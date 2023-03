Xi Jinping przypieczętował koniec ery Denga w Chinach

Fasadowy chiński parlament zatwierdził trzecią kadencję Xi Jinpinga i przyjął firmowane przez niego reformy, które mają przygotować kraj do ostrej rywalizacji z USA.

Zatwierdzenie kolejnej, trzeciej kadencji Xi Jinpinga na kierowniczych stanowiskach w państwie definitywnie kończy erę kolektywnego przywództwa w partii zapoczątkowaną przez Deng Xiaopinga.

Teraz KPCh ma przejąć ścisłą kontrolę nad państwem i gospodarką, a obecny lider nie będzie miał konkurencji.

Xi skupił w swoich rękach władzę jakiej w Chinach nie miał nikt od czasów Mao.

Zmiany polityczne oznaczające więcej kontroli, zakazów i ingerencji administracyjnych w rynek i poszczególne branże nie tworzą zachęcających perspektyw dla biznesu.

Jedną z kluczowych zmian zatwierdzonych przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) jest zwiększenie kontroli nad państwem przez Komunistyczną Partię Chin. Po doświadczeniach ery Mao, z jej katastrofalną w skutkach rewolucją kulturalną i “wielkim skokiem naprzód”, które pochłonęły miliony ofiar, Deng wprowadził systematyczne rozdzielanie struktur partyjnych i państwowych. KPCh nadal miała decydujący głos, chodziło jednak o ograniczenie wpływu wewnątrzpartyjnych rozgrywek na funkcjonowanie administracji.

Xi Jinping zakończył erę duumwiratu z lat 90. ubiegłego wieku

W latach 90. polityka ta przybrała formę swoistego duumwiratu. Sekretarz generalny KPCh, a jednocześnie przewodniczący ChRL, odpowiadał za politykę, natomiast kierujący Radą Państwa premier zajmował się gospodarką. Obaj byli prawie równymi partnerami, działającymi w tandemie.

Taki układ był w dużym stopniu zasługą Zhu Rongji, premiera w latach 1998-2003. Wśród jego zasług wymienić należy chociażby wprowadzenie Chin do WTO, rozpoczęcie przekształcania Banku Ludowego Chin w bank centralny z prawdziwego zdarzenia wzorowany na FED i większe otwarcie na rodzimy sektor prywatny. Następca Zhu, czyli Wen Jiabao, również cieszył się mocną pozycją i prawie zawsze był wymieniany razem z ówczesnym przywódcą ChRL Hu Jintao.

Xi Jinping natomiast prawie od samego początku spychał premiera Li Keqianga na boczny tor. KPCh zdobywała ponownie coraz bardziej dominujący wpływ na działania rządu i administracji. Finałem tego procesu był ubiegłoroczny kongres partii i wyznaczenie na nowego premiera Li Qianga. OZPL zatwierdziło tę nominację.

Zaufany premier w cieniu przywódcy rządzi chińską gospodarką

Postaci Li towarzyszyły od początku liczne zastrzeżenia. Ścieżka kariery w chińskich strukturach partyjnych i państwowych była w ostatnich czterech dekadach ściśle określona. Trzeba było piąć się po kolejnych szczeblach, co pozwalało zdobywać doświadczenie i budować wpływy. Premierem zostawało się najczęściej po kadencji spędzonej na stanowisku wicepremiera.

Li natomiast doszedł tylko do stanowiska szefa KPCh w Szanghaju. Nowy szef rządu stara się wykorzystać ten brak jako atut, podkreślając zachowanie bliskich związków z niższymi szczeblami partyjnej i biurokratycznej machiny. Ma to gwarantować lepsze zrozumienie potrzeb i problemów władz lokalnych.

W samym Szanghaju Li Qiang może pochwalić się kilkoma sukcesami. Ściągnął do miasta wiele zagranicznych inwestycji z Elonem Muskiem i fabryką Tesli na czele. Jednak rola protegowanego Xi jasno postawiła go w roli podwładnego, a nie partnera. Z drugiej strony ma cieszyć się dużym zaufaniem najwyższego przywódcy. Według informacji pozyskanych przez Reutersa to właśnie Li przekonał Xi do szybkiego zniesienia polityki “zero COVID”, która miała negatywny wpływ na gospodarkę.

Jednym z efektów polityki „zero COVID” był najniższy od dekad wzrost gospodarczy, który w 2022 r. wyniósł 3 proc. Tegoroczny cel wyznaczono na 5 proc. Jednak sam Li jest bardzo ostrożny, gdy wypowiada się na ten temat. Generalnie zapowiada działania w kierunku zwiększenia popytu wewnętrznego i zewnętrznego, wsparcie dla prywatnych przedsiębiorstw i wzmocnienie roli Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego „z silnym wsparciem ojczyzny”.

Czy technokrata udźwignie ciężar wyzwań, jakie stoją przed gospodarką?

Nominacja Li, postrzeganego jako probiznesowy technokrata, miała uspokoić rynki zaniepokojone zacieśnieniem kontroli nad gospodarką przez KPCh. Optymizm jest jednak bardzo ostrożny, a kolejne decyzje zatwierdzone przez OZPL budzą czujność tak chińskich, jak i zagranicznych inwestorów.

Przede wszystkim wyraźne jest osłabienie Rady Państwa w systemie władzy. W przeciwieństwie do poprzednich dekad, żaden z ministrów odpowiadających za resorty gospodarcze nie znalazł się w Komitecie Centralnym, nawet jako zastępca członka. To samo dotyczy dyrektora Banku Ludowego Chin. Wprawdzie niespodziewanie Yi Gang został na nadzwyczajną trzecią kadencję, jednak ma coraz mniej do powiedzenia.

BLCh traci kompetencje. Związane jest to z reformą systemu nadzoru finansowego. Chińska Komisja Regulacji Bankowości i Ubezpieczeń zostanie zastąpione przez Narodowe Biuro Nadzoru Finansowego i Regulacji. Między innymi przejmie ono od LBCh nadzór nad spółkami finansowymi i bieżącą regulację rynku finansowego.

W założeniu ma to zapewnić sprawniejszą i bardziej scentralizowaną kontrolę na sektorem i dać władzom więcej pewności w otwieraniu rynku finansowego dla zagranicznych przedsiębiorstw. W ostatnich latach Xi kilkakrotnie wypowiadał się przeciw „niekontrolowanej ekspansji sektora finansów”. Kontrola i centralizacja są tutaj słowami kluczowymi, zwłaszcza że Narodowe Biuro Nadzoru Finansowego i Regulacji będzie podlegać bezpośrednio KC KPCh.

Priorytetem będą wydatki na zbrojenia i bezpieczeństwo wewnętrzne

Kilka nagłówków w zachodniej prasie głosiło zapowiedź zwiększenia wydatków na obronę o 7,2 proc., co przekłada się na ponad 230 mld dolarów w wartościach bezwzględnych. Natomiast tym, co często umyka, jest fakt, że ChRL więcej niż na obronę wydaje na bezpieczeństwo wewnętrzne, chociaż dokładne kwoty w obu przypadkach trudno ustalić.

Tutaj też szykują się poważne zmiany. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, odpowiadające za służby porządkowe i Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, nadzorujące służbę bezpieczeństwa, mają przejść spod kontroli Rady Państwa pod KC KPCh.

Do tego część ich kompetencji prawdopodobnie przejmie nowo tworzony Centralny Departament Pracy Społecznej (CDPS), który w teorii będzie odpowiadać za współpracę z organizacjami branżowymi, przedsiębiorstwami o mieszanej własności, przedsiębiorstwami niepublicznymi, nowymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi.

Jak jednak zwraca uwagę Henry Gao z Singapurskiego Uniwersytetu Zarządzania, CDSP bardzo przypomina dawny Centralny Departament Społeczny KC KPCh. Zadaniem utworzonej w 1939 r. organizacji była infiltracja przeciwników na terenach kontrolowanych przez komunistów. Z czasem CDS wyewoluował w Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego.

Można więc śmiało założyć, że Xi Jinping ugruntowuje swój nadzór nad bezpieką i szykuje się do infiltracji i przejmowania kontroli nad niepodlegającymi KPCh firmami, organizacjami i stowarzyszeniami. Jeżeli dodamy do tego nowe regulacje zobowiązujące wszystkie spółki notowane na chińskiej giełdzie do zakładania komitetów partyjnych i ostatnie działania KPCh w postaci przejmowania złotych akcji najważniejszych firm technologicznych, otrzymamy niezbyt zachęcające perspektywy dla biznesu.

Więcej nakazów, mniej rynku. Zła wiadomość dla BigTechów w Chinach

Nie widać też sygnałów złagodzenia polityki wobec BigTechów. Wśród delegatów na OZPL po raz pierwszy zabrakło przedstawicieli Alibaby czy Baidu. Nad wyraz liczni byli natomiast reprezentanci branży półprzewodników, w tym firm objętych amerykańskimi sankcjami.

Za symptomatyczny należy uznać przypadek raportowany przez agencję Xinhua. Gdy Zeng Yuqun, prezes CATL, chwalił się utrzymaniem przez szósty rok z rzędu pozycji globalnego lidera na rynku akumulatorów dla samochodów elektrycznych, Xi Jinping miał odpowiedzieć, że jest jednocześnie uradowany i zaniepokojony. Jaki jest powód do niepokoju? To obawa, że „przemysł zobaczy gwałtowny zryw, który w końcu się rozwieje”.

Tą formułą Xi od dawna uzasadnia konieczność większej kontroli państwa. OZPL podał mu odpowiednie rozwiązania na tacy. Wzmocnieniu uległa pozycja Ministerstwa Nauki i Technologii, nadzorującego sektor technologiczny. Powstać ma system Narodowych Laboratoriów, mających przekazywać państwowe zasoby bezpośrednio do sektorów uznanych za strategicznie ważne, jak np. półprzewodniki i nowe materiały. Kolejną agendą podległą resortowi ma być regionalny system innowacji, odpowiadający za gromadzenie talentów i ułatwiający współpracę między biznesem a ośrodkami badawczymi.

Dodatkowo powołane mają zostać System Nadzoru i Ewaluacji Nauki i Innowacji oraz System Rzetelności Naukowej. W założeniu mają one zapewnić wyższe standardy innowacji m.in. poprzez sprawniejszą identyfikację przełomowych badań i pompowanie w nie funduszy. Tym samym Ministerstwo Nauki i Technologii jawi się jako jedyny organ podległy rządowi, który zwycięsko wyszedł z przetasowań administracyjnych. Pytaniem pozostaje, czy taką metodą nakazowo-rozdzielczą ze wszystkimi jej zaletami i wadami uda się zrekompensować szkody powstałe w wyniku uderzenia w BigTechy.

Nowe narzędzie zarządzania i kontroli gospodarki w rękach władzy to przygotowanie do ostrzejszej rywalizacji z USA

Na koniec trzeba wymienić jeszcze jedną nową agencję, jaką jest Narodowe Biuro Danych. Jego zadaniem będzie zbieranie i obróbka gigantycznej ilości danych przetwarzanych przez struktury państwowe i partyjne, oficjalnie w celu tworzenie lepszych polityk. Dla większej transparentności duża część zbieranych informacji ma być publicznie dostępna. Nie zmienia to faktu, że NBD będzie kolejnym narzędziem usprawniającym kontrolę nad społeczeństwem.

Jaki jest cel tych wszystkich zmian? KPCh wyraźnie okopuje się na swoich pozycjach i szykuje do zaostrzenia rywalizacji z USA. Coraz ściślejsza kontrola nad społeczeństwem i gospodarką ma w zarodku dusić wszelkie przejawy niezadowolenia i zapewnić maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

O ile w funkcjonowaniu państwa i partii Xi odwraca reformy Denga, to w gospodarce nie jest to jego celem. Nie ma mowy o odcinaniu Chin od świata ani powrocie do gospodarki centralnie planowanej. Zadaniem Li Qianga jest przystosowanie znanych rozwiązań do warunków zwiększonej kontroli władz. Tylko czy umacnianie się KPCh jest właściwą odpowiedzią na strukturalne problemy?

