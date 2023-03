Z. Ziobro: Czas na przygotowanie architektury związanej z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej rosyjskich zbrodniarzy wojennych

Czas na przygotowanie architektury związanej z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej rosyjskich zbrodniarzy wojennych na Ukrainie – powiedział dziennikarzom we Lwowie prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem, świat reaguje na te zbrodnie inaczej niż wcześniej.

Minister Ziobro uczestniczył w piątek we Lwowie w konferencji "Zjednoczeni dla sprawiedliwości" poświęconej rozwiązaniom, które pozwolą rozliczyć odpowiedzialnych za rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. W konferencji wzięli też udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Łotwy Egils Levits, prokurator generalny USA Merrick Garland, unijny komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders, politycy, dyplomaci oraz szefowie prokuratur niektórych państw europejskich.

Szef MS pytany o tę konferencję przez PAP i TVP odpowiedział: "To znak nadziei, że wolny świat myśli o odpowiedzialności karnej zbrodniarzy za napaść na Ukrainę i liczne zbrodnie, które były popełniane w Buczy, Irpieniu i dziesiątkach innych miast ukraińskich".

Jak podkreślił, nadzieję daje fakt, że świat reaguje na te zbrodnie zupełnie inaczej niż wcześniej. Minister przywołał słowa wypowiedziane w 2008 r. w Tbilisi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego: "Dziś Gruzja, jutro Ukraina. Później może i czas na mój kraj, na Polskę". "Prezydent wzywał też do twardej reakcji również w wymiarze prawnym. Niestety tej reakcji zabrakło" - stwierdził Ziobro.

"Dziś to spotkanie jest dobrą zmianą jeśli chodzi o myślenie elit europejskich, elit wolnego świata. Czas również na przygotowanie architektury związanej z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej zbrodniarzy. Mam nadzieję, że to jest ta szansa, którą daje to spotkanie" - mówił minister.

Jak zaznaczył, udział polskich władz w tych działaniach jest "bardzo istotny". "Byliśmy drugim po Ukrainie państwem, które wszczęło śledztwo w związku ze zbrodniami i napaścią Rosji na Ukrainę. Podjąłem tę decyzję w porozumieniu z Prokuraturą Generalną Ukrainy, a potem wspólnie utworzyliśmy międzynarodowy zespól śledczy" - wskazał Ziobro.

Dodał, że Polska, poza Ukrainą, zebrała najwięcej dowodów w tej sprawie.

Podkreślił, że po napaści Rosji na Ukrainę w 2014 r. reakcje europejskie były symboliczne i sprowadzały się tylko do gestów. "Przeciwnie, Putin był nagradzany. Podpisaniem do realizacji Nord Stream 2. Gwarantowało mu to monopol, szantaż gazowy i uzależnienie od gazu Europy. Dawało mu to ogromne pieniądze do budżetu, które mógł przekazywać na rozwój rosyjskiej armii" - podkreślił szef MS.

Jak zauważył, obecnie myślenie w tej sprawie jest zupełnie inne, a do Ukrainy płynie wsparcie zbrojne.

Minister Ziobro podkreślił, że Polska jest krajem, który "ogromnie pomaga Ukrainie". "Polacy otworzyli swoje serca i domy dla milionów Ukraińców. To jest kontynuacja tego, co robi polski rząd" - mówił.

Jak dodał, udziałem polskiej prokuratury w tym procesie jest dążenie do pociągnięcia w przyszłości sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie.