Zachodnie firmy działają w Rosji w najlepsze

Jedynie 8,5 proc. firm z Unii Europejskiej i państw G7 podjęło działania zmierzające do opuszczenia Rosji lub zawieszenia działalności na jej rynku po inwazji tego kraju na Ukrainę.

W kwietniu 2022 r. w Rosji istniało 2405 spółek zależnych, należących do 1404 firm z UE i G7; jedynie 8,5 proc. z nich zostało zamkniętych lub sprzedanych.

19,5 proc. firm z UE i G7 kontynuujących dzialalność w Rosji to firmy niemieckie, 12,4 proc. to przedsiębiorstwa amerykańskie, a 7 proc. stanowią japońskie koncerny z kapitałem międzynarodowym.

Czołowe globalne marki (z wyjątkiem chińskich) opuściły rynek rosyjski po inwazji na Ukrainę.

Szeroko zakrojony pakiet sankcji gospodarczych nałożonych przez Zachód na Rosję, wyłączenie tego państwa z międzynarodowego systemu płatności SWIFT nie doprowadziły do exodusu zachodniego biznesu z państwa Putina. Strategia gospodarczej izolacji Rosji okazała się iluzją.

Z raportu opublikowanego przez dwóch naukowców: prof. Simona J. Evenetta ze szwajcarskiego Uniwersytet St. Gallen oraz prof. Niccolò Pisaniego z International Institute for Management Development wynika, że pomimo decyzji o sankcjach wobec Rosji zachodnie firmy nie chcą opuszczać rosyjskiego rynku.

W raporcie stwierdzono, że w kwietniu 2022 r. istniało 2405 spółek zależnych, należących do 1404 firm z UE i G7 prowadzących działalność w Rosji, a tylko 8,5 proc. z nich zostało zamkniętych lub sprzedanych.

"Firmy z państw UE i G7, które wyszły z Rosji, miały udziały kapitałowe w tym państwie, stanowiące 6,5 proc. całkowitego zysku przed opodatkowaniem. Jeśli chodzi o firmy z UE i G7 prowadzące aktywną działalność handlową w Rosji, to według dostępnych informacji z bazy danych ORBIS (holenderskiej firmy, która dysponuje informacjami na temat 400 firm na świecie) posiadają one w Rosji 8,6 proc. aktywów ogółem, 10,4 proc. przychodów operacyjnych i 15,3 proc. ogółu pracowników" - czytamy w raporcie.

Amerykańskie firmy mają mniej problemów z opuszczeniem rynku rosyjskiego niż europejskie

Według raportu odnotowano więcej potwierdzonych wyjść z rynku rosyjskiego firm zagranicznych, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych, niż tych ulokowanych w UE czy Japonii. Mimo to wyniki wskazują, że mniej niż 18 proc. spółek zależnych w USA rzeczywiście dokonało zbycia swoich oddziałów w Rosji.

Innymi słowy, podczas gdy firmy amerykańskie dokonywały zbycia aktywów częściej niż ich odpowiedniki z UE i G7, do tej pory mniej niż jedna na pięć zakończyła sprzedaż. Spośród tych firm z UE i G7, które pozostają w Rosji, 19,5 proc. to firmy niemieckie, 12,4 proc. to przedsiębiorstwa amerykańskie, a 7 proc. stanowią japońskie koncerny z kapitałem międzynarodowym.

Wśród potwierdzonych wyjść firm z UE i G7 mniej było podmiotów z sektorów rolnictwa i wydobycia surowców niż tych działających w sektorach produkcji i usług. Firmy z branży rolniczej i wydobywczej, które odeszły z Rosji, charakteryzowały się ponadprzeciętnymi poziomami rentowności.

Ślad handlowy wychodzących firm produkcyjnych i usługowych jest zasadniczo zgodny z ustaleniami dla całej próby. Rentowność wychodzących firm produkcyjnych jest bardzo niska. Twórcy raportu tłumaczą, że taki stan rzeczy może wynikać z presji wywieranej na firmy z UE i G7, by opuściły Rosję w związku ze sprzedażą nierentownych przedsięwzięć w sektorze produkcyjnym.

Jak podają twórcy raportu jedna szósta spółek zależnych pozostających w Rosji ma spółki macierzyste z siedzibą główną na Cyprze.

Największe firmy na świecie opuściły rynek rosyjski, dbając o swój wizerunek na Zachodzie

Czołowe światowe marki, z wyłączeniem niektórych chińskich firm, ze względu na wojnę w Ukrainie od lutego nie są aktywne na rynku rosyjskim. Wśród 25 największych marek znalazło się dwanaście amerykańskich, następnie Chiny z siedmioma, Niemcy z trzema, Korea Południowa, Japonia i Wielka Brytania z jedną.

Czołowa światowa marka, Amazon, zawiesiła swoją działalność w Rosji 9 marca 2022 roku, ogłaszając, że nie będzie przyjmować żadnych nowych klientów w Rosji i na Białorusi. Kolejna marka z listy - Apple - również zawiesiła 2 marca 2022 roku wszelką oficjalną sprzedaż w Rosji, wyłączając wybrane aplikacje i usługi w tym kraju.

Google, jako trzecia najcenniejsza marka, zawiesił w marcu 2022 roku niektóre usługi w Rosji, takie jak rynek reklam i aplikacji. Następnie rosyjski urząd ds. komunikacji zablokował serwisy informacyjne Google’a w kraju, zarzucając serwisowi rozpowszechnianie fałszywych informacji o wojnie.

Czwarta z najcenniejszych marek - Microsoft - zawiesił nową sprzedaż w kraju 4 marca 2022 r. Piąta marka na liście, Walmart, która od 2022 roku nie prowadzi działalności w Rosji, zamknęła swoje moskiewskie biuro na długo przed wojną, w 2010 roku.

Samsung, Starbucks, Mercedes, Disney, Shell oraz inne czołowe marki również ogłosiły zawieszenie działalności. Niektóre światowe firmy, tak jak GSM Verizon i AT&T, zdecydowały się świadczyć bezpłatne usługi dla Ukrainy.