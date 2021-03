YouTube usunął kanały birmańskiej telewizji ze swojej platformy

Należący do serwisu YouTube Alphabet Inc. usunął ze swojej platformy pięć birmańskich kanałów telewizyjnych znajdujących się obecnie pod kontrolą armii. Poinformowano, że była to reakcja na wojskowy zamach stanu w Birmie i brutalne represje policji i wojska wobec pokojowych demonstrantów.

"Zakończyliśmy przekazywanie kilku kanałów i usunęliśmy szereg nagrań wideo zgodnie z zasadami naszej społeczności i odpowiednimi przepisami prawnymi" - oświadczyła rzeczniczka YouTube'a.

Dodała, że wycofane kanały to m. in. państwowa telewizja Birmy MRTV (Myanma Radio and Television) oraz posiadane przez wojsko Myawaddy Media, MWD Variety i MWD Myanmar.