Zachód blokuje ropę z Rosji, a Indie ją kupują i wysyłają na Zachód

Największe państwo Subkontynentu zwiększyło w maju import rosyjskiej ropy do poziomu 3,36 milionów mt (ton metrycznych). Tak donosi Refinitiv, amerykańsko-brytyjska firma zajmująca się dostarczaniem danych. To prawie dziewięciokrotny (sic!) wzrost wolumenu wobec średniego wwozu miesięcznego w zeszłym roku. Zwiększony indyjski apetyt na surowiec z Rosji każe postawić pytanie o skuteczność zachodnich sankcji po agresji na Ukrainę. Restrykcje nie odniosą skutku bez skłonienia Indii przynajmniej do ograniczenia zakupów.

To oczywiście wstępne dane. Jednak trend jest bardzo wyraźny. W kwietniu Indie importowały jeszcze 1,01 miliona tom metrycznych (mt) surowca, wobec tylko 430 tys. mt w marcu. Gdyby poziom z maja (przypomnijmy - 3,36 milionów mt) utrzymał się przez cały rok, Indie mogłyby zaspokoić ponad 29 proc. całości swojego zapotrzebowania na ropę - czyli około 140 milionów mt - w Rosji. Oznaczałoby to, że agresor w Ukrainie staje się największym eksporterem surowca na Subkontynent, detronizując Irak, dotychczasowego lidera.

I odwrotnie: do tej pory ponad połowę rosyjskiej ropy trafiało do Europy, a 26 proc. do Chin. Obecnie to rafinerie w Indiach stają się jednym z głównych klientów rosyjskich koncernów naftowych.

Indusi sprzedają rosyjską ropę nawet w USA

Powód takiej ewolucji jest oczywisty: rosnąca różnica cen między ropą brent a rosyjskim uralem. Ostatnio cena tego pierwszego wynosiła ok. 119 dolarów za baryłkę, a produktu rosyjskiego – tylko 95 dolarów. Ceny, po których surowiec z Syberii kupują Indusi, nie są znane, ale mogą być nawet niższe od obowiązujących na rynku.

Dochodzi do sytuacji paradoksalnych. Według The Wall Street Journal, w maju do USA zawinęły pierwsze tankowce zawierające zmieszaną ropę rosyjską z surowcem innego pochodzenia. Źródłem tego amerykańskiego importu były najprawdopodobniej rafinerie Reliance Group, holdingu należącego do drugiego najbogatszego Indusa Mukesha Ambaniego. Ta grupa zwiększyła swój import z Rosji siedmiokrotnie wobec sytuacji przed wojną w Ukrainie.

Zwiększone indyjskie zakupy ropy są niespodzianką. Wcześniej wydawało się, że celem New Delhi będzie wyłącznie utrzymanie przedwojennych poziomów importu z Rosji lub niewielki ich wzrost. Sytuacja rozwinęła się w innym kierunku, a to stanowi wyzwanie dla koalicji państw Zachodu, które sankcjami gospodarczymi starają się wywrzeć presję na Moskwę w celu zmiany jej polityki. Objęty sankcjami UE, Kanady i USA surowiec trafia na Subkontynent.

Sytuacja ma również drugi aspekt. Zachód starał się wykorzystać wojnę w Ukrainie do osłabienia tradycyjnie przyjaznych więzi między Moskwą a New Delhi. Na razie osiągnięto przeciwny efekt: Indusi umocnili swoje związki z Rosją o kolejny element. Wcześniej import rosyjskich węglowodorów miał dla Indii marginalne znaczenie.