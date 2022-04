Xi Jinping jak Putin? Inwestycje w Chinach w cieniu wojny w Ukrainie

Klimat do inwestowania w Chinach staje się coraz trudniejszy, a perspektywy nie są już tak obiecujące, jak jeszcze kilka lat temu. Rosyjska agresja na Ukrainę jeszcze bardziej skomplikowała sprawę. Swoją strategię względem Chin muszą na nowo przemyśleć nie tylko politycy, ale też świat biznesu i finansów.

Czy odpływ kapitału z Chin jest trwały?

Kumulacja trendów z ostatnich lat?

Skorzysta Singapur?

W teorii ryzyko poniesienia wysokich kosztów własnych powinno powstrzymać Pekin przed nieodpowiedzialnymi działaniami. Niestety nie jest to takie pewne. Wbrew szeroko rozpowszechnionej opinii chińscy przywódcy nie są grupą wyłącznie pragmatycznych realistów. Ideologia co najwyżej zeszła na drugi plan w ostatnim trzydziestoleciu, jednak pod rządami Xi Jinpinga świętuje swój powrót. Jej jądrem, podobnie jak w Rosji, jest wrogość wobec Zachodu, a USA w szczególności. Podobnie jak Putin, także Xi chce zapisać się w historii swojego kraju jako wskrzesiciel imperium. Koniecznym tego warunkiem ma być przyłączenie Tajwanu, czyli oficjalnie Republiki Chińskiej, w Chińskiej Republice Ludowej nazywanego zbuntowaną prowincją.Kolejny problem to ponowne uderzenie Covid-19 w Chiny. Do tej pory model zera zachorowań był przedstawiany przez Pekin jako historia sukcesu i przykład wyższości chińskiego modelu nad zachodnim. Jednak lockdown najpierw całej prowincji Jilin (przeszło 50 mln mieszkańców) na początku marca, a obecnie zamknięcie centrum gospodarczego - Szanghaju - pokazały, że może być inaczej. Podczas gdy Zachód i reszta świata uczą się żyć z pandemią, Chiny cały czas zmagają się ze skutkami kolejnych obostrzeń uderzających w gospodarkę. Obniża to atrakcyjność Państwa Środka w oczach inwestorów i przedsiębiorców.Według ustaleń brytyjskiego The Economist już wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła w marcu do odpływu z Chin kapitału o wartości przeszło 11,5 mld dolarów. Chińskie władze usiłują zbywać problem i przekonują, że sytuacja unormuje się w ciągu kilku tygodni. Faktycznie, dotychczasowe doświadczenia pozwalają na optymizm. W latach 2019-2020 doszło do trzech porównywalnych odpływów kapitału, a sytuacja wracała do normy po najdalej dwóch i pół miesiąca.Wiele jednak wskazuje, że tym razem będzie inaczej. Odpływowi kapitału towarzyszą duże spadki na giełdzie. Indeks Hang Seng, notowanych w Hongkongu spółek technologicznych stracił na wartości 45 proc. w porównaniu ze stanem sprzed roku. Indeks NASDAQ Golden Dragon China, chińskich spółek notowanych w USA, stracił w tym samym okresie aż 58 proc. Takiego spustoszenia nie był w stanie wywołać nawet Donald Trump w szczycie wojny handlowej.Jako powód rezygnacji z inwestycji w Chinach podawane są obawy o objęcie tamtejszych spółek sankcjami, jeśli Pekin zdecyduje się wesprzeć politykę Moskwy w Ukrainie, coraz większą ingerencję państwa w gospodarkę, problemy na rynku nieruchomości symbolizowane przez perypetie ze spłatą długu przez dewelopera Evergrande i wreszcie postrzeganie Pekinu jako tracącego kontrolę nad zarządzaniem pandemią. Rosyjska agresja zmusiła inwestorów do szerszego niż w ciągu ostatnich 30 lat uwzględnienia w swoich planach ryzyka. Jak zauważa The Economist im dłużej trwa wojna, tym więcej inwestorów może uznać chińskie aktywa za zbyt ryzykowne.Japoński Nikkei Asia idzie jeszcze dalej. Magazyn stwierdza, że większość banków i funduszy inwestycyjnych nie ma jasnych planów, co robić w przypadku wojny o Tajwan. Już inwazja Ukrainy była dla wielu zaskoczeniem, jednak globalnie nieduże znaczenie rosyjskiego rynku ułatwia podejmowanie radykalnych kroków. Chiny wymagają natomiast bardziej przemyślanej, kompleksowej strategii. To, co się dzieje teraz, to improwizacja. W połowie marca Robin Brooks z Institute of International Finance zauważył, że odpływ kapitału z Chin pokrywa się z jego napływem do innych rynków wschodzących, głównie w Azji Płd. i Płd.-Wsch.Nie są to jedyne problemy stanowiące potencjalnie duże wyzwanie dla chińskiej gospodarki. Do wszystkich wymienionych wyżej problemów należy doliczyć spadek znaczenia Hongkongu jako lokalnego centrum finansowego. Mocniej dają o sobie znać skutki likwidacji autonomii byłej brytyjskiej kolonii, co jest złamaniem umowy z Wielką Brytanią. Odpływ kapitału i firm jest już zauważalny od 2019 r., gdy zaczęła się likwidacja autonomii, a powrót pandemii do miasta i zamęt wokół Ukrainy jedynie wzmacniają dotychczasowy trend. Według sondażu Europejskiej Izby Handlu w Hongkongu blisko połowa europejskich firm planuje w ciągu roku przenieść całość, lub część personelu poza miasto, zaś jedna trzecia nie podjęła jeszcze decyzji.Na spadku znaczenia Hongkongu najbardziej korzysta Singapur, który równocześnie stał się ośrodkiem koordynacji innego typu odpływu kapitału z Chin. W związku z rosnącą kontrolą państwa nad gospodarką i społeczeństwem, a także planowanymi nowymi podatkami bogaci Chińczycy - co bardzo często oznacza członków Komunistycznej Partii Chin - przenoszą swój majątek za granicę.Do tej pory robili to przez Hongkong, jednak pełne podporządkowanie go Pekinowi zablokował ten kanał. Powstałą próżnię wypełnił Singapur oferujący usługi tzw. “biur rodziny”, czyli firm oferujących kompleksowe usługi zarządzania majątkiem. Skala tego zjawiska jest trudna do oceny i brak nawet szacunkowych danych, ile kapitału odpłynęło już tą drogą z Chin.Trzeba powiedzieć sobie jasno - nie ma powrotu do stanu sprzed 24 lutego. Szykuje się dłuższy okres zawirowań, których ośrodkiem będą Rosja i Chiny. Konieczność rewizji dotychczasowych strategii inwestycyjnych i biznesowych już stała się palącą koniecznością, nawet jeżeli wydaje się to nieopłacalne. Z punktu widzenia europejskich firm, szybkie działania teraz i akceptacja pewnych strat oznaczają uniknięcie większych strat w przyszłości.