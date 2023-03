Zachodnie firmy wciąż zarabiają wielkie pieniądze w Rosji. To ryzykowna gra

Kapitał zagraniczny wciąż jest w Rosji. Ale ma wiele ograniczeń. Najważniejsze z nich to utrudnienia przy transferze zysków - trzeba uzyskiwać na to zezwolenia, wg nieprzejrzystych procedur.

O sytuacji firm zagranicznych w Rosji rozmawiamy z Siergiejem Żaworonkowem, członkiem moskiewskiej fundacji „Misja liberalna” - www.liberal.ru.

Niektóre firmy zachodnie w Rosji zostały. Mają jednak wielkie problemy z transferem zysków do kraju macierzystego.

Zagraniczni przedsiębiorcy często usiłują znaleźć rosyjskiego kupca na swój biznes. To jest związane z chęcią wywiezienia kwoty uzyskanej ze sprzedaży za granicę. Oznacza to kolejne koszty, nie zawsze udokumentowane...

W utrzymaniu wysokiego kursu rubla pomaga... polityka sankcyjna. Firmy rosyjskie sprzedają za granicą za dolary, a potem z racji na sankcje nie mogą nic importować. Dolary pozostają więc na bankowych kontach.

W Rosji władza się zmieni dopiero wtedy, gdy najbogatsi odczują realny spadek swoich dochodów.

Francuski Auchan pozostał w Rosji - mimo trwającej wojny na Ukrainie. Odszedł jednak z rosyjskiego rynku m.in. McDonald's i inne wielkie korporacje. Jak ten kapitał, który pozostał w Rosji, obecnie funkcjonuje?

- Kryzys wynikający z sankcji zachodnich najbardziej dotknął przemysł motoryzacyjny. Z powodu braku części produkcja samochodów w Rosji spadła o 61 proc. Ceny zaś za nowe samochody urosły o minimum 22 proc., choć są marki, gdzie trzeba zapłacić dwa razy więcej za egzemplarz niż przed sankcjami. Bardzo też wzrosły ceny na części zamienne.

Przemysł chemiczny zanotował spadek o 14 proc. Shell swoje aktywa na Sachalinie po prostu spisał na straty. Wyszły z Rosji Pepsi i Coca Cola, ale pozostały tu ich dawne rosyjskie spółki - przejęte przez państwo, teraz produkują choćby napój „Dobra Cola”. Jakość tych wyrobów jest przez konsumentów oceniana negatywnie. Bo przecież oryginały wytwarzano z importowanych komponentów o tajnej recepturze. Sprowadzana jest zatem Coca czy Pepsi z Kirgizji lub z Armenii. Import tych napojów zabroniony nie jest, choć jest to obłożone 50-procentowym cłem.

W nowych przepisach biznes pochodzący z wszystkich krajów uznawanych oficjalnie za nieprzyjazne (czyli praktycznie z całego Zachodu) nie może transferować zysków z Rosji bez specjalnego zezwolenia. A pozwolenia są wydawane bardzo niechętnie.

Nikt też nie wie, jak ten spis krajów „nieprzyjaznych” będzie się zmieniał. W rosyjskich mediach pojawiły się więc sugestie, że niektóre firmy rozpoczęły nielegalny transfer środków za granicę. Miałoby się to dziać za pośrednictwem rosyjskich kooperantów, mających konta w obcych krajach. Co prawda przykładów nie podano, ale nie należy takiego procesu wykluczyć.

Wspomniany Auchan działa na zasadzie rosyjskiej filii francuskiej sieci. Uzyskała ona prawo do transferu swoich zysków do centrali - mimo tego, że Francja jest wpisana na listę państw nieprzyjaznych. Firmy, które pozostały w Rosji, uzasadniają transfery zysków argumentami, że pracują w sferze niezbędnej dla ludności - jak żywność, lekarstwa. Nie wykluczam, że jest to wsparte także innymi „argumentami”. Choć nikt nikogo za rękę nie złapał...

Całość przypomina nieco czasy pierestrojki z lat osiemdziesiątych. Wtedy, gdy zaczynała obowiązywać wolność gospodarcza, i tak na każdą transakcję zagraniczną trzeba było uzyskać zezwolenie władz.

A takie pozwolenia nie są… bezpłatne. Statystyka stycznia i lutego w przychodach eksportowych to dramatyczny spadek obrotów. Deficyt budżetu jest już liczony w miliardach dolarów. W lutym przekroczył on plan całoroczny. Widać jasno, że to tendencja na długookresowa. W obecnym wojennym czasie metodą też stało się ustanawianie obowiązku podatkowego "do przodu". I to z reguły na kilka lat... Bo potrzeby budżetu przecież rosną.

Czy są przykłady siłowych przejęć zachodnich przedsiębiorstw? W Polsce było głośno o fakcie „odwiedzin” polskiej firmy, działającej w Rosji, przez dwóch Rosjan, którzy ”zaproponowali” właścicielowi odsprzedanie przedsiębiorstwa "za rubla".

- Nasze media raczej o tym milczą. Choć z drugiej strony słyszano także o zupełnie innych przykładach. Właściciel zachodniej firmy oficjalnie sprzedawał ją za milion rubli, a pod stołem szło kilka razy więcej.

To nawet logiczne. Bo przecież gdyby ktoś sprzedał swą firmę oficjalnie za 100 milionów rubli, to i tak tych pieniędzy wywieźć by nie mógł. Sprzedaż „pod stołem” pozwala zaś próbować wytransferować gotówkę nielegalnie.

Wiele firm zachodnich obecnych w Rosji próbuje legalnymi metodami sprzedać swe akcje rosyjskim kupcom. Potem jednak trzeba uzyskać zezwolenie na wywóz kapitału. Ci, którzy kupują, zapewniają, że „załatwią” także (swoimi „sposobami”) pozwolenie na wywóz kapitału. Dlatego też kwota takich transakcji jest bardzo różna. Czasami daleko odbiega od formalnej wartości zakupowanej firmy.

Są też przykłady przejęć w imieniu… prawa. Sąd ostatnio stwierdził, że prywatyzacja zakładów nawozowych w Permie była nielegalna i trzeba ją anulować - choć zmiana właściciela odbyła się ponad 20 lat temu.

Podobna historia przydarzyła się w przypadku Basznefti. Ta firma była prywatyzowana jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Znacjonalizowana została również firma Dalekowschodnie Linie Oceaniczne. Do tej pory należała do braci Magomedow, uważanych za bliskich współpracowników byłego prezydenta i premiera Dmitrija Miedwiediewa. Jeden z owych braci nawet był członkiem rosyjskiego parlamentu.

Takie decyzje łączone są także z obowiązkiem nie tylko zwrotu wszystkich akcji, ale i ze zwrotem wszelkich dywidend wypłaconych od momentu sprywatyzowania firmy. Bracia nagle z biznesmenów stali się oskarżonymi o rozkradanie majątku państwowego... A za to już grozi wysoki wyrok więzienia.

Przypomina się tu powiedzenie jeszcze z lat dwudziestych ubiegłego wieku, gdy przez parę lat obowiązywały zasady Nowej Ekonomicznej Polityki - NEP. Jeden z ówczesnych biznesmenów podzielił się zadowoleniem z bezpieczeństwa wkładów, ale zaraz skonstatował, że nikt nie pomyślał o ustanowieniu bezpieczeństwa dla akcjonariuszy...

Zdobywa w Rosji popularność określenie „teoretyczna własność”. Wszystko bowiem zależy od kontaktów danego biznesmena z władzami. Najważniejszym argumentem przy prowadzeniu biznesu okazuje się tak zwana „krysza”, czyli po rosyjsku „dach”. To zaś oznacza „ochronę” ze strony konkretnych polityków. A władza może dać, ale może i zabrać.

Tu bardzo symptomatyczna jest historia sporu sądowego - w Londynie, ponad dwadzieścia lat temu - pomiędzy oligarchami - Borysem Bierezowskim i Romansem Abramowiczem. Bierezowski próbował udowodnić, że był akcjonariuszem wspólnej z Abramowiczem firmy. Dowodem tego miały być udokumentowane wypłaty dywidend.

Abramowicz odparł, że nie wypłacał tych pieniędzy akcjonariuszowi, tylko przekazywał opłatę za „kryszę”. Bo w latach dziewięćdziesiątych (tego okresu dotyczył proces) Bierezowski był w bardzo bliskich kontaktach z Jelcynem. A gdy stracił na znaczeniu w otoczeniu nowego prezydenta (już Putina), to Abramowicz nie musiał już płacić „kryszy”.

Do tej pory jest w praktyce usankcjonowane, że nieformalnymi (niewykazanymi w żadnych rejestrach) akcjonariuszami danych firm są przedstawiciele władz różnych szczebli, generalicja, agenci FSB. Wypłaty z tego tytułu to zawsze gotówka lub przelewy do znanych w świecie rajów podatkowych.

Dopóki zatem „cichy” akcjonariusz ma znaczenie we władzach, może skutecznie bronić nieoficjalnego wspólnika w biznesie.

Tę sytuację w rosyjskim biznesie opisał moskiewski ekonomista Andrei Illarionow. Stwierdził on, że w rosyjskiej gospodarce występuje pojęcie „przyjaciele” lub „portfele” - to choćby znany z bliskich kontaktów z Putinem Giennadij Timczenko.

Drugim wariantem biznesmenów w Rosji są tak zwani „ofiarodawcy”. To ci, którzy tylko się opłacają przedstawicielom władzy na różnych szczeblach.

Jak to się dzieje, że formalny kurs rubla ciągle jest wysoki? Przecież sankcje, kryzys gospodarczy powinny także podnosić cenę walut obcych.

- Rosja coraz bardziej idzie w kierunku gospodarki sowieckiej. W związku z tym obowiązuje już obecnie kilka kursów rubla. Jest kurs banku centralnego, są także kursy poszczególnych banków - pozostają one znacząco wyższe od tego publikowanego na stronach banku centralnego. Ludzie, jeśli już dolary czy inną walutę kupują, to po tym drugim, wyższym kursie.

Na korzyść rubla działają … sankcje. Rosja nadal bowiem sprzedaje ropę czy gaz za dolary, a potem nie ma czego za nie kupić za granicą, bo na wiele produktów wprowadzono ograniczenia sankcyjne. Poza tym na relatywnie wysoki kurs rubla wpływają zakazy transferu zysków za granicę. Nie ma zatem takiego nacisku na zamienianie rubli na dolary czy euro.

Czy możliwe jest, by Rosja całkowicie odeszła od rozliczeń dolarowych w kierunku chińskiego juana?

- Struktura handlu zagranicznego Rosji mocno się zmieniła w wyniku sankcji. Kontakty gospodarcze z Zachodem są mocno ograniczone. Głównymi partnerami handlowymi Rosji stały się Chiny, Indie czy kraje afrykańskie.

Rozliczenia z tymi krajami odbywają się często przy użyciu miejscowych walut. To jednak decyzja absolutnie polityczna, bo i tak potem wszystko jest przeliczane na dolary.

Chiny niekoniecznie wierzą w stabilność rubla, a Rosja nie jest pewna kursu juana czy innych walut. A handel ropą nawet z Chinami jest w większości rozliczany w dolarach.

Jak te problemy ekonomiczne państwa odczuwa zwykły obywatel Rosji?

- Rosjanin przede wszystkim odczuwa bardzo dużą inflację. Oficjalnie dochodzi ona do 13 proc. - ale to oficjalne dane. Niezależni eksperci mówią o inflacji już teraz przekraczającej znacznie 20 proc.

To jednak jeszcze nie wpływa na jakieś dramatyczne załamanie dla poparcie władz. W Rosji nie ma demokracji. Wszystkie media przekazują nachalną, rządową propagandę. Nawet udowodnione przypadki fałszerstw wyborczych nie doprowadzają do buntów obywatelskich. Ludzie są całkowicie bierni.

Dla zmiany nastrojów ważny będzie nie spadek dochodów wszystkich Rosjan, ale tych, którzy mają w tym kraju cokolwiek do powiedzenia. To ci wszyscy beneficjenci układów korupcyjnych. Gdy zostaną pozbawieni swoich dochodów, mogą się zbuntować. To może doprowadzić do swoistego przewrotu pałacowego, zwanego u nas „tabakierką”.

To tradycja wywodząca się od przełomu XVIII i XIX wieku. Rządził wtedy Paweł I. Zginął w zamachu (wedle oficjalnej wersji zmarł wskutek udaru). „Złe języki” jednak sugerowały, że wszystkiemu winna... tabakierka. Szturmujący rezydencję cara były kochanek Katarzyny II Zubow uderzył cara tabakierką właśnie.

Czy dla tych ludzi może być problemem, że co prawda do tej pory zarabiali na przykład 1 milion dolarów miesięcznie, a teraz muszą się zadowolić jakimiś „marnymi” 500 tysiącami?

- Ci ludzie przywykli do określonego poziomu wydatków. Na dodatek muszą patrzeć w przyszłość. Trudno tu zachowywać optymizm...

Sankcje nie pozwalają na wyjazdy do ulubionych krajów zachodnich. Nie sposób jest też posyłać tam dzieci do szkół. Utrudniony jest dostęp do luksusowych towarów. Ta różnica w dochodach jest widoczna - szczególnie od początku tego roku. W ubiegłym bowiem roku wiele krajów zachodnich, wiedząc o sankcjach, kupowało na zapas rosyjskie surowce.

A zatem dochody bogatych Rosjan mocno się wtedy "nawarstwiły", szczególnie w końcu 2022 roku. Teraz zaś tych dochodów po prostu nie ma, bo jednak system sankcyjny jest dość szczelny. A przecież w grudniu i lutym weszły kolejne dotkliwe sankcje na rosyjską ropę i jej przetwory.

Nawet jeśli teraz trudno sobie wyobrazić tabakierkę jako argument w walce o władzę, to trzeba pamiętać, że przecież był już "wariant Chruszczowa", potem Gorbaczowa. Odchodzili przecież oni niezbyt dobrowolnie, ale zachowywali życie i wolność.

Przypadki zniecierpliwienia wśród elit rosyjskich już widać czy jeszcze nie?

- Wojnę z Ukrainą jednoznacznie potępili Michaił Friedmann, Oleg Deripaska, Władimir Lisin, bankier Oleg Tinkow. Nie ośmielili się oni krytykować Putina po nazwisku, skrytykowali wojnę. Twierdzili, że Rosja idzie w niewłaściwym kierunku. I że to tragedia i coś należy zmienić. To słowa tych ludzi, wypowiadane jednak niezależnie od siebie.

Bardzo niejednoznaczne stanowisko zajmuje Roman Abramowicz. Trzeba pamiętać, że do tej pory nie został on objęty spisem sankcyjnym przez USA. Jest takie przekonanie, że to właśnie z nim mają nieoficjalny kontakt władze Ukrainy.

Abramowicz bardzo mocno pomógł Putinowi w rozwoju struktur jego władzy. To on miał przekonywać Jelcyna, że najlepszym następcą schorowanego prezydenta może być właśnie Putin.

Potem polityką w ogóle się nie zajmował, choć w swoim biznesie w Rosji nigdy nie miał żadnych kłopotów z władzami. Teraz problemy dotykają interesów Abramowicza w zachodniej Europie - jest bowiem między innymi właścicielem zakładów metalurgicznych, które zostały objęte sankcjami europejskimi.