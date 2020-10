Wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Indonezji, na Filipinach i w Malezji

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 4411 nowych zakażeń koronawirusem, przez co kraj ten wyprzedził Filipiny, gdzie dotąd odnotowano najwięcej zdiagnozowanych przypadków w regionie. Wzrost liczby zakażeń odnotowano też na Filipinach i w Malezji.

W Indonezji czwartek jest czwartym kolejnym dniem, kiedy liczba nowo wykrytych zakażeń wzrosła - w porównaniu z poprzednią dobą potwierdzono o prawie 300 przypadków więcej. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło też 112 chorych na Covid-19.

Dotychczas w całym kraju stwierdzono 349 160 zakażeń koronawirusem, z czego 12 268 zakończyły się zgonem. Oficjalne statystyki nie odzwierciedlają jednak pełnej skali pandemii, bo Indonezja należy do krajów, w których przeprowadza się najmniej testów w porównaniu do liczby ludności. Mimo to w czwartek Indonezja wyprzedziła Filipiny jako kraj o największej liczbie wykrytych zakażeń w Azji Południowo-Wschodniej.

Na Filipinach liczba nowych zakażeń w czwartek również wzrosła, o 2261 - ponad 300 więcej niż dzień wcześniej. Zmarło też 50 zakażonych osób, przez co liczba ofiar śmiertelnych pandemii zwiększyła się do 6497.

Nieznacznie więcej nowych zakażeń odnotowano też w Malezji, która dotąd była jednym z krajów stosunkowo lekko dotkniętych pandemią. W czwartek potwierdzono tam 689 nowych zakażeń i trzy zgony pacjentów z Covid-19.

Od środy w czterech regionach kraju, ze stolicą włącznie, obowiązują ograniczenia w poruszaniu się, które mają obowiązywać przez 14 dni.