Zacieśnienie współpracy gospodarczej i ochrona Amazonii - głowne tematy spotkania przywódców Niemiec i Brazylii

Zacieśnienie osłabionej w ostatnich latach niemiecko-brazylijskiej współpracy gospodarczej i konsekwentny powrót do polityki ochrony lasów Amazonii jako ”płuc świata” - były głównymi tematami poniedziałkowych rozmów prezydenta Brazylii, Luiza Inacio Luli da Silvy i kanclerza Niemiec, Olafa Scholza podczas jego poniedziałkowej wizyty w stolicy Brazylii.

Kanclerz Niemiec był w poniedziałek pierwszym zagranicznym przywódcą, przyjętym z najwyższymi honorami państwowymi przez prezydenta Luiza Incio Lulę da Silvę, od czasu, gdy 1 stycznia objął on na nowo urząd prezydenta Brazylii, który sprawował już w latach 2003 -2010.

Scholz przybył w poniedziałek do stolicy kraju, Brasilii, która stanowiła ostatni etap jego podróży oficjalnej do Ameryki Łacińskiej. Dwa pierwsze jej etapy, to wizyty w stolicach państw również rządzonych przez lewicę Argentyny i Chile.

Jak podkreśla oficjalny komunikat z poniedziałkowych rozmów, ich tematami były "ponowne zacieśnienie" dwustronnej niemiecko-brazylijskiej współpracy gospodarczej - wyraźnie rozluźnionej za poprzedniej prezydentury, którą sprawował konserwatywny polityk Jair Bolsonaro - oraz "powrót do współpracy w dziedzinie ochrony środowiska".

Chodzi o wznowienie współdziałania obu państw w zakresie realizacji programu ochrony "płuc świata" - dziewiczych lasów brazylijskiej Amazonii.

Strona niemiecka zapowiedziała w poniedziałek podczas wizyty niemieckiego przywódcy przekazanie 200 mln euro w formie dotacji i pożyczek na pomoc Brazylii w ochronie amazońskich lasów deszczowych. Suma ta obejmuje 35 mln euro darowizny dla Funduszu Amazońskiego, która ma wzmocnić finansowaną przez Norwegię i Niemcy inicjatywę mającą na celu ochronę amazońskiej przyrody.

Jako główny kierunek uzgodnionych w trakcie rozmów Scholz-Lula wspólnych działań obu państw komentatorzy, wśród nich czołowy dziennik reprezentujący opinie brazylijskich kół gospodarczych "Folha de Sao Paulo", wskazują sfinalizowanie rokowań w sprawie ostatecznego zawarcia porozumienia między Unią Europejską a Mercosurem (organizacja państw Ameryki Południowej zrzeszającą Argentynę, Brazylię, Paragwaj, Urugwaj - PAP), którego ważnym członkiem jest Brazylia.

Przedstawiciele brazylijskiej Krajowej Konfederacji Przemysłu oraz Federacji Przemysłu Niemieckiego wręczyli w poniedziałek, prezydentowi Luizowi Inacio Luli da Silvie i kanclerzowi Niemiec, Olafowi Scholzowi, wspólną deklarację. Wzywają w niej do przyspieszenia działań zmierzających do osiągnięcia tego celu.