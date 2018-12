Wzrost gospodarczy w Niemczech słabnie razem z eksportem. Jednak nadwyżka w budżecie ciągle jeszcze jest

Niemiecka gospodarka przyzwyczaiła nas do konsekwentnego wzrostu mimo problemów na całym świecie. Z roku na rok jest to jednak coraz bardziej trudne. Powodem jest zarówno światowe spowolnienie jak i zaniedbania w polityce gospodarczej.

Pierwszy spadek od lat

Źródło: ING Economics Poland

Zdrowe finanse publiczne

Od kilkunastu lat niemiecka gospodarka wydaje się być niewzruszona kryzysami, które trapią wiele państw w Europie. Mimo ogromnych kosztów wyjścia z atomu i zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, a także obciążenia kryzysem migracyjnym Niemcy nie tylko wykazują od kilku lat nadwyżkę budżetową, ale i stały, choć niewielki wzrost na średnim poziomie około 1,5 proc.Odważne reformy rynku pracy z początku lat 2000, wykorzystanie członkostwa w strefie euro dla zwiększenia konkurencyjności przemysłu a także stabilność polityczna zadecydowały, że trudno myśleć o gospodarce niemieckiej w innych niż kolorowe barwy.Coraz bardziej widać jednak, że zaczyna ona słabnąć i bez wewnętrznych impulsów w postaci np. szerokiego planu inwestycyjnego w infrastrukturę trudno będzie o jego utrzymanie.Czytaj też: Mija 13 lat rządów Angeli Merkel. Trzynastka może okazać się pechowa Niemiecka gospodarka ucierpiała ostatnio z powodu wyraźnego pogorszenia koniunktury, a prognozy są obecnie korygowane w dół po raz kolejny z rzędu. Po raz pierwszy od ponad trzech lat największa gospodarka Europy skurczyła się o 0,2 procent między drugim a trzecim kwartałem z powodu spadku eksportu.Jest to spowodowane głównie przez przemysł motoryzacyjny, który miał poważne problemy z certyfikacją pojazdów zgodnie z nową procedurą badania emisji w testach WLTP (od września 2019 r. obejmie ona także badanie w ruchu ulicznym). Przemysł motoryzacyjny jest filarem niemieckiego przemysłu, odpowiadając za 423 mld euro obrotu (2017 r.), co stanowi 20 proc. przychodów całego przemysłu. Trzy czwarte produkcji jest przeznaczone na eksport.Według Allianz Research problemy w sektorze motoryzacyjnym zostaną w dużej mierze rozwiązane najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2019 roku, co powinno przeciwdziałać załamaniu wzrostu w kolejnych kwartałach.O pogorszeniu koniunktury świadczy też Indeks Ifo (klimatu biznesowego) obrazujący aktywność gospodarczą w Niemczech na podstawie kwestionariuszy dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej.Czytaj też: Gospodarka USA pędzi. Na horyzoncie zbierają się jednak chmury Źródłem niepewności pozostaje jednak polityka handlowa USA i zagrożenia geopolityczne. Cieniem na wzroście kładzie się także Brexit i trudna sytuacja we Włoszech. Jeśli wspomniane ryzyka nie zmaterializują się, to powinien jednak przeważać rozsądek, a negocjacje powinny pomóc uniknąć zauważalnej eskalacji konfliktów.Według analityków Allianza pomimo zwiększonego ryzyka, ogólne wykorzystanie mocy produkcyjnych w Niemczech będzie nadal rosło w nadchodzącym roku. Jednak przy realnym wzroście PKB na poziomie 1,7 proc. (2018: spodziewane 1,5 proc.), tempo z poprzednich lat (2016 i 2017: po 2,2 proc.) nie będzie już możliwe do osiągnięcia. Jednym z problemów jest napięta sytuacja na rynku pracy, na którym zaczyna brakować rąk.Czytaj też: "Żółte kamizelki" uderzają we francuską gospodarkę Również w 2018 r. saldo netto finansów publicznych prawdopodobnie będzie wyższe niż pierwotnie zakładano. Allianz spodziewa się nadwyżki budżetowej w wysokości 52,5 mld euro w 2018 r., co odpowiada 1,6 proc. niemieckiej produkcji gospodarczej. Dług publiczny, wyliczany na 59,9 procent produktu krajowego brutto, po raz pierwszy od 2001 r. prawdopodobnie spadnie poniżej 60 procent. Nadwyżka budżetowa ulegnie zauważalnemu zmniejszeniu. Przy prognozie 35,5 mld euro, czyli 1 proc. PKB, pozostanie jednak znaczna.Czytaj też: Chińska gospodarka spowalnia. Ale to dobrze Reformy polityki gospodarczej są jednak konieczne, aby utrzymać gospodarkę na ścieżce wzrostu w coraz trudniejszym otoczeniu. Wysokie nadwyżki budżetowe sektora publicznego dają pole manewru finansowego.- Głównym problemem jest to, że porozumienie koalicyjne nie przewiduje obniżek podatków. Jednak ze względu na znacznie ograniczone perspektywy wzrostu, członkowie koalicji nie powinni bać się koniecznych reform. Polityka podatkowa, która zwiększa dochód netto gospodarstw domowych i czyni Niemcy bardziej atrakcyjnym miejscem inwestycji, wzmocni wzrost gospodarczy poprzez zwiększenie konsumpcji prywatnej i wydatków inwestycyjnych. To, co jest dobre dla Niemiec, pomoże również naszym europejskim partnerom, którzy pilnie chcą silniejszych impulsów z Niemiec, przekonuje Michael Heise, główny ekonomista w Allianz.Mimo ostrożności wielu analityków Niemcy wydają się zatem nadal być najmocniejszą gospodarką Europy i jedną z najmocniejszych świata. Wzrost konsumpcji powinien być szansą dla polskich firm, które eksportują towary i usługi za Odrę. Z kolei rozkręcenie inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych przy napiętym rynku pracy w Polsce, może okazać się dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Płace za Odrą są zdecydowanie wyższe. Od 1 stycznia 2020 r. Niemcy szerzej otwierają rynek na pracowników spoza UE.Czytaj też: "Wiśnia już nie kwitnie". Japonia zwalnia razem z całym światem