Za sukcesem Manchesteru City w Lidze Mistrzów stoi wojskowa potęga

Manchester City wygrał piłkarską Ligę Mistrzów po raz pierwszy, od kiedy w 2008 r. został przejęty przez fundusz Abu Dhabi United Group. To nie pierwszy sukces Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).

Jeszcze pokolenie temu Zjednoczone Emiraty Arabskie wydawały się tylko luźną konfederacją siedmiu państewek spokojnie bogacących się dzięki sprzedaży ropy naftowej. W ciągu ostatniej dekady stały się jednym z najważniejszych aktorów w regionie Bliskiego Wschodu.

Choć do polskich mediów przedostają się głównie wiadomości o tamtejszym luksusie, inwestycjach w zawodowy sport oraz gigantycznych budowlach - jak jeden z najwyższych budynków świata, Burdż Chalifa - to nieco w cieniu pozostaje szereg konsekwentnych polityk mających stworzyć z niewielkiego państwa nad Zatoką Perską jeden z centralnych punktów globu.

Dzięki przemyślanym inwestycjom w armię, sprowadzaniu doświadczonych żołnierzy z zagranicy, wprowadzeniu powszechnej służby wojskowej oraz zakupom uzbrojenia ZEA stworzyły sprawną na tle regionu machinę wojskową.

Zjednoczone Emiraty Arabskie jak "mała Sparta"

Od ponad dwóch dekad Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wzmacniają swój potencjał militarny pod okiem Muhammada ibn Zajid Al Nahajjana, obecnego (od 2022 r.) prezydenta Emiratów i emira Abu Zabi. Ten wojskowy z wykształcenia i zarazem polityk od ponad dekady faktycznie zarządza państwem ze względu na chorobę swojego przyrodniego brata, ówczesnego formalnego przywódcy państwa.

Dzięki przemyślanym inwestycjom w armię, sprowadzaniu doświadczonych żołnierzy z zagranicy, wprowadzeniu powszechnej służby wojskowej dla obywateli w 2014 r. oraz zakupom uzbrojenia stworzył sprawną na tle regionu machinę wojskową. Wedle danych szwedzkiego think tanku SIPRI, w latach 2013-17 ten 10-milionowy kraj miał ponad 4-procentowy udział w całości globalnego importu uzbrojenia. Choć zakupy w ostatnim czteroleciu (2018-2022) znacząco zmalały do 2,7 proc. udziału w globalnym imporcie, to i tak ZEA jest 11. największym importerem uzbrojenia na świecie.

Po co te inwestycje były potrzebne? By bronić własnych interesów, często daleko poza granicami państwa. Wraz z ekspansją sektora gazu łupkowego w USA rola Bliskiego Wschodu jako dostawcy węglowodorów do Ameryki znacząco zmalała. ZEA - wraz ze swoim "starszym bratem", Arabią Saudyjską - obawiały się wycofania Waszyngtonu z Bliskiego Wschodu. Z tego powodu oba państwa arabskie postanowiły - częściowo wspólnie, a częściowo we wzajemnej konkurencji - militarnie stawić czoła ekspansji irańskich wpływów w regionie.

Najważniejszym celem, w dużej mierze zrealizowanym w ubiegłej dekadzie, było zwalczanie proirańskiego szyickiego ruchu Hutich w Jemenie. Emirackie wojska nie skupiały się na całkowitym pokonaniu tych sił, raczej mierząc siły na zamiary, dążyły do przejęcia kontroli nad portem w Adenie i szeregiem punktów na wybrzeżu oraz na wyspach Zatoki Adeńskiej, tak by zabezpieczać kluczowy szlak wodny wokół Cieśniny Bab-el-Mandeb, łączącej Morze Czerwone z basenem Oceanu Indyjskiego.

Te udane operacje z użyciem niewielkich sił uzyskały podziw amerykańskich wojskowych. James Mattis, emerytowany generał i były szef departamentu obrony, podobno określił w połowie zeszłej dekady ZEA mianem „małej Sparty”. Dzięki sukcesom militarnym na jemeńskim wybrzeżu - jak zauważył ostatnio Abdullah Baabood w tekście dla amerykańskiego think tanku Carnegie Middle East Center - zyskały wraz z Arabią Saudyjską alternatywną drogę dla wywozu surowca z Zatoki Perskiej, zwanej w ZEA "Arabską" - na wypadek, gdyby przez Irańczyków została zablokowana cieśnina Ormuz znajdująca się przy wyjściu z Zatoki Perskiej do Zatoki Omańskiej i na Morze Arabskie.

Ofensywa dyplomatyczna Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Nie tylko siła militarna była źródłem emirackich sukcesów w ostatniej dekadzie. ZEA być może jeszcze więcej zyskały za sprawą sprawnej dyplomacji. Dzięki układom z lokalnymi milicjami uzyskały wpływ na porty Berbera w Somalilandzie oraz Bengazi w Libii, dzięki układom z rządem Erytrei - w porcie Asab. Do tego w 2016 r. ZEA - przy oporze muzułmańskiej Turcji, skonfliktowanej z Cyprem - otworzyły ambasadę w Nikozji. W tym samym roku emiracki gigant logistyczny DP World uzyskał na 25 lat wyłączne prawo do eksploatacji terminalu w cypryjskim Limassol. W ten sposób z pomocą sprawnej kombinacji dyplomacji i siły wojskowej Emiraty rozbudowały swoje wpływy w portach wzdłuż ważnych dla nich szlaków handlowych.

Jednak największa niespodzianka nastąpiła w sierpniu 2020 r. ZEA nawiązały stosunki dyplomatyczne z Izraelem jako trzecie państwo arabskie (po Egipcie i Jordanii) oraz pierwsze z regionu Zatoki Perskiej. Co więcej, nie był to pusty gest, lecz część planu związania się bliżej z państwem żydowskim, bliskowschodnim mocarstwem technologicznym, gospodarczym i militarnym.

Obecnie dochodzi nawet do wspólnych grecko-izraelsko-emirackich manewrów wojskowych. W innej konfiguracji z Izraelem, USA oraz Indiami (zwanej od pierwszych liter nazw państw I2U2) ZEA współtworzy od zeszłego roku format współpracy rozwojowej, który z jednej strony ma być odpowiedzią na chiński Nowy Jedwabny Szlak, a z drugiej - połączyć indyjskie ambicje i potrzeby rozwojowe z emirackim kapitałem.

W ostatnim czasie dyplomacja ZEA wynegocjowała także kilka istotnych układów o wolnym handlu (zwanych Comprehensive Economic Partnership Agreement), między innymi z Indiami, Indonezją czy Izraelem. W połączeniu z istniejącymi wcześniej porozumieniami handlowymi w świecie arabskim oraz z Nową Zelandią i Singapurem mają one wzmacniać pozycję ZEA jako globalnego centrum handlowego i istotnego miejsca docelowego dla inwestycji zagranicznych. Z drugiej strony emirackie fundusze państwowe ciągle ogłaszają wielomiliardowe inwestycje w różnych zakątkach świata.

Ofensywa gospodarcza Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Podstawą powodzeń militarnych i dyplomatycznych pozostaje oczywiście gospodarka. Niekwestionowaną zaś podstawą tej ostatniej pozostaje eksport ropy naftowej, docelowo głównie do Indii, Japonii i Chin. Sektor wydobywczy daje 30 proc. PKB, a 13 proc. dodatkowo - eksport surowców. Jednak te liczby nie oddają transformacji gospodarczej, będącej udziałem ZEA w ostatnich 15 latach. Warto pamiętać, że wydobycie i eksport ropy jeszcze w 2009 r. miały 85-procentowy udział w PKB.

Od tego czasu rząd Emiratów podejmuje wysiłki na rzecz dywersyfikacji gospodarki. W ostatnich latach Emiraty, a zwłaszcza będący finansową i handlową stolicą Dubaj, przeżywają boom w sektorze budowy nieruchomości. Jedne z najbardziej prestiżowych budynków świata - w tym drapacz chmur Burdż Chalifa - znalazły miejsce pod emirackim niebem. Do tego szybko rósł udział w PKB sektorów takich jak finanse i ubezpieczenia oraz handel hurtowy i detaliczny.

Obecnie nieco ponad połowa PKB pochodzi z usług. W ciągu ostatniej dekady narodowy przewoźnik Etihad oraz dubajski Emirates znajdowały się wśród najlepiej ocenianych linii lotniczych na świecie, a globalna siatka połączeń pozwoliła z lotnisk w Emiratach uczynić globalne huby przesiadkowe. Podobnie porty morskie wzmacniają swoją pozycję w handlu międzynarodowym, a DP World stał się gigantem na rynku logistyki i spedycji. W wielu sektorach - jak choćby pozyskania energii jądrowej czy misji kosmicznych – ZEA chcą być pionierem wśród państw arabskich.

Do tego w wyniku doświadczeń pandemicznych od 2021 r. Emiratczycy próbują rozwijać sektor produkcyjny, mając nadzieję, że postępująca robotyzacja i automatyzacja produkcji pomogą ściągnąć wytwarzanie podstawowych produktów – jak leki – bliżej emirackiego konsumenta.

Jednocześnie - mimo niemal zerowego udziału rolnictwa w PKB - starają się dzięki układom międzynarodowym oraz inwestycjom w zaawansowane technologie żywnościowe (foodtech) podnieść poziom bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców.

Co może pójść nie tak w ofensywnym planie Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Dzisiejsze ZEA są dzieckiem ostatniego półwiecza gospodarczej globalizacji. To mocarstwo surowcowe, które stało się regionalnym potentatem militarnym, hubem logistycznym i przesiadkowym. Jego sukces był napędzany przez dobrze zainwestowane petrodolary, otwartość na przybyszów z zewnątrz (aż 9 na 10 mln mieszkańców to imigranci, czasowi bądź stali) oraz umiejętne lawirowanie w polityce mocarstw. Kraj tradycyjnie blisko związany jest militarnie z USA, ale ma również doskonałe stosunki z Chinami. W czasie trwającej wojny w Ukrainie emirackie instytucje są oskarżane zarówno o pomoc w obchodzeniu sankcji na Rosję, jak też o ukrywanie majątków moskiewskich oligarchów.

Czy coś może pójść nie tak? Cała filozofia państwa opiera się na dwóch głównych założeniach. Po pierwsze, że wszystko można - także dzięki petro- i gazodolarom - importować: tak towary, jak i ludzkie talenty, których kompetencje budują emiracką armię, dyplomację, handel i wieżowce. Stosunkowo niewiele jest tam zaś gospodarki opartej na rodzimej wiedzy oraz ludziach, którzy planują pozostać na dłużej niż paroletni kontrakt.

Po drugie zaś rządzący wydają się wierzyć, że tolerancja religijna oraz stosunkowo wysoki poziom życia są gwarancją spokoju w tym wieloetnicznym tyglu, zarządzanym autorytarnie przez emirów. Jak pokazał ostatni finał piłkarskiej Ligi Mistrzów – Manchester City jest w większości emiracką własnością – w obecnej sytuacji międzynarodowej takie kalkulacje mogą przynosić sukcesy. Emiraty są jednak bardzo silnie zależne od globalnej koniunktury i zachowania otwartej globalnej gospodarki.

