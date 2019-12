Wysłannik ONZ na Bliski Wschód: sytuacja na okupowanych terytoriach pogorszyła się

Specjalny koordynator ONZ ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie Nikołaj Mładenow ocenił w środę na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, że sytuacja na okupowanych przez Izrael terytoriach palestyńskich jeszcze bardziej się pogorszyła.

Wezwał do konkretnych działań dla urzeczywistnienia trwałego pokoju.

Według Mładenowa w trzy lata od przyjęcia rezolucji RB nr 2334, wzywającej m.in. do zapobieżenia aktom przemocy wobec ludności cywilnej, powstrzymania się od prowokujących działań i zakładania osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich, sytuacja tylko się pogorszyła. "Osadnictwo znacznie się rozszerzyło, prace rozbiórkowe przyspieszyły, kontynuowano przemoc i podżeganie (do niej), osiągnięcie jedności w Palestynie pozostaje nierealne, a wiarygodne negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły" - zauważył.

Przypomniał, że w ciągu trzech lat od przyjęcia uchwały zostały opracowane lub zatwierdzone plany dotyczące ponad 22 tys. obiektów w osiedlach na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. Mładenow wezwał do

natychmiastowego zaprzestania osadnictwa. Wyraził zaniepokojenie brakiem postępów na rzecz zakończenia okupacji i wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego.

"Nie wystarczy wezwać do odnowienia naszych wspólnych wysiłków w tym celu, musimy podjąć konkretne działania" - apelował Mładenow. Ostrzegł, że bez większego zaangażowania stron i społeczności międzynarodowej w wysiłki prowadzące do prawdziwego postępu politycznego będzie jeszcze gorzej.

Specjalny koordynator apelował, aby przywódcy wszystkich stron wykazali wolę polityczną do podjęcia konkretnych kroków na rzecz zakończenia okupacji i urzeczywistnienia trwałego pokoju. Dwa demokratyczne państwa mogłyby żyć obok siebie w pokoju, z bezpiecznymi granicami, ze stolicą obydwu w Jerozolimie - mówił.

Mładenow przestrzegał przed wywołującymi wzburzenie deklaracjami. Wyraził ubolewanie z powodu oświadczeń władz Izraela o możliwej aneksji Doliny Jordanu i innych części Zachodniego Brzegu.

Powołując się na raport, obejmujący okres od 12 września do 6 grudnia br., przedstawiciel ONZ podkreślał, że nie podjęto żadnych kroków dla zaprzestania niemających mocy prawnej działań osadniczych na okupowanym terytorium palestyńskim. Trwały rozbiórki i konfiskaty obiektów Palestyńczyków. Utrzymywała się przemoc wobec ludności cywilnej - wyliczał.

Wysłannik sekretarza generalnego akcentował, że ataki rakietowe i moździerzowe na ludność cywilną Izraela są zakazane. Wzywał, by palestyńscy bojownicy natychmiast tego zaprzestali. Mładenow dodał, że radykalna organizacja palestyńska Hamas musi zagwarantować też, by protesty organizowane w Strefie Gazy przy granicy z Izraelem miały charakter pokojowy. Dzieci zaś - jak zaznaczył - nie powinny być celem przemocy, nie powinny być wykorzystywane ani narażane na niebezpieczeństwo.

Koordynator zwrócił się także do izraelskich sił bezpieczeństwa o maksymalną powściągliwość. Postulował ograniczenie zagrażających życiu działań do przypadków, kiedy jest to absolutnie konieczne w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Ubolewając nad niedostateczną pomocą humanitarną dla Strefy Gazy, Mładenow zauważył, że ani taka pomoc ani wsparcie ekonomiczne nie zakończą konfliktu. Wymaga to rozwiązań politycznych.

Ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka wskazała m.in., że zarówno Polska jak UE traktuje aktywność osadniczą jako nielegalną według prawa międzynarodowego, zagrażającą dwupaństwowemu rozwiązaniu i perspektywie trwałego pokoju.

Stała przedstawicielka RP przy ONZ odniosła się także do tragicznej sytuacji humanitarnej w Gazie. "Wzywamy wszystkich do podjęcia pilnych środków prowadzących do fundamentalnej zmiany sytuacji humanitarnej, w zakresie bezpieczeństwa oraz ekonomicznej w Gazie. Także poprzez zaprzestania polityki zamknięć i utrzymanie otwartych przejść granicznych ważnych dla codziennego życia mieszkańców Gazy. (...) Jednocześnie musimy się odnieść do uzasadnionych obaw Izraela o jego bezpieczeństwo" - wskazała.

Wronecka zaznaczyła, że proces polityczny jest obecnie prawie całkowicie wyeliminowany. Pogarszają to jeszcze bardziej podziały między Palestyńczykami.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski