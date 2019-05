Wzrost cen metali: pokłosie wojny celnej między USA i Chinami

Miedź na LME (London Metal Exchange) w Londynie drożeje w reakcji na komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące rozmów handlowych z Chinami. Miedź w dostawach 3-miesięcznych drożeje o 0,8 proc. do 6.056,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 0,5 proc. do 2,7325 USD za funt.

W piątek USA wprowadziły zapowiadaną przez prezydenta Donalda Trumpa podwyżkę ceł na chiński eksport wart 200 mld dolarów rocznie. Cła wzrosły do 25 proc. z 10 proc.Stany Zjednoczone opublikowały też listę chińskich towarów, o wartości 300 mld USD, którym grozi nałożenie ceł w wysokości 25 proc. Chińskie Ministerstwo Finansów ogłosiło zaś w poniedziałek, że wprowadzi cła odwetowe na produkty z USA o wartości 60 mld USD. Środki te mają wejść w życie 1 czerwca i dotyczyć ponad 5 tys. amerykańskich produktów.Rynki dostały jednak trochę "wytchnienia" po tym, gdy prezydent USA Donald Trump stwierdził, że ma odczucie, iż dalsze rozmowy handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami będą "very successful".Do tego prezydent USA zapowiedział, że będzie rozmawiać z prezydentem Chin Xi Jinpingiem podczas czerwcowego szczytu G-20 i że jeszcze nie zdecydował, czy cła na chiński eksport do USA o wartości 300 mld USD zostaną nałożone."Najbardziej pewną cechą, jaką ma Trump, jest jego zmienność - ma on taką tendencję do wychodzenia i uspokajania rynków po tym, gdy wcześniej użyje mocnych słów" - mówi Xu Maili, asystent dyrektora ds. badan w Everbridge Futures Co. Ltd.Xu ocenia, że wprowadzona przez USA ostatnia runda ceł będzie miała "bardzo ograniczony" bezpośredni wpływ na rynki metali, ponieważ niektórzy chińscy eksporterzy, m.in. producenci artykułów gospodarstwa domowego, byli już przygotowani na przekierowanie sprzedaży swoich produktów do innych krajów.Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zakończyła handel na poziomie 6.011,00 USD za tonę, po spadku o 115 USD, czyli o 1,9 proc.