Wzgórze Świątynne zostanie ponownie otwarte po święcie Id al-Fitr

Po dwóch miesiącach zamknięcia w związku z pandemią koronawirusa Wzgórze Świątynne w Jerozolimie zostanie ponownie otwarte po kończącym ramadan święcie Id al-Fitr - powiadomiła we wtorek islamska organizacja administrująca tym miejscem.

"Rada Wakf postanowiła znieść zakaz wstępu do meczetu Al-Aksa po uroczystościach Id al-Fitr (Eid al-Fitr)" - oświadczył ten islamski fundusz powierniczy, dodając, że ogłosi później procedury ponownego otwarcia.

Święto dziękczynienia, kończące święty dla muzułmanów miesiąc postu, wypada w najbliższy weekend.

Dyrektor meczetu, szejk Omar Al-Kisswan, w rozmowie z AFP wyraził nadzieję, że nie będzie żadnych ograniczeń co do liczby wiernych, którzy mogą uzyskać dostęp do Wzgórza - trzeciego po Mekce i Medynie najświętszego miejsca islamu, gdzie obok meczetu Al-Aksa wznosi się przylegające do niego sanktuarium Kopuła na Skale. Dodał, że szczegóły ponownego otwarcia muszą zostać dopięte "w celu uniknięcia krytyki o brak środków sanitarnych".

Jak mówił pod koniec marca szejk Al-Kisswan, było to pierwsze od 1967 r. zamknięcie przez Wakf Wzgórza Świątynnego dla wiernych.

Od wybuchu epidemii koronawirusa w Izraelu odnotowano ponad 16,6 tys. przypadków zakażenia, 277 osób zmarło.

Wzgórze Świątynne mieści się w Jerozolimie Wschodniej, anektowanej w 1967 r. i okupowanej przez Izrael. Terenem administruje Wakf, któremu zgodnie z układem pokojowym z Izraelem z 1994 r. przewodniczy Jordania, ale Izrael sprawuje całkowitą kontrolę nad dostępem do niego. Zgodnie ze statusem tego miejsca żydzi mają prawo je odwiedzać, ale nie wolno im się tam modlić.

Wzgórze Świątynne góruje nad Ścianą Płaczu, dawnym murem oporowym od strony zachodniej, który jest jedyną pozostałością po zburzonej przez Rzymian Świątyni Jerozolimskiej. Dla żydów z całego świata jest to najświętsze miejsce judaizmu.