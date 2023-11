Zachodni Brzeg: sześciu Palestyńczyków zabitych w starciach z wojskiem Izraela

Co najmniej sześciu Palestyńczyków zostało zabitych we wtorek wcześnie rano na Zachodnim Brzegu. Co najmniej trzech z nich zginęło w nalocie dronowym wojsk izraelskich, co najmniej dwóch zastrzelono podczas starć z izraelską armią w obozie dla uchodźców w mieście Tulkarm - poinformowały władze palestyńskie i media.

Co najmniej trzech z zabitych mężczyzn zginęło w ataku dronów - podała oficjalna palestyńska agencja informacyjna WAFA, powołując się na informacje przekazane przez szpital w mieście Tulkarm na zachodzie kraju.

Wszyscy byli mężczyznami w wieku 21-32 lat; w starciach w tym regionie Zachodniego Brzegu zostało rannych 12 kolejnych Palestyńczyków - dodaje portal Times of Israel

Nasilająca się przemoc, przypomniała agencja Reutersa, podsyca obawy, że Zachodni Brzeg może stać się nowym frontem w wojnie Izraela z palestyńskim Hamasem.

7 października palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas napadła na Izrael, mordując i uprowadzając cywili do Strefy Gazy. Izrael zapowiedział całkowite zniszczenie Hamasu i od tego czasu prowadzi związaną z tym operację zbrojną. Napięcia wzrosły również na częściowo zarządzanym przez Autonomię Palestyńską Zachodnim Brzegu Jordanu.