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, to uzgodnienia berlińskiej konferencji pozostaną pustymi słowami na papierze" - przewidywał Lacher w rozmowie z telewizją ARD w czwartek.

Tego samego dnia szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas poleciał do Bengazi, by spotkać się z Chalifą Haftarem i przekonywać go do udziału w konferencji w stolicy Niemiec. "Nasze przesłanie jest jasne: tego konfliktu żadna ze stron nie jest w stanie wygrać środkami militarnymi" - powiedział przed wylotem niemiecki polityk.

Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest rozdarta między dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy: na zachodzie jest to rząd jedności narodowej Saradża, ustanowiony w 2015 roku i popierany przez ONZ, a na wschodzie - rząd samozwańczej ANL w Bengazi, którego szefem ogłosił się Haftar. Od kwietnia 2019 roku siły Haftara prowadzą ofensywę na stolicę kraju, Trypolis, w której siedzibę ma rząd jedności narodowej.

Z Berlina Artur Ciechanowicz