Zachód nałożył sankcje, Rosja znalazła innego odbiorcę złota

Rosja stała się w ubiegłym roku głównym źródłem złota dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich po tym, jak kraje zachodnie nałożyły sankcje na dostawy po inwazji Kremla na Ukrainę.

Według ONZ Comtrade, Zjednoczone Emiraty Arabskie zaimportowały w zeszłym roku 96,4 ton złota z Rosji, czyli więcej niż jakikolwiek inny kraj. To mniej więcej jedna trzecia rocznej produkcji kopalni w Rosji i ponad 15-krotny wzrost eksportu złota z tego kraju do Zjednoczonych Emiratów Arabskich rok do roku.

Jak wskazuje Bloomberg, Zjednoczone Emiraty Arabskie od dawna są kluczowym ośrodkiem handlu metalami szlachetnymi, zwłaszcza z Afryki i Indii. Jednak w zeszłym roku po raz pierwszy odegrały znaczącą rolę w handlu rosyjskim złotem. Przed wojną na Ukrainie prawie cały rosyjski kruszec wysyłano do Londynu, najważniejszego rynku na świecie.

Zachodnie sankcje przerwały zwykłe rosyjskie szlaki eksportowe. Innymi kluczowymi dostawcami złota do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2022 roku były Mali i Ghana, które dostarczyły odpowiednio 95,7 i 81 ton.