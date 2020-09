Wysłuchanie kandydatów na komisarzy PE w połowie października

Parlament Europejski ma wysłuchać kandydata na komisarza ds. handlu KE Valdisa Dombrovskisa i kandydatki na komisarz ds. usług finansowych Mairead McGuinness w połowie października - wynika ze wstępnej propozycji harmonogramu, którą widziała PAP.

Projekt harmonogramu przewiduje, że eurodeputowani zatwierdzą przetasowanie w Komisji Europejskiej dopiero na drugiej sesji w przyszłym miesiącu. Posiedzenie to jest zaplanowane w dniach 19-22 października.

Zmiany to konsekwencja skandalu, w wyniku którego ze stanowiska musiał zrezygnować poprzedni komisarz ds. handlu, Irlandczyk Phil Hogan. Rezygnacja była spowodowana złamaniem przez niego obowiązujących w Irlandii restrykcji koronawirusowych.

W efekcie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w minionym tygodniu, że zaproponuje europarlamentowi i Radzie UE, by irlandzka europosłanka Mairead McGuinness została komisarzem ds. usług finansowych. Z kolei wiceszef KE Valdis Dombrovskis miałby przejąć tekę handlową.

Oboje będą musieli przejść taką samą ścieżkę, jak wszyscy kandydaci do kolegium na początku kadencji. Najpierw komisja prawna europarlamentu (JURI) będzie badała, czy nie ma wątpliwości co do braku konfliktu interesów w ich przypadku.

Kandydaci będą musieli ponadto odpowiedzieć na pytania pisemne przygotowane przez eurodeputowanych. Wreszcie w poniedziałek 12 października mają stanąć przed odpowiednimi komisjami europarlamentu, by skonfrontować się z deputowanymi. Jeśli wysłuchania te pójdą dobrze, komisje wydadzą pozytywne stanowisko dla kierownictwa europarlamentu i kandydatury będą zatwierdzane w głosowaniu plenarnym.

Wstępny kalendarz przygotowany na posiedzenie konferencji przewodniczących komisji PE może się jeszcze zmienić, a jego ostateczną wersję przyjmie kierownictwo grup politycznych i szef PE David Sassoli na posiedzeniu konferencji przewodniczących.

Osobno zmiany w składzie Komisji Europejskiej muszą też zatwierdzić przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE.