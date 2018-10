Z dużej chmury duży deszcz? MFW ostrzega przed kryzysem w gospodarkach wschodzących

"Widzimy nie tylko chmury na horyzoncie, ale niektóre z nich zaczęły się otwierać, a to coś więcej niż mżawka" - powiedziała szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde na spotkaniu Komitetu Bretton Woods, amerykańskiej organizacji wspierającej wielostronne instytucje gospodarcze, w środę 10 października.

Stopy w górę, giełdy i waluty w dół

Wenezuela, Pakistan, Turcja, RPA...





Chińskie dylematy

Financial Times, który przytacza słowa Lagard zaznacza, że przedstawiciele MFW wielokrotnie powtarzali, że nie widzą żadnych dowodów na zakażenie tzw. rynków wschodzących problemami finansowymi. Inwestorzy dokonują rozróżnienia między krajami, które dopuściły się błędów w polityce, a tymi, które były bardziej ostrożne i rzetelne w polityce gospodarczej.Lagarde przez ponad rok ostrzegała urzędników w krajach rozwijających się, aby w przypadku nowych problemów na rynkach tworzyli bufory bezpieczeństwa. Dzisiaj nadszedł ten moment.W rzeczywistości, wiele państw rynków wschodzących korzystało z taniego pieniądza, globalnej koniunktury oraz łatwości uzyskiwania kredytów na wielkie projekty infrastrukturalne, aby zapewnić rozwój. Populizm, słabe instytucje publiczne i korupcja dodatkowo sprzyjały nieracjonalnym, z punktu widzenia fundamentów gospodarczych, decyzjom.Gdy więc FED – amerykańska rezerwa federalna podnosi stopy procentowe – następuje odpływ kapitału z wielu rynków, spadki na giełdach i w konsekwencji spadek wartości lokalnych walut. Kredyty udzielone w twardych walutach drożeją także w wyniku wzrostu ceny pieniądza.Widmo wojny handlowej między USA i Chinami powoduje z kolei niepewność na rynkach surowców oraz rodzi obawy o globalne spowolnienie i zdolność państw do obsługi długu i bilansu płatniczego.W takich momentach inwestorzy wolą niżej oprocentowane, ale bezpieczne obligacje amerykańskie.Mimo zatem optymistycznych prognoz Banku Światowego, MFW wyraźnie obawia się rosnących problemów na rynkach wschodzących. W tym roku Fundusz zgodził się już na swój największy w historii pakiet ratunkowy, pożyczkę w wysokości 57 mld USD dla Argentyny.Rozważa też wniosek Pakistanu o pożyczkę - szacowaną na 7 mld dol. - który została przedłożony przez ministra finansów tego kraju w czwartek.Przyszły premier Pakistanu, Imran Khan, były kapitan narodowej drużyny, ma zostać zaprzysiężony w nadchodzących dniach po tym jak jego ugrupowanie wygrało wybory do parlamentu. Jednym z jego pierwszych zadań będzie naprawa problemu deficytu w bilansie płatniczym, który według najnowszych opublikowanych statystyk wynosi 10,4 mld dol., czyli tyle i potrzeba dla pokrycia dwumiesięcznego importu.Czytaj też: Krykiet, armia i 10 mld drzew, czyli Pakistan po wyborach MFW obawia się, że Argentyna i Pakistan to dopiero początek problemów, a w nadchodzących miesiącach fundusz może być zmuszony do rozważenia możliwości udzielania pożyczek innym krajom stojącym w obliczu problemów płatniczych, w tym deprecjacji walut, rosnących luk fiskalnych i wyzwań związanych z obsługą zadłużenia, zaostrzonych przez rosnące stopy procentowe.W szczególności istnieją obawy co do kondycji finansowej Turcji, RPA i Wenezueli: eskalacja kryzysu w którymkolwiek z tych państw stanowiłaby ogromne zagrożenie dla światowego systemu finansowego i poważne dylematy dla decydentów gospodarczych, w tym funduszu.Problemy pojawiają się też w Zambii, która w obliczu spadku cen miedzi i spłaty pożyczek udzielonych przez Chiny zwróciła sią do MFW o pomoc.Czytaj też: Zambijski problem Chin. Początek końca chińskiego modelu ekspansji w Afryce? Z kolei MFW nie posiada wystarczających funduszy, aby wesprzeć wszystkie potencjalnie narażone na utratę płynności państwa. Nie chce też, aby fundusze przekazywane na ratowanie gospodarek szły na spłatą kredytów komercyjnych zaciągniętych w chińskich instytucjach finansowych.W tle obaw o kondycję gospodarek rynków wschodzących i ryzyko rozlania się kolejnego kryzysu na świecie jest też polityka.Chiny, których strategia inwestycyjna nie uwzględniała fundamentów gospodarczych państw, w które inwestowano, a jedynie interes polityczny rządów stoją dzisiaj z jednej strony przed możliwością zwiększenia wsparcia i tym samym umocnienia swych wpływów, lub poniesienia strat. Na razie obietnicę wsparcia 5 miliardowym kredytem otrzymał Pakistan, co pozwoliłoby mu na razie uniknąć pożyczki z MFW obwarowanej wymogami reform.Kluczowe będą tu konsekwencje polityki amerykańskiej na sytuacją gospodarczą w samych Chinach.Czytaj też: Już nie wojna handlowa, lecz izolacja Chin. Trump ma nowy pomysł