Z Polski do Kanady: ruszają loty dla ukraińskich uchodźców

Rząd Kanady ogłosił w środę uruchomienie pierwszych lotów czarterowych dla przebywających w Polsce ukraińskich uchodźców wojennych, którzy otrzymali już kanadyjskie wizy. Wyczarterowane samoloty będą odlatywać z Warszawy.

Znajdujący się w Polsce uchodźcy, którzy otrzymali wizy w programie uproszczonych formalności podróżnych dla Ukraińców (Canada-Ukraine authorization for emergency travel - CUAET) w najbliższych dniach otrzymają powiadomienia o zasadach rejestracji przed wylotem.

23 maja będzie odlatywał samolot do Winnipeg (Manitoba), 29 maja do Montrealu (Quebec) i 2 czerwca do Halifaksu (Nowa Szkocja) - poinformował cytowany w komunikacie minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa Sean Fraser.

Dotychczas w ramach ogłoszonego w drugiej połowie marca programu CUAET zostało złożonych ponad 204 tys. wniosków, a Kanada pozytywnie rozpatrzyła ok. 91,5 tys. Minister transportu Omar Alghabra powiedział tydzień temu, że kanadyjscy przewoźnicy są gotowi do lotów czarterowych.

W kwietniu rząd Kanady w partnerstwie z liniami lotniczymi i organizacjami charytatywnymi utworzył fundusz pomagający w opłaceniu biletów lotniczych dla uchodźców z Ukrainy, których nie stać na kupno biletu. Celem jest ufundowanie biletów dla 10 tys. osób.

Jedna z kanadyjskich prowincji, Nowa Fundlandia i Labrador, zorganizowała własny czarter z Polski, w poniedziałek samolot ze 160 uchodźcami wylądował w St. John's.