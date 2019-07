Wzrost gospodarczy Chin w I półroczu - saldo dodatnie, jest jednak ale

W pierwszym półroczu 2019 r. gospodarka Chin wzrosła o 6,3 proc. w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2018 r., tj. w zakładanych centralnie widełkach (6-6,5 proc.). Także pozostałe wskaźniki ekonomiczne są „zasadniczo stabilne” - powiedział rzecznik prasowy Narodowego Biura Statystycznego (NBS), Mao Shengyong.

Podkreślił on, że choć na wyniki PKB w największym stopniu rzutowało wolniejsze tempo wzrostu światowej gospodarki oraz handlu międzynarodowego, to „Chiny były nadal jednym z najszybciej rosnących głównych gospodarek na świecie” - informuje portal China.Daily.

Patrz: Wzrost gospodarczy Chin jest najniższy od 27 lat Wzrost PKB dość równomiernie rozkładał się na trzy czynniki: konsumpcję, inwestycję i handel zagraniczny.Sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych wzrosła w I półroczu o 8,4 proc. w porównaniach rok do roku (rdr) - do 19,52 bilionów juanów (ok. 2,87 bln dolarów). Konsumpcja usług stanowiła 49,4 proc. całkowitej.W tym samym okresie o 5,8 proc. wzrosły nakłady inwestycyjne w porównaniach rdr, z czego na produkcję zaawansowaną technologicznie zwiększyły się o 10,4 proc.W I półroczu obroty handlu zagranicznego miały wartość 14,67 bilionów juanów (ok. 2,16 bln dol.), tj. wzrosły o 3,9 proc. w relacjach rocznych. Na eksport przypadło 7,95 mld juanów (wzrost o 6,1 proc.), a na import 6,72 bln juanów (+1,4 proc.). Choć tempo wzrostu eksportu zmalało w porównaniu do wcześniejszych lat, kiedy było dwucyfrowe, to nadal Chiny zanotowały dodatnie saldo wymiany towarowej (1,23 bln juanów, tj. ponad 180 mld dolarów).Patrz też: Chiny ograniczają import węgla W omawianym okresie do Chin napłynęło 478,3 miliardów juanów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ok. 70,3 mld USD), które zrealizowały ponad 20,1 tys. nowych projektów. „Rząd Chin nadal realizuje kurs otwarcia rynku, promowania inwestycji, ułatwień, wzmacniania ochrony praw i interesów inwestorów zagranicznych” – powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Handlu, Gao Feng.Przy tempie inflacji w I połowie br. wynoszącej 6,5 proc., rozporządzalny dochód na 1 Chińczyka wzrósł o 8,8 proc., do 15294 juanów (ok. 2250 dolarów). Według NBS, „dochody jednostkowe na obszarach wiejskich nadal rosną szybciej niż w miastach”, ale nie podano szczegółów.