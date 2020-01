Wzrasta zagrożenie ekstremizmem w Malezji

Kwestie rasowe i religijne zdominowały malezyjski dyskurs polityczny. Nie ustaje też zagrożenie terroryzmem - mówi w piątek w rozmowie z hongkońskim dziennikiem South China Morning Post Ahmad El-Muhammady z International Islamic University Malaysia.

Jak zauważa ekspert, malezyjska debata publiczna coraz bardziej się zaostrza, co prowadzi do popularyzacji ekstremalnych poglądów. Podkreśla, że w tym od zawsze wielokulturowym kraju, różnice zaczęły być ostatnio wykorzystywane jako źródło potencjalnych konfliktów.

"Obserwujemy język podziału i pogłębiającą się polaryzację. Malezja zapłaci za to cenę" - przekonuje Ahmad podkreślając, że czynnikiem ryzyka jest kombinacja radykalizacji politycznej i potencjalnego terroryzmu. Ostrzega też, że rozgrywanie społeczności przeciwko sobie może doprowadzić do zaostrzenia napięć między nimi i powtórki wydarzeń takich, jak krwawe zamieszki etniczne z 1969 roku, których ofiarami byli przede wszystkim miejscowi Chińczycy.

Choć od powstania kraju większość (obecnie ok. 60 proc.) mieszkańców 32-milionowej Malezji stanowią muzułmańscy Malajowie, to mieszkają w nim także wielomilionowe społeczności Chińczyków i Indusów. Władze w Kuala Lumpur od dziesięcioleci starannie dbały o zachowanie harmonii etnicznej, którą uważają za równoznaczną z bezpieczeństwem narodowym. Po zamieszkach sprzed ponad pięćdziesięciu lat wprowadzono tzw. system "bumiputra" (sanskr. syn ziemi). System działa jako akcja afirmatywna i gwarantuje liczne przywileje malajskiej większości, która wcześniej czuła się ekonomicznie zagrożona przez inne grupy etniczne.

Ostrzeżenie przed radykalizacją pada, gdy rządząca od 2018 roku koalicja jest rozdarta wewnętrzną walką, jednocześnie mierząc się z polityką skupioną na kwestii podziałów rasowych, którą prowadzą jej konkurenci. W ramach rządzącego Pakatan Harapan (Paktu Nadziei) trwa wymiana zdań na temat sukcesji władzy. Przed zwycięskimi wyborami 94-letni szef rządu Mahathir Mohamad obiecał, że przekaże ją swojemu dawnemu konkurentowi Anwarowi Ibrahimowi.

W grudniu ubiegłego roku zapowiedział jednak, że nie zrezygnuje z fotela premiera przed listopadem. Tymczasem ze strony polityków obecnej opozycji, Barisan Nasional (Frontu Narodowego), która wcześniej rządziła krajem przez 61 lat, często słychać oskarżenia, że nowy rząd jest antyislamski.

Ostatnie kilkanaście miesięcy mija także w cieniu sporów ideologicznych. Dotyczyły choćby propozycji wprowadzenia lekcji arabskiej kaligrafii do wszystkich szkół, w tym tych przeznaczonych dla mniejszości. Gdy te wyraziły sprzeciw nazywając to próbą islamizacji szkół, niektórzy Malajowie odebrali protesty jako obraźliwe dla ich wiary. Zaczęto publicznie kwestionować rację istnienia placówek z wykładowym tamilskim i mandaryńskim, a konsumentów nawoływano do bojkotu nie-muzułmańskich produktów. W ubiegłym roku głośna była także sprawa pochodzącego z Indii islamskiego kaznodziei Zakira Naika, który w jednym z kazań malezyjskich Chińczyków nazwał gośćmi, którzy powinni wrócić do Chin, a Indusów oskarżył o brak lojalności.

Ahmad El-Muhammady zauważa w "South China Morning Post", że narracja "oni przeciwko nam" i pragnienie zdobycia zwierzchności nad resztą obywateli coraz bardziej się rozpowszechnia. Wyjaśnia, że choć tylko niewielka grupa Malezyjczyków byłaby gotowa walczyć dla Państwa Islamskiego w Syrii, to radykalizacja polityczna przyciąga już "dużą liczbę ludzi". Podkreśla, że istnieje pilna potrzeba wypracowania kontr-narracji. "Musimy wrócić do idei pokojowego współistnienia" - przekonuje.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak