Zachodnie sankcje na Rosję zadziałały. Rubel wciąż słaby

Rosyjski rubel stracił na wartości pośrednio przez sankcje Zachodu i słabsze możliwości eksportowe gospodarki rosyjskiej. W szczególności warto wymienić ograniczenia eksportowe dla rosyjskich surowców.

14 sierpnia kurs rubla rosyjskiego osiągnął najniższy od prawie 17 miesięcy poziom 101,75 do 1 dolara, a we wtorek rano przez chwilę wynosił 92,60 rubli, wahając się gwałtownie, gdy rynek zareagował na nagłą interwencję banku centralnego.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał w zeszłym miesiącu, że spodziewa się wzrostu rosyjskiej gospodarki o 1,5 proc. w tym roku.

Przychody z ropy spadły o 23 proc. w pierwszej połowie tego roku, ale Rosja nadal zarabiała 425 milionów dolarów dziennie na sprzedaży tego surowca.

14 sierpnia kurs rubla rosyjskiego osiągnął najniższy od prawie 17 miesięcy poziom 101,75 do 1 dolara USD, a we wtorek rano przez chwilę wynosił 92,60, wahając się gwałtownie, gdy rynek zareagował na nagłą interwencję banku centralnego. Bank Centralny Rosji na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu podniósł główną stopę procentową do 12 proc. z wcześniejszych 8,5 proc.

Ograniczenie sprzedaży surowców miało swoje odbicie na rosyjskiej walucie

Rosja sprzedaje mniej za granicę - co znajduje odzwierciedlenie głównie w spadku przychodów z ropy naftowej i gazu ziemnego - i importuje więcej. Osoby lub firmy importujące towary do Rosji sprzedają je w obcej walucie - euro lub dolarze . Obniża to kurs rubla - informuje abcNews.

Skurczyła się także nadwyżka handlowa (kiedy sprzedaż towarów przewyższa ich import - dop. red.). Wcześniej Rosja odnotowywała dużą nadwyżkę handlową - która zazwyczaj wspiera walutę danego kraju - ze względu na wysokie ceny ropy naftowej i gwałtowny spadek importu po inwazji na Ukrainę.

Jednak ceny ropy spadły w tym roku, a sprzedaż ropy jest dla Rosji bardziej kłopotliwa z powodu zachodnich sankcji, w tym ograniczeń cenowych na ropę naftową i produkty ropopochodne, takie jak olej napędowy.

W międzyczasie import zaczął się odbudowywać po prawie półtora roku wojny, ponieważ Rosjanie znaleźli sposoby na obejście sankcji. Część handlu została przekierowana do krajów azjatyckich, które nie uczestniczą w sankcjach. Importerzy znaleźli sposoby na wysyłanie towarów przez pobliskie kraje, takie jak Armenia, Gruzja i Kazachstan.

Jednocześnie Rosja zwiększyła wydatki na obronność, pompując pieniądze w firmy produkujące na przykład broń. Firmy te muszą importować części i surowce, podczas gdy część pieniędzy rządowych trafia do kieszeni pracowników, którzy kupują importowane towary.

Te wydatki rządowe, wraz ze wzrostem zakupu rosyjskiej ropy naftowej przez Chiny i Indie, pomagają gospodarce radzić sobie lepiej, niż wielu się spodziewało. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał w zeszłym miesiącu, że spodziewa się wzrostu rosyjskiej gospodarki o 1,5 proc. w tym roku.

Pośrednie przyczyny spadku rubla leżą w sankcjach Zachodu

Jednakże sankcje mają duży wpływ na gospodarkę, nawet jeśli jej całkowicie nie załamały. Eksport - a tym samym rubel - spadł, ponieważ zachodni sojusznicy zbojkotowali rosyjską ropę i nałożyli limit cenowy na eksport ropy do krajów spoza Zachodu. Sankcje uniemożliwiają ubezpieczycielom i spedytorom, którzy mają siedziby głównie na Zachodzie, obsługę rosyjskiej ropy powyżej 60 dol. za baryłkę.

Ograniczenia i bojkot zmusiły Rosję do sprzedaży po zaniżonych cenach i podjęcia kosztownych kroków, takich jak pozyskanie floty tzw. "tankowców-widm", które są poza zasięgiem sankcji.

Jednak, jak podała w raporcie Międzynarodowa Agencja Energii, wyższe ceny ropy spowodowały ostatnio, że koszt dostaw z Moskwy przekroczył limit cenowy.

Mimo że - jak wylicza Kijowska Szkoła Ekonomii - przychody z ropy spadły o 23 proc. w pierwszej połowie tego roku, to Rosja nadal zarabiała 425 milionów dolarów dziennie na jej sprzedaży.