Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy podał w wątpliwość szansę wstąpienia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. Czy to polityczna prowokacja?

Nicolas Sarkozy został skrytykowany przez władze ukraińskie za propozycję rezygnacji z przynależności do Unii Europejskiej i NATO .

. Rosja w byłym francuskim prezydencie znalazła ważnego sojusznika na arenie międzynarodowej .

. Polska powinna mieć na uwadze, że Europa i Stany Zjednoczone są zmęczone wojną. Im dłużej będzie ona trwała, tym częściej zaczną się pojawiać głosy podobne do tych wypowiadanych przez byłego francuskiego prezydenta.

Były prezydent Francji, pomimo toczących się przeciwko niemu postępowań o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, wykorzystywanie stanowiska do nacisków na wymiar sprawiedliwości, nadal jest obecny w polityce. W ubiegłym roku aktywnie włączył się w kampanię poparcia na rzecz reelekcji Emmanuela Macrona.

Kilka miesięcy temu zabiegał w rozmowach z partiami prawicowymi mającymi swoich reprezentantów w Zgromadzeniu Narodowym, aby rozpoczęły rozmowy w sprawie aktywnego poparcia rządu Elisabeth Born, zwłaszcza w sprawie reformy emerytalnej.

Obaj panowie, były i obecny prezydent, darzą się prawdziwą przyjaźnią i często wspólnie jedzą kolacje oraz uczestniczą w oficjalnych uroczystościach. To pokazuje, że należy słuchać Sarkozy’ego oraz jego uwag i opinii na temat wewnętrznej, a zwłaszcza międzynarodowej polityki.

Nicolas Sarkozy stawia trudne do zaakceptowania tezy na temat zakończenia wojny na Ukrainie

Politycy, którzy kiedyś pełnili ważne funkcje, publikują swoje pamiętniki, ale stosunkowo rzadko odnoszą się do bieżących wydarzeń. Jednak Nicolas Sarkozy to prawdziwe zwierzę polityczne i jego najnowsza książka "Czas bitew", która niebawem zostanie także przetłumaczona na język polski, już wzbudziła falę komentarzy. Stało się tak również za sprawą wywiadu, którego udzielił niedawno tytułowi prasowemu Le Figaro Magazine.

Można odnieść wrażenie, że wiele tez, które pojawiają się w rozmowie, jest mocno dyskusyjnych, a nawet odbiega od głównego nurtu poprawności, jednak wiele wskazuje też na to, że wcale tak nie jest.

W jednej z kolejnych wypowiedzi padają znamienne słowa: - Ukraińcy będą chcieli odbić to, co zostało im niesprawiedliwie odebrane. Jeżeli jednak nie zdołają tego zrobić, czeka ich zamrożenie konfliktu albo wyjście z niego z godnością poprzez referenda nadzorowane przez wspólnotę międzynarodową.

Słowa Sarkozyego współgrają w wypowiedzią wysokiego urzędnika NATO

Najważniejsza myśl, jaka została przedstawiona publicznie przez byłego prezydenta Francji, dotyczy tego, że w przewidywalnym okresie Ukraina na pewno nie zostanie członkiem NATO, a wstąpienie do Unii Europejskiej na prawach członka wydaje się prawie niemożliwe.

Reakcje rosyjskich polityków różnego szczebla na te wypowiedzi są niezwykle przychylne, wskazują oni na to, że świat zachodni w ramach przyszłych rozmów pokojowych nie będzie przesadnie naciskał na zwrot Krymu, a koncesje terytorialne na rzecz Rosji mają podlegać negocjacjom.

Poza tym w bardzo krótkim czasie mamy do czynienia z wypowiedziami na temat Ukrainy, które wcześniej były niemożliwe. Przypomnijmy, że dopiero co szef kancelarii NATO Stian Jenssen zasugerował, iż Ukraina może dostać się do Sojuszu Północnoatlantyckiego w zamian za zrzeczenie się części terytorium na rzecz Federacji Rosyjskiej.

Odpowiedź ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułeby oraz samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była natychmiastowa: nie będzie żadnych negocjacji pokojowych do momentu wyzwolenia okupowanych terenów.

Zachód jest zmęczony wojną. To poważne ostrzeżenie - także dla Polski

W piątkowym wydaniu dziennika Le Figaro podsumowano opinie na temat niedawnego wywiadu Nicolasa Sarkozy'ego. W artykule redakcyjnym podkreśla się między innymi propagandowe wykorzystanie przez rosyjskie media uwag o konieczności rozmów z Rosją jako równoprawnym partnerem. Wskazano także na narastające zmęczenie koalicji państw demokratycznych brakiem postępu w ukraińskiej ofensywie.

Finansowanie dostaw uzbrojenia i pozostałe wsparcie finansowe staje się coraz większym obciążeniem dla państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, ale także dla Kanady, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Ofensywa wojsk ukraińskich nie przynosi rezultatów, a zaklinanie rzeczywistości niewiele daje.

Zdjęcia satelitarne dowodnie pokazują, że szanse na odzyskanie inicjatywy na froncie gasną z każdym dniem. Pokonanie armii rosyjskiej okazało się bardziej skomplikowane, niż wcześniej przewidywano, a początkowy element zaskoczenia przestał działać.

To powinno być poważne ostrzeżenie dla polskiej polityki wobec Ukrainy. Od początkowego entuzjazmu sprzed kilku miesięcy powoli przechodzimy w trudną fazę stabilizacji i ocena dotycząca przyszłych działań na rzecz wsparcia Ukrainy zaczyna być bardziej wstrzemięźliwa. Im dłużej będzie trwała ta wojna, tym częściej zaczną się pojawiać głosy podobne do tych wypowiadanych przez byłego francuskiego prezydenta.

Rosyjskie surowce wciąż kuszą. Znajdą się chętni, by znów po nie sięgnąć

Wiele wskazuje na to, że także w Niemczech przygotowywany jest plan polityczny na czas po zakończeniu konfliktu. Jeśli ktoś sądzi, że rosyjska ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, miedź, srebro, złoto, diamenty czy surowce krytyczne nie wrócą do ogólnoświatowego obrotu gospodarczego, ten pokazuje swoją naiwność. Wydaje się to być tylko kwestią czasu.

Przez kolejne lata relacje z Rosją i tamtejszym biznesem pozostaną chłodne, nacechowane podejrzliwością, ale skoro można będzie zarobić miliardy na handlu surowcami, to prawdopodobnie znajdą się chętni, którzy odłożą przyzwoitość na bok i zaczną działać.

Wkrótce wybory w USA, a bez amerykańskiego wsparcia Europa i Zachód nie udźwigną ciężaru pomocy dla Ukrainy

Wiele wskazuje na to, że Nicolas Sarkozy tylko rozpoczął dyskusję na drażliwe tematy dotyczące sytuacji na Ukrainie. Jej ciąg dalszy śledzić będziemy już za kilka tygodni, gdy jesienią tego roku w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się kampania przed wyborami prezydenckimi. Jeśli Donald Trump rzeczywiście będzie bił się o powrót do Białego Domu, to kwestia ograniczenia pomocy dla Ukrainy może stać się istotnym tematem kampanii.

Kraje Unii Europejskiej nawet ze wsparciem ze strony Kanady, Australii, Nowej Zelandii czy Wielkiej Brytanii nie będą w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru pomocy, a wówczas sprawa pokojowego zakończenia wojny stanie się głównym tematem rozmów. Tym bardziej, że zaprzestanie działań wojennych przybliża odbudowę kraju ze zniszczeń, a do wzięcia będą w tym procesie potężne pieniądze.