Zacierali ręce, gdy USA pokłóciły się z Chinami. Teraz zrzedły im miny

Tajlandia do niedawna wydawała się jednym z tych krajów, które relatywnie skorzystały na amerykańsko-chińskiej konfrontacji gospodarczej. Liczne firmy decydowały się przenieść produkcję z Chin do krajów Azji Południowo-Wschodniej, wybierając często Tajlandię między innymi dzięki zachętom ekonomicznym oferowanym przez rząd w Bangkoku. Ostatnio jednak to państwo, które miało zyskiwać na konflikcie między Pekinem a Waszyngtonem, w rosnącym stopniu zaczyna odczuwać skutki napięć.

Oficjalnym powodem takiej decyzji wymierzonej w Bangkok jest brak właściwej ochrony praw pracowniczych, szczególnie w rybołówstwie. Według największej amerykańskiej federacji związków zawodowych (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations - AFL-CIO) tajlandzcy pracownicy nadal mają ograniczone możliwości zrzeszania się i zawierania umów zbiorowych.Według władz Tajlandii amerykańskie cła dotkną zaledwie 0,01 proc. eksportu i 0,15 proc PKB. Decyzja Waszyngtonu ma więc bardziej charakter ostrzeżenia i upokorzenia. Wprowadzenie taryf zostało bowiem ogłoszone zaledwie tydzień przez szczytem ASEAN w Bangkoku, na którym goszczą też przedstawiciele państw partnerskich organizacji, m.in. USA, Chin i Japonii.Zdaniem analityków decyzja Białego Domu ma związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA. 25 października Tajlandia zakazała importu glifosatów, parakwatów i chloropiryfosów, substancji chemicznych wykorzystywanych w produkcji pestycydów. Decyzja została natychmiast oprotestowana przez Waszyngton, jako uderzająca w amerykański eksport. Bangkok znacznie ograniczył też import produktów rolnych z USA, z soją na czele. Uderzyło to w wielu wyborców urzędującego prezydenta. W grę wchodzi też wydobycie ropy naftowej w Zatoce Tajlandzkiej. Bangkok nie przedłużył Chevronowi licencji na eksploatację złóż, a zwolnioną koncesję otrzymał państwowy koncern PTT. Decyzja władz spowodowała także spór o to, kto powinien ponieść koszty demontażu wybudowanych przez Chevron platform wiertniczych. W sporze aktywnie uczestniczy ambasada USA w Bangkoku.Jest to zapewne dopiero początek problemów Tajlandii. Baht ma najwyższy kurs od ponad 20 lat, co jest problemem dla gospodarki opartej na eksporcie. Do tego Bank Tajlandii jest oskarżany o manipulowanie kursami walut. Tajlandzki bank centralny ma skupować dolary, starając się obniżyć cenę bahta, co już wywołało zainteresowanie amerykańskiego departamentu skarbu. Jeżeli okaże się, że podobnie jak Wietnam, także Tajlandia pozwala na niewielkie jedynie przetwarzanie chińskich towarów, tak by mogły ominąć amerykańskie cła, to możemy spodziewać się kolejnego tweeta straszącego zagładą gospodarki wskazanego kraju.