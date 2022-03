Z Mołdawii w najbliższych dniach odlecą cztery czartery z uchodźcami, m.in. do Polski

Z Mołdawii do niedzieli odlecą do czterech państw Europy, w tym do Polski, wyczarterowane samoloty z ukraińskimi uchodźcami na pokładzie - poinformował w piątek rząd w Kiszyniowie.

Rząd premier Natalii Gavrility podał, że samoloty z ukraińskimi uchodźcami udadzą się również do Hiszpanii, Turcji oraz Niemiec, zabierając łącznie 1784 uchodźców.

Na początku marca władze w Kiszyniowie zwróciły się do wspólnoty międzynarodowej o pilną pomoc w związku z przeciążeniem ośrodków dla uchodźców.

Rząd podał, że większość z ponad 300 tys. osób, które schroniły się w tym kraju w związku z wojną na Ukrainie, opuściła już terytorium Mołdawii. W piątek liczba osób w ośrodkach dla uchodźców sięgała 132 tys.